Скауты «Ливерпуля» просмотрят Огбонну

Защитник «Ювентуса» Анжело Огбонна этим летом может покинуть клуб.
Сообщается, что «Ливерпуль» послал своих наблюдателей на финал Лиги чемпионов, где они намерены проследить за игрой футболиста. Впрочем, 27-летний игрок остался в запасе на этот поединок. На защитника также претендует «Тоттенхэм».
Сообщается, что «Ливерпуль» послал своих наблюдателей на финал Лиги чемпионов, где они намерены проследить за игрой футболиста. Впрочем, 27-летний игрок остался в запасе на этот поединок. На защитника также претендует «Тоттенхэм».