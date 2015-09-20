ЦСКА пропустил 400-й гол в гостях

В матче 9-го тура Премьер-Лиги ЦСКА в гостях обыграл «Мордовию». Гол, забитый Евгением Луценко на 68-й минуте, стал для ЦСКА «юбилейным» – 400-м голом, пропущенным в гостевых матчах чемпионата России. Всего ЦСКА сыграл в гостях 360 матчей, в которых одержал 158 побед, 89 раз сыграл вничью и потерпел 113 поражений с разницей мячей – 506:400.
"Еще раз хочу сказать, что в ЦСКА играют мужики. Это команда профессионалов. Мне приятно, что ребята борются до конца. И все принимают на грудь, воспринимают болезненно, поэтому успевают перестроиться."
Спартаковец Рейнгольд о "Спартаке" -
"После вчерашней игры задаюсь вопросом, а что такое "Спартак"? "
Чуешь разницу? :)))
"Еще раз хочу сказать, что в ЦСКА играют мужики. Это команда профессионалов. Мне приятно, что ребята борются до конца. И все принимают на грудь, воспринимают болезненно, поэтому успевают перестроиться."
Спартаковец Рейнгольд о "Спартаке" -
"После вчерашней игры задаюсь вопросом, а что такое "Спартак"? "
Чуешь разницу? :)))
Акинфеев пусть наливает всем за свой счет)
Акинфеев пусть наливает всем за свой счет)