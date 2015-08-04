Эберт: «Надеюсь, „Райо Вальекано“ станет одним из открытий Примеры»

Бывший хавбек «Спартака» Патрик Эберт дал комментарий во время своей презентации в качестве футболиста испанского «Райо Вальекано».
«Надеюсь показать тут хороший футбол и рассчитываю, что „Райо“ станет одним из открытий чемпионата. Я хочу провести много матчей и играть в атакующий футбол, создавать голевые моменты. Я планирую сыграть тут на том же уровне, что в „Вальядолиде“, или даже улучшить его», — сказал Эберт.
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