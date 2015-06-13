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«Манчестер Юнайтед» нужен Облак

13 июня 2015, 12:44
 «Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать кипера «Атлетико» Яна Облака.

Именно с помощью этого вратаря МЮ намерен заменить Давида де Хеа, которого желает купить «Реал».

«Юнайтед» уже смирился с неизбежностью ухода де Хеа, но готов одобрить его трансфер только после подписания нового кипера, которым может стать как раз Облак.
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
28 июня 2015 в 20:53
Прям нужен?
FCMU CR7
FCMU CR7 ответ yudin_duda (раскрыть)
15 июня 2015 в 20:16
А если честно, то даже можно взять и Очоа. Неплохой вратарь,но зачем переш в Малагу..Текст комментария для пользователя yudin_duda
yudin_duda
yudin_duda ответ FCMU CR7 (раскрыть)
15 июня 2015 в 17:05
Если честно, я тоже очень хочу видеть Лено, но если выбирать между Навасом и Облаком, то, конечно, Ян:)
FCMU CR7
FCMU CR7 ответ yudin_duda (раскрыть)
15 июня 2015 в 12:18
А я за Лено.
Ocampos
Ocampos ответ Летчик66 (раскрыть)
14 июня 2015 в 21:24
я ее как раз видел как он в начале сезона бабочек ловил поэтому и мойа играл
yudin_duda
yudin_duda ответ FCMU CR7 (раскрыть)
14 июня 2015 в 15:11
Пускай играет отлично в сборной, но Ян и моложе, и также сидит на лавке, да и оклад у него явно меньше будет, поэтому я за кандидатуру Облака.
FCMU CR7
FCMU CR7 ответ yudin_duda (раскрыть)
14 июня 2015 в 12:45
Да,видел,но тащить столько ,сколько Де Хеа-не смог бы.
Да и Нава молодцом. Проявляет профессианализм и работает упорно. В сборной играет отлично.Текст комментария для пользователя yudin_duda
yudin_duda
yudin_duda ответ FCMU CR7 (раскрыть)
14 июня 2015 в 12:10
Далеко?
Не смеши. посмотри как он провел вторую половину, когда регулярно играл, а косячного Наваса себе оставьте, угробили парня...
FCMU CR7
FCMU CR7
14 июня 2015 в 11:30
Что? Облак может заменить Де Хеа? Только на процентов 30%-40%. Макс 50%. Облаку до Давида-очень далеко. Лучше подписать Наваса или Лено. Они получше будут.
Санчо Панса
Санчо Панса
14 июня 2015 в 10:48
Как может Ян Облак заменить Давида Де Хеа? Да, словенец в минувшем сезоне реально тащил и был неплох, особенно в ЛЧ против Реала Мадрид и в последнем туре Ла Лиги против Барселоны. Ман.Юнайтед хочет заменить одного экс-вратаря Атлетико Мадрид нынешним вратарем матрасников) Интересно конечно!
Van Vanovich
Van Vanovich
14 июня 2015 в 09:31
Атлетико загнет цену за Облака. Взяли бы лучше Крула или Ворма.
Fair_Soccer
Fair_Soccer ответ Летчик66 (раскрыть)
14 июня 2015 в 07:26
А ты задавался вопросом: заиграет ли он так же, как в Испании? Куртуа (тоже учился в Атлетико) не играет в АПЛ также как в Испании, как бы он не старался. Вдобавок Де Хеа всегда тащит МЮ с их то (как по мне) дырявой защитой. У Облака же есть очень неплохие Дефы. В общем, если перейдет - желаю удачи. Вальдес тоже может помогать - опыта то много)
DavideSanton
DavideSanton ответ Han_MU95 (раскрыть)
13 июня 2015 в 22:37
Серб Ваня не в академии, а поляк это кто? Знаю только перейру кастро и ещё британца, не помню фамилию. Киран О' Хара, посмотрел. Оба не поляки короче.
ManUtd4
ManUtd4
13 июня 2015 в 21:30
Сколько же прекрасных голкиперов поставляет Атлетико..
Летчик66
Летчик66 ответ Samael (раскрыть)
13 июня 2015 в 19:33
Да я не отрицаю, такие случае возможны, но чтобы такая команда выходила в финал постоянно, ну хотя бы говорю, раза 3 в 20 лет... Даже не в финал, а в полу-финал...
Han_MU95
Han_MU95
13 июня 2015 в 19:30
У мю ы академии есть два кипера хороших серб и поляк .можно их попробовать.
К стати этот серб ростом выше даже Ван дер сама.
Samael
Samael ответ Летчик66 (раскрыть)
13 июня 2015 в 18:58
Байер в 2002 в финале играл)
Tonik-ID
Tonik-ID
13 июня 2015 в 18:48
Атлети меньше чем за 20-25 млн его не отдаст. Ян только-только адоптировался и начал играть в основе и врядли переезд в Англию -это то что нужно для него.

