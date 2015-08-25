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«Астон Вилла» начала переговоры по трансферу Льяича

25 августа 2015, 15:23

 Английская «Астон Вилла» в последние дни августа попробует заполучить форварда «Ромы» Адема Льяича. Бирмингемский клуб уже начал процесс переговоров по переходу 23-летнего серба.

«Рома» на Льяича особо не рассчитывает и готова рассмотреть вариант с его трансфером в другую команду.

Ранее Льяича также сватали в «Вольфсбург».

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Все комментарии
Elmi romsnist
Elmi romsnist ответ SonicStar (раскрыть)
25 августа 2015 в 18:54
Динь это нехило,но если РГ опять будет калякать больше чем работать то о хорошем сезоне можно забыть((
SonicStar
SonicStar ответ Elmi romsnist (раскрыть)
25 августа 2015 в 17:57
эх....состав у нас шикарный в этом сезоне...вот и Динь прилетел сегодня. Все портит упрямость Гарсии со своей 4-3-3, которую изучили уже все...
Elmi romsnist
Elmi romsnist ответ nahan (раскрыть)
25 августа 2015 в 17:08
Дачники -это Фулхэм.
Elmi romsnist
Elmi romsnist ответ SonicStar (раскрыть)
25 августа 2015 в 16:53
Льяич полезнее Жерва всетаки наш лучший "бомбардир"в ппршлом сезоне))А вообще нам фартануло что Зебра слила сврй первый домашний матч.
SonicStar
SonicStar ответ Elmi romsnist (раскрыть)
25 августа 2015 в 16:39
Льяич тоже не очень, как и Жервиньо. поэтому без разницы кого из них продадут, главное чтобы Итурбе остался
sir_Alex
sir_Alex ответ nahan (раскрыть)
25 августа 2015 в 16:15
Дачники - это вроде как "Фулхэм", не?
nahan
nahan
25 августа 2015 в 15:55
Интереснейший ход дачников.
Elmi romsnist
Elmi romsnist
25 августа 2015 в 15:54
От Жерва надо избавиться,Льяич мне кажется пригодится ещё.
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