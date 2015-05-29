ГлавнаяНовости

Озил: «Нас все должны бояться»

29 мая 2015, 14:21
 Хавбек «Арсенала» Месут Озил дал комментарий перед финальным матчем Кубка Англии против «Астон Виллы».

- Люди считают нас фаворитом, но это не означает, что можно начинать чересчур сильно верить в себя.

Иногда против так называемых «аутсайдеров» играть еще труднее. Они не прекращают бороться даже в том случае, если счет 3:0 в вашу пользу.

Но в то же время я знаю, что каждый соперник должен бояться нас, потому что мы показываем хороший футбол.
Все новости
Страшной пушки Ловрена не хватило даже для ничьей. «Зенит» сделал заявку на последнее место в группе
Вчера, 22:38Александр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии30
ОфициальноФутболисты «Наполи» сдали тест на коронавирус перед матчем Лиги Европы
Вчера, 12:53 Комментарии1
СлухиСабалета может получить должность в структуре «Манчестер Сити»
Вчера, 08:49 Комментарии4
Моуриньо рассказал, когда Бэйл сможет сыграть за «Тоттенхэм»
17 октября Комментарии9
Роналду пообщался с подписчиками на русском языке
17 октября ВидеоКомментарии10
ОфициальноАПЛ не будет сокращена
14 октября Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
JI e x a
JI e x a ответ arman_k89 (раскрыть)
30 мая 2015 в 12:34
так же несовместимы, как грамматика и ты)))
Mr Siberian
Mr Siberian
30 мая 2015 в 12:20
Так делайте же тогда из Арсенала убийцу мешков как было раньше!
nnbb199O
nnbb199O ответ musa_terek (комментарий удален) (раскрыть)
30 мая 2015 в 12:02
Это Щесны самый главный тормоз Арсенала
Arsenalissimo
Arsenalissimo ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
30 мая 2015 в 06:59
Пфф... Да пожалуйста! Хоть и 96, а сколько потратил муму?
Хочешь закрыть диалог, закрывай. Оставляю последнее слово тебе.
SaDiSt335
SaDiSt335
30 мая 2015 в 03:24
Своей игрой нужно пугать соперников, а не словам как пешеход Месут (
MarkN1007
MarkN1007
30 мая 2015 в 00:09
футбол хороший а результат так себе
лолос
лолос ответ 311 (раскрыть)
29 мая 2015 в 23:01
Это истерический смех. Запугали бедную "Виллу".
blackhard
blackhard
29 мая 2015 в 22:53
"Все должны бояться нас...Все! Должны! Бояться!...Эй!..ну чего вы смеетесь?=("
YRunner
YRunner ответ musa_terek (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2015 в 22:32
Жиру хоть забить может, есть вероятность.
mister_лео
mister_лео
29 мая 2015 в 22:31
Озил некогда один из лучших игроков мира как жаль что он перешёл в Реал а не в Барсу !! его скрытые пасы были очеровательными !! но как то быстро сдулся
ЧЕ ГЕВAРА
ЧЕ ГЕВAРА
29 мая 2015 в 21:14
Какой Озил???
112910415
112910415
29 мая 2015 в 20:45
получится в этот раз
Arsenalissimo
Arsenalissimo ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2015 в 19:53
Это кто тебе такую статистику привел? Максимум всегда на трансферах тратилось порядка 70 мулей каждый год, в то время как МЮ за одного Ди Марию отдал столько же, да еще и за аренду Фалькао отдали нехило. Ну и как там результат?
У Арсенала всегда уходили приличные игроки каждый сезон. Те же Анри, Фабрегас, Ван Перси, Насри, Сонг. Тем временем у твоего мешка всегда хватало не только тратить на трансферы но и своих сохранять, чего Арсенал себе позволить не мог до позапрошлого года.
Угарай дальше на здоровье и наслаждайся четвертым местом!
mamrik-09
mamrik-09
29 мая 2015 в 18:23
Умеете напугать
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
29 мая 2015 в 17:22
Уууууу как страшно.
vremennyy
vremennyy
29 мая 2015 в 17:09
Статья ни о чем!
Санчо Панса
Санчо Панса
29 мая 2015 в 17:02
Да, Арсенал по потенциалу в атаке входит в число ведущих клубов Англии, но он не всегда его демонстрирует в полной мере и во всей красе! Если бы они играли более стабильно, то вопрос с чемпионством был практически решен. Удачи канонирам в финале Кубка Англии)
Chelseaman
Chelseaman
29 мая 2015 в 16:59
озил как тот самый парень из любой компании, который больше всех балаболит, а когда до дела доходит, никто не может его найти
sir_Alex
sir_Alex
29 мая 2015 в 16:41
Особенно турка
АрсенБурбулятр
АрсенБурбулятр
29 мая 2015 в 16:04
лежать! бояться! возящий мазут пришел с вами драться!
Rruma
Rruma
29 мая 2015 в 15:53
страшный Озил )
311
311
29 мая 2015 в 15:47
Должны бояться, но почему то только смеются, от страха наверное)
Arturros
Arturros
29 мая 2015 в 15:39
Давайте выложитесь на 100 и покажите свой футбол
Arsenalissimo
Arsenalissimo ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2015 в 15:37
И что? Это по твоему что то должно мне говорить?! Так Астон Вилла выигрывала ЛЧ, или Ноттингем Форрест целых два раза(!), а где они сейчас? Помоему даже не в пердиве!
B_A_IV
B_A_IV
29 мая 2015 в 15:36
конечно посмотришь на тебя и страшнОООО
Arsenalissimo
Arsenalissimo ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2015 в 15:34
А что? Про стадион по твоему все неверно? Та же Барселона, по их собственным заявлениям, строилась 20 лет! Двадцать, понимаешь сколько это?)
А чтобы Арсеналу опраиться от такого Эмирейтс, это сколько нужно по меркам Англии. Есть у тебя представление?
И еще действительно руководство довольно таким положением дел, но есть у Асенла один плюс которого нет у остальных - только Арсенал играет в футбол и этого уже достаточно и сейчас они уже прибавляют от сезона к сезону!
И еще - таких трат как МЮ Арсенал и близко не делал никогда!
Sevastopol-www
Sevastopol-www
29 мая 2015 в 15:27
Повесть о смелых...
P4ELINE
P4ELINE ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2015 в 15:21
так Арсенал и не тратил столько бабла сколько мумушник
Arsenalissimo
Arsenalissimo ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2015 в 15:20
Что? Аргументов больше не осталось кроме букв "п", "х" и "а" и скобок? Как в том приколе: "Она отправляла мне по двадцать скобок. Я просто обожал ее смех"))
Arsenalissimo
Arsenalissimo ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2015 в 15:15
Никто не выигрывал чемпионат без единого поражения как это сделал Арсенал! У твоего МЮ на это дыхалки не хватало никогда и не хватит!

Количество не важно - важно качество! Арсенал единственная команда в Англии которая играет в футбол в отличие от твоих бей-беги!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100