«Астон Вилла» начала переговоры по трансферу Льяича

Английская «Астон Вилла» в последние дни августа попробует заполучить форварда «Ромы» Адема Льяича. Бирмингемский клуб уже начал процесс переговоров по переходу 23-летнего серба.
«Рома» на Льяича особо не рассчитывает и готова рассмотреть вариант с его трансфером в другую команду.
Ранее Льяича также сватали в «Вольфсбург».
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