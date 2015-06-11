Жиров может перейти в «Спортинг»

Защитник «Волгаря» Александр Жиров может продолжить карьеру в Португалии.
Сообщается, что футболист достиг предварительного соглашения о контракте с лиссабонским «Спортингом». О сумме трансфера, размере зарплаты 24-летнего футболиста и длительности контракта не сообщается. К игроку также проявляло интерес московское «Динамо».
Сообщается, что футболист достиг предварительного соглашения о контракте с лиссабонским «Спортингом». О сумме трансфера, размере зарплаты 24-летнего футболиста и длительности контракта не сообщается. К игроку также проявляло интерес московское «Динамо».