Симеоне уже заявил о том что продавать лидеров в это окно Атлети не будет
pr0r0k7
pr0r0k7
13 июня 2015 в 18:20
Манчестер Юнайтед нужен Алекс Фергюсен а игроки не так важны
DavideSanton
DavideSanton ответ Legend99 (раскрыть)
13 июня 2015 в 18:16
Омг, иди проспись. Или ты трезв, и даже так всегда бред несешь?
coolapre
coolapre
13 июня 2015 в 18:04
Среал и ДЕ ХЕА ДВЕ КРЫСЫ ПУСКАЙ ВАЛЯТ..
Vladimir 808
Vladimir 808
13 июня 2015 в 17:18
Ян Облак- отличный вратарь! Силен будет МЮ!!!
Legend99
Legend99 ответ n1ger0k (раскрыть)
13 июня 2015 в 17:13
пацаны, я понимаю что правда не всегда бывает приятной, но вы че то больно агрессивные, видимо синдром безтрофейных сезонов..я бы вам подробно разъяснил, да вот лень писать сочинения.я фанат футбола в целом и если болею за барсу это не значит что не должен интересоваться другими новостями и события в футбольном мире.я сказал свое мнение, даже больше - проконстатировал факт. и если вы считаете что деньги не показатель,то...в общем считайте так дальше. насчет приобретенных игроков вы лучше меня знаете,бесполезно вам напоминать. насчет одного сезона: фергюсон по-моему ушел в 2013,получается уже 2 сезона..в общем, ни одного стоящего аргумента от вас ,ни одного стоящего опровержения против того что я написал.я никого не пытался оскорбить,просто высмеял политику вышестоящих клуба последние 2 сезона,и игра самого клуба после ухода фергюсона тоже посмещище,видимо по очевидным причинам. если не так,если я ошибаюсь(чего я не отрицаю) -где ваши аргументы? поэтому,удачи ребя, сильно не переживайте и не воспринимайте близко к сердцу! xD
manreal10
manreal10 ответ Legend99 (раскрыть)
13 июня 2015 в 16:43
Команды за один сезон строятся только в симуляторах.
DavideSanton
DavideSanton ответ Legend99 (раскрыть)
13 июня 2015 в 16:33
Ну во-первых это не твое дело
сколько МЮ потратил или
потратит, твоих денег там нету.
А во-вторых, где ты видел
дофига трансферов,
приобретенных игроков то
есть, и отсутствие толка?
n1ger0k
n1ger0k ответ Legend99 (раскрыть)
13 июня 2015 в 16:32
слышь,тебе вообще какое дело?
иди вообще на ветках Барсы сиди и свои деньги считай
Legend99
Legend99 ответ DavideSanton (раскрыть)
13 июня 2015 в 16:23
слушай, не напомнишь сколько мю в этом сезоне на трансферы бабла слила? сделай одолжение,посмотри, мне че то лень и напиши..
даа, и не забудь заодно посмотреть сколько они трофеев в этом сезоне выиграли и какое место в апл заняли
DavideSanton
DavideSanton ответ Летчик66 (раскрыть)
13 июня 2015 в 16:14
Вполне возможно, однако в юве или атлетико в тех сезонах лч когда они прошли в финал тоже никто не верил(кроме своих болел, конечно). Короче поживем-увидим.
Летчик66
Летчик66 ответ DavideSanton (раскрыть)
13 июня 2015 в 16:00
Ну не будет у самых последних тобой перечисленных 3 финалов ЛЧ пусть даже за 20 лет...
DavideSanton
DavideSanton ответ Legend99 (раскрыть)
13 июня 2015 в 15:59
Лишь бы ляпнуть
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