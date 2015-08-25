«Астон Вилла» начала переговоры по трансферу Льяича

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25 августа 2015, 15:23

Английская «Астон Вилла» в последние дни августа попробует заполучить форварда «Ромы» Адема Льяича. Бирмингемский клуб уже начал процесс переговоров по переходу 23-летнего серба.



«Рома» на Льяича особо не рассчитывает и готова рассмотреть вариант с его трансфером в другую команду.



Ранее Льяича также сватали в «Вольфсбург».