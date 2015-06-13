«Манчестер Юнайтед» нужен Облак

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать кипера «Атлетико» Яна Облака.
Именно с помощью этого вратаря МЮ намерен заменить Давида де Хеа, которого желает купить «Реал».
«Юнайтед» уже смирился с неизбежностью ухода де Хеа, но готов одобрить его трансфер только после подписания нового кипера, которым может стать как раз Облак.
Именно с помощью этого вратаря МЮ намерен заменить Давида де Хеа, которого желает купить «Реал».
«Юнайтед» уже смирился с неизбежностью ухода де Хеа, но готов одобрить его трансфер только после подписания нового кипера, которым может стать как раз Облак.
Да и Нава молодцом. Проявляет профессианализм и работает упорно. В сборной играет отлично.Текст комментария для пользователя yudin_duda
Да и Нава молодцом. Проявляет профессианализм и работает упорно. В сборной играет отлично.Текст комментария для пользователя yudin_duda
Не смеши. посмотри как он провел вторую половину, когда регулярно играл, а косячного Наваса себе оставьте, угробили парня...
Не смеши. посмотри как он провел вторую половину, когда регулярно играл, а косячного Наваса себе оставьте, угробили парня...
К стати этот серб ростом выше даже Ван дер сама.
К стати этот серб ростом выше даже Ван дер сама.
Симеоне уже заявил о том что продавать лидеров в это окно Атлети не будет
Симеоне уже заявил о том что продавать лидеров в это окно Атлети не будет
сколько МЮ потратил или
потратит, твоих денег там нету.
А во-вторых, где ты видел
дофига трансферов,
приобретенных игроков то
есть, и отсутствие толка?
сколько МЮ потратил или
потратит, твоих денег там нету.
А во-вторых, где ты видел
дофига трансферов,
приобретенных игроков то
есть, и отсутствие толка?
иди вообще на ветках Барсы сиди и свои деньги считай
иди вообще на ветках Барсы сиди и свои деньги считай
даа, и не забудь заодно посмотреть сколько они трофеев в этом сезоне выиграли и какое место в апл заняли
даа, и не забудь заодно посмотреть сколько они трофеев в этом сезоне выиграли и какое место в апл заняли