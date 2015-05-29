Озил: «Нас все должны бояться»

Хавбек «Арсенала» Месут Озил дал комментарий перед финальным матчем Кубка Англии против «Астон Виллы».
- Люди считают нас фаворитом, но это не означает, что можно начинать чересчур сильно верить в себя.
Иногда против так называемых «аутсайдеров» играть еще труднее. Они не прекращают бороться даже в том случае, если счет 3:0 в вашу пользу.
Но в то же время я знаю, что каждый соперник должен бояться нас, потому что мы показываем хороший футбол.
- Люди считают нас фаворитом, но это не означает, что можно начинать чересчур сильно верить в себя.
Иногда против так называемых «аутсайдеров» играть еще труднее. Они не прекращают бороться даже в том случае, если счет 3:0 в вашу пользу.
Но в то же время я знаю, что каждый соперник должен бояться нас, потому что мы показываем хороший футбол.
Хочешь закрыть диалог, закрывай. Оставляю последнее слово тебе.
Хочешь закрыть диалог, закрывай. Оставляю последнее слово тебе.
У Арсенала всегда уходили приличные игроки каждый сезон. Те же Анри, Фабрегас, Ван Перси, Насри, Сонг. Тем временем у твоего мешка всегда хватало не только тратить на трансферы но и своих сохранять, чего Арсенал себе позволить не мог до позапрошлого года.
Угарай дальше на здоровье и наслаждайся четвертым местом!
У Арсенала всегда уходили приличные игроки каждый сезон. Те же Анри, Фабрегас, Ван Перси, Насри, Сонг. Тем временем у твоего мешка всегда хватало не только тратить на трансферы но и своих сохранять, чего Арсенал себе позволить не мог до позапрошлого года.
Угарай дальше на здоровье и наслаждайся четвертым местом!
А чтобы Арсеналу опраиться от такого Эмирейтс, это сколько нужно по меркам Англии. Есть у тебя представление?
И еще действительно руководство довольно таким положением дел, но есть у Асенла один плюс которого нет у остальных - только Арсенал играет в футбол и этого уже достаточно и сейчас они уже прибавляют от сезона к сезону!
И еще - таких трат как МЮ Арсенал и близко не делал никогда!
А чтобы Арсеналу опраиться от такого Эмирейтс, это сколько нужно по меркам Англии. Есть у тебя представление?
И еще действительно руководство довольно таким положением дел, но есть у Асенла один плюс которого нет у остальных - только Арсенал играет в футбол и этого уже достаточно и сейчас они уже прибавляют от сезона к сезону!
И еще - таких трат как МЮ Арсенал и близко не делал никогда!
Количество не важно - важно качество! Арсенал единственная команда в Англии которая играет в футбол в отличие от твоих бей-беги!
Количество не важно - важно качество! Арсенал единственная команда в Англии которая играет в футбол в отличие от твоих бей-беги!