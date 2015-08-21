Павлюченко: «Надо бы потихоньку задумываться об окончании карьеры»

Форвард «Кубани» Роман Павлюченко считает, что ему нужно время для адаптации в новой команде.
- Я не с самого начала нахожусь в команде. Команда проходила сбор без меня. Вероятно, задачи озвучивались игрокам. Я думаю, что «Кубань» — не тот клуб, перед которым будет стоять цель сохранения прописки в премьер-лиге. Это не клуб, который борется за выживание. В принципе, неудачный старт имеет место. Однако по составу, по подбору игроков наша команда может претендовать на место в первой восьмерке. Говорить о еврокубках не стану, но составить конкуренцию лучшим командам можно. Действительно, много игроков ушло, кто-то пополнил состав. Пока у нас нет сыгранности, и нужно время, чтобы все наладилось.
Не хочется говорить сейчас, завершится ли моя карьера. Однако у меня контракт подписан на год, и если не будет никаких предложений, то можно будет сказать, что это последняя команда в карьере. К моменту истечения контракта мне уже будет почти 35 лет. И надо бы потихоньку задумываться об окончании. Пока есть здоровье, я готов помогать клубам, тренироваться. Что будет через год, мне сказать очень трудно.
- Я не с самого начала нахожусь в команде. Команда проходила сбор без меня. Вероятно, задачи озвучивались игрокам. Я думаю, что «Кубань» — не тот клуб, перед которым будет стоять цель сохранения прописки в премьер-лиге. Это не клуб, который борется за выживание. В принципе, неудачный старт имеет место. Однако по составу, по подбору игроков наша команда может претендовать на место в первой восьмерке. Говорить о еврокубках не стану, но составить конкуренцию лучшим командам можно. Действительно, много игроков ушло, кто-то пополнил состав. Пока у нас нет сыгранности, и нужно время, чтобы все наладилось.
Не хочется говорить сейчас, завершится ли моя карьера. Однако у меня контракт подписан на год, и если не будет никаких предложений, то можно будет сказать, что это последняя команда в карьере. К моменту истечения контракта мне уже будет почти 35 лет. И надо бы потихоньку задумываться об окончании. Пока есть здоровье, я готов помогать клубам, тренироваться. Что будет через год, мне сказать очень трудно.
Так от судьбы давай уйдем сейчас
Оставив незаконченный Роман
В парке, на скамье))
Так от судьбы давай уйдем сейчас
Оставив незаконченный Роман
В парке, на скамье))