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Скауты «Ливерпуля» просмотрят Огбонну

06 июня 2015, 22:48
 Защитник «Ювентуса» Анжело Огбонна этим летом может покинуть клуб.

Сообщается, что «Ливерпуль» послал своих наблюдателей на финал Лиги чемпионов, где они намерены проследить за игрой футболиста. Впрочем, 27-летний игрок остался в запасе на этот поединок. На защитника также претендует «Тоттенхэм».
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
07 июня 2015 в 22:43
Да, печалька
Richard Zwen Kruspe
Richard Zwen Kruspe ответ Juventus21 (раскрыть)
07 июня 2015 в 19:30
Он Баварии еще нужен.
Juventus21
Juventus21 ответ Richard Zwen Kruspe (раскрыть)
07 июня 2015 в 18:28
за 22 млн евро Бавария готова отпустить Юве. А Маротта и вообще до 19 млн сможет снизить трансферную стоимость.
Die Roten
Die Roten
07 июня 2015 в 13:54
я бы на всякий случай всех скаутов ливерпуля уволил.)за работу в последние годы.
Richard Zwen Kruspe
Richard Zwen Kruspe ответ Juventus21 (раскрыть)
07 июня 2015 в 13:16
Бавария не отпустит Бенатиа.
Planet Georgia
Planet Georgia
07 июня 2015 в 12:43
Хороший вариант для Ливера.
nahan
nahan
07 июня 2015 в 12:24
Стоит брать.
alboro
alboro
07 июня 2015 в 11:36
посмотрим
Vamos_Ramos
Vamos_Ramos
07 июня 2015 в 09:27
В итоге купят очередного Ламберта или Даунинга...
aviciii
aviciii ответ Летчик66 (раскрыть)
07 июня 2015 в 06:55
sudya po transferam ti prav, drug moi
Juventus21
Juventus21
07 июня 2015 в 01:06
Если продадут лямов за 12-13, то это будет успех. Ждём Ругани и Бенатиа в составе Юве. Барцальи тоже не молодеет и лучше отпустить его летом.
Летчик66
Летчик66
06 июня 2015 в 23:47
Вранье. Скауты Ливерпуля, судя по всему, смотрят порнуху.
kkomov
kkomov ответ nikitchyk (раскрыть)
06 июня 2015 в 23:30
)))))
REX_AmIgO_13RUS
REX_AmIgO_13RUS
06 июня 2015 в 23:22
Где просмотрят, чемп кончился и на финал не выйдет
hjvfybcn
hjvfybcn
06 июня 2015 в 23:20
Бедные соседи!(( но это ЛЧ)))
enot7000
enot7000
06 июня 2015 в 23:20
усилил бы
nikitchyk
nikitchyk
06 июня 2015 в 23:09
смотрят как банку греет.
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