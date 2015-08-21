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Павлюченко: «Надо бы потихоньку задумываться об окончании карьеры»

21 августа 2015, 00:53
 Форвард «Кубани» Роман Павлюченко считает, что ему нужно время для адаптации в новой команде.

- Я не с самого начала нахожусь в команде. Команда проходила сбор без меня. Вероятно, задачи озвучивались игрокам. Я думаю, что «Кубань» — не тот клуб, перед которым будет стоять цель сохранения прописки в премьер-лиге. Это не клуб, который борется за выживание. В принципе, неудачный старт имеет место. Однако по составу, по подбору игроков наша команда может претендовать на место в первой восьмерке. Говорить о еврокубках не стану, но составить конкуренцию лучшим командам можно. Действительно, много игроков ушло, кто-то пополнил состав. Пока у нас нет сыгранности, и нужно время, чтобы все наладилось.

Не хочется говорить сейчас, завершится ли моя карьера. Однако у меня контракт подписан на год, и если не будет никаких предложений, то можно будет сказать, что это последняя команда в карьере. К моменту истечения контракта мне уже будет почти 35 лет. И надо бы потихоньку задумываться об окончании. Пока есть здоровье, я готов помогать клубам, тренироваться. Что будет через год, мне сказать очень трудно.
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Все комментарии
Докторо123
Докторо123
24 августа 2015 в 10:17
Доехал до своей остановки - выходи..., не мешай другим...
нoГГано
нoГГано ответ Altos (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2015 в 07:18
На Бога надейся а сам не плошай,не забей Рома два мяча Англии никакая Хорватия бы не помогла,ты так не считаешь ?
Агъдауджын
Агъдауджын
21 августа 2015 в 13:10
Да Роман классный футболист! По выражению его лица во время игры видно, что он не из-за денег в футбол пришёл. Респект!!!
Gannibal45
Gannibal45
21 августа 2015 в 12:47
можно сказать что Рома закончил карьеру лет 5 назад
Charlton
Charlton
21 августа 2015 в 12:13
Его время и правда прошло,но не стоит забываего и его вклад,благодаря его голу мы выбили Англию и пробились на ЧЕ 2008
Silva11
Silva11
21 августа 2015 в 11:19
каким бы он не был и как бы он не играл, мне очень обидно и грустно будет когда он закончит карьеру
Salihamidjic
Salihamidjic
21 августа 2015 в 11:00
Пора было лет 5 назад.
sir-5
sir-5
21 августа 2015 в 10:20
Давно пора.
mat73
mat73
21 августа 2015 в 10:06
Удачи, Рома, во всем и всегда!
spartacus333
spartacus333
21 августа 2015 в 09:56
рома, так ты вроде ее уже четыре года назад закончил. что опять хочешь закончить?
sir_Alex
sir_Alex
21 августа 2015 в 09:53
Давно пора!
112910415
112910415
21 августа 2015 в 09:29
не потихоньку!
mutabor0992
mutabor0992
21 августа 2015 в 03:37
Нуна было после АПЛ заканчивать.
Фиорито
Фиорито
21 августа 2015 в 02:34
Но все когда-нибудь кончается
Так от судьбы давай уйдем сейчас
Оставив незаконченный Роман
В парке, на скамье))
ALDY
ALDY
21 августа 2015 в 01:50
Павлюченко и Ловчев решили клоунов играть, на ночь глядя
roberto sanz
roberto sanz ответ alrex sm (раскрыть)
21 августа 2015 в 01:39
из-спартака-другие-и-не-выходят
alrex sm
alrex sm
21 августа 2015 в 01:03
Пока гроши платят,нефиг заканчивать. Мало ли что там эксперты с нарушением психики говорят. Пара-тройка лимонов еще никому не мешала,а на лавке как то спокойнее и комфортние,сиди лет до 45. И пусть весь мир подождет))
FromTheSky
FromTheSky
21 августа 2015 в 01:01
А я думал он уже 3 года назад задумался, судя по игре
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