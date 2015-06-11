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Жиров может перейти в «Спортинг»

11 июня 2015, 17:20
 Защитник «Волгаря» Александр Жиров может продолжить карьеру в Португалии.

Сообщается, что футболист достиг предварительного соглашения о контракте с лиссабонским «Спортингом». О сумме трансфера, размере зарплаты 24-летнего футболиста и длительности контракта не сообщается. К игроку также проявляло интерес московское «Динамо».
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Все комментарии
BMW9
BMW9 ответ Vector (раскрыть)
16 июня 2015 в 12:37
Конечно.
realmadrid92
realmadrid92 ответ MALOY74 (комментарий удален) (раскрыть)
15 июня 2015 в 10:03
Я особо не интересуюсь чемпионатом РПЛ,КХЛ и УПЛ. Только Европа
Smithy
Smithy ответ Forza Milаn (раскрыть)
12 июня 2015 в 13:04
Вау, аж настроение поднялось
132421354132
132421354132
12 июня 2015 в 10:53
Купят за копейки ,а потом продадут зениту за миллионы ))
моэм
моэм
12 июня 2015 в 10:25
Почему то наши генспортдиректора не увидели то что под носом...да и как им увидеть,когда смотрят постоянно на запад,чтобы сделку провернуть да навариться...до футбола ли тут нашим генспортдиректорам.?
Поц
Поц ответ Паша 1984 (раскрыть)
12 июня 2015 в 10:22
А я сначала подумал, что фишка в имени.
смещной
смещной
12 июня 2015 в 10:03
кто это такой вообще?
Паша 1984
Паша 1984 ответ gosha0175 (раскрыть)
12 июня 2015 в 08:41
В фамилии))
SkinnyPuppy
SkinnyPuppy ответ Фата лист (раскрыть)
12 июня 2015 в 06:54
Что??? Он стал легендой Спортинга. Если уж не знаешь - то лучше промолчать.
SkinnyPuppy
SkinnyPuppy
12 июня 2015 в 06:53
Если так и есть, то я очень рад за Жирова. Нечего делать в росчемпе, когда есть предложения от такого клуба как Спортинг.
Forza Milаn
Forza Milаn ответ Smithy (раскрыть)
12 июня 2015 в 05:31
плюс вратарь в Браге и во вторых командах игроки есть
gosha0175
gosha0175
12 июня 2015 в 03:10
В чём фишка этой новости- не понял?
Димон Панкер
Димон Панкер ответ Mr Trueman (раскрыть)
12 июня 2015 в 02:44
Жирков-то точно обрадовался бы )
molotovcoctail
molotovcoctail
12 июня 2015 в 01:07
Удачи Шурику!!!Главное проявить себя,еще раз удачи!!!
Mr Trueman
Mr Trueman
12 июня 2015 в 00:44
Сначала Жирков прочитал, обрадовался
rifcenter вернулся
rifcenter вернулся ответ Фата лист (раскрыть)
12 июня 2015 в 00:25
Измайловиграя за спортинг был названл лучшем легионером португальского чемпионата, это ничего не получилось?!
ermak6448
ermak6448
11 июня 2015 в 23:57
Желаю удачи ис спортивных успехов.
Ocampos
Ocampos ответ Smithy (раскрыть)
11 июня 2015 в 23:50
виталий лысцов подписал 5 летний контракт с основной командой бенфики после сезона за бенфику б
Nebo
Nebo
11 июня 2015 в 23:37
Удачи ему.
Фата лист
Фата лист
11 июня 2015 в 23:07
У Измайлова в Спортинге не очень получилось...
MK-42
MK-42 ответ realmadrid92 (раскрыть)
11 июня 2015 в 23:00
не ну это понятно что незнаешь.Борат рассказал про вас всё и видно что правду.Только вот твои земляки недавно нашли дорогу в Астрахань,когда тачки скупали.Спроси у них.
MK-42
MK-42 ответ SHMEL (раскрыть)
11 июня 2015 в 22:57
португальцы они умеют разглядывать!
ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
11 июня 2015 в 22:44
это ни первый футболер, который из ПерДив переберается в Чемп.Португалии, удачи!
xoxotulka
xoxotulka
11 июня 2015 в 22:28
началось
fas759
fas759 ответ Tamara Gorro (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2015 в 22:11
Да ему пофиг! Он из тех малолетних "спецов", которые считают, что назвав кого-то "дно" , они смотрятся афигенно круто!
Grizzzly
Grizzzly ответ SHMEL (раскрыть)
11 июня 2015 в 21:25
Один скаут посмотрел его сказал другому, другой посмотрел и так далее.
Smithy
Smithy ответ Tamara Gorro (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2015 в 20:44
ЧЁОО?
andre_felippe
andre_felippe
11 июня 2015 в 20:42
жирков дно
SHMEL
SHMEL
11 июня 2015 в 20:40
Как только разглядели в Волгаре?
iFone
iFone ответ alexfilatov (раскрыть)
11 июня 2015 в 20:36
только предыдущую волну никто в европе и не заметил) так, приехали, на лавках посидели да и уехали)
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