Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Эберт: «Надеюсь, „Райо Вальекано“ станет одним из открытий Примеры»

04 августа 2015, 14:36
 Бывший хавбек «Спартака» Патрик Эберт дал комментарий во время своей презентации в качестве футболиста испанского «Райо Вальекано».

«Надеюсь показать тут хороший футбол и рассчитываю, что „Райо“ станет одним из открытий чемпионата. Я хочу провести много матчей и играть в атакующий футбол, создавать голевые моменты. Я планирую сыграть тут на том же уровне, что в „Вальядолиде“, или даже улучшить его», — сказал Эберт.
Все новости
Капелло: «Возрождение „Милана“ заключается в отказе от Рангника»
Сегодня, 08:27
Дзанетти: «Переход в подходящий клуб может помочь Дибале»
Сегодня, 08:12
Маттеус: «Лукаку и Мане могут заменить Левандовски и Гнабри в „Баварии“»
Сегодня, 00:27
Дибала: «Хотел бы попробовать себя в других лигах, но я счастлив в Италии»
Вчера, 10:28
Мюллер: «Хочу, чтобы Левандовски остался»
Вчера, 00:33
Мальдини: «Разумеется, Леау не продаётся»
Вчера, 00:20
Сортировать
Все комментарии
Cool-Kurt Angle
Cool-Kurt Angle
04 августа 2015 в 17:43
так много трансферов упустили в связи с этим бомбардиром =/
sir_Alex
sir_Alex
04 августа 2015 в 17:34
Хорошо бы! Удачи "пчёлам"
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
04 августа 2015 в 17:20
Ну открытием не знаю, но в десятку попасть может. Райо неплохая команда.
ManUtd4
ManUtd4
04 августа 2015 в 15:05
Прошлогоднее 10-11 место - вполне достойный результат. Повторить его будет очень даже удачно для Райо.
mentos-live
mentos-live
04 августа 2015 в 14:54
А уровень, как оказалось, низковат.
Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer
04 августа 2015 в 14:42
В Испании он выступал неплохо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 