Эберт: «Надеюсь, „Райо Вальекано“ станет одним из открытий Примеры»

«Реал» выиграл финал Лиги чемпионов, победив «Ливерпуль». «Соккер.ру» — о

Матч сильнейших команд Южной Америки и Европы завершился разгромом. «Соккер.ру»

Впервые в новейшей истории.

Неадекватность французской полиции против хитрости англичан.

И что дальше?