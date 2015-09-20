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ЦСКА пропустил 400-й гол в гостях

20 сентября 2015, 16:20
МордовияЛоготип футбольный клуб Мордовия (Саранск)4 : 6Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

 В матче 9-го тура Премьер-Лиги ЦСКА в гостях обыграл «Мордовию». Гол, забитый Евгением Луценко на 68-й минуте, стал для ЦСКА «юбилейным» – 400-м голом, пропущенным в гостевых матчах чемпионата России. Всего ЦСКА сыграл в гостях 360 матчей, в которых одержал 158 побед, 89 раз сыграл вничью и потерпел 113 поражений с разницей мячей – 506:400.

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Все комментарии
Tajfun
Tajfun
21 сентября 2015 в 16:11
Статка.)
nahan
nahan
21 сентября 2015 в 06:23
И снова Акинфеев причастен...
Санчо Панса
Санчо Панса
21 сентября 2015 в 06:10
Разница побед и поражений положительная, да и разница забитых и пропущенных мячей больше ста! И это ведь только гостевые встречи ЦСКА. Дома то армейцы имеют по-любому более внушительную статистику)
ОЛЛС
ОЛЛС ответ REDWHITE_ (раскрыть)
20 сентября 2015 в 21:55
Спартаковец Рейнгольд о ЦСКА -

"Еще раз хочу сказать, что в ЦСКА играют мужики. Это команда профессионалов. Мне приятно, что ребята борются до конца. И все принимают на грудь, воспринимают болезненно, поэтому успевают перестроиться."

Спартаковец Рейнгольд о "Спартаке" -

"После вчерашней игры задаюсь вопросом, а что такое "Спартак"? "

Чуешь разницу? :)))
ОЛЛС
ОЛЛС ответ REDWHITE_ (раскрыть)
20 сентября 2015 в 21:48
Нас поздравляют с победой ветераны "Спартака",а ты тут ноешь.:))) С вчерашним разгромом тебя.
REDWHITE_
REDWHITE_
20 сентября 2015 в 20:51
С юбилеем, дорогие кони!!!))) аха-ха
Урия Гип
Урия Гип
20 сентября 2015 в 19:27
Акинфеев для юбилея старался, а так то великий конечно.
nahan
nahan
20 сентября 2015 в 18:59
Сколько на доле Акинфеева?..
hakimov81
hakimov81
20 сентября 2015 в 17:49
цдка уже не самая не пропускающая команда лиги
Kotljar01
Kotljar01 ответ Пластун (раскрыть)
20 сентября 2015 в 17:43
кто же вам помешал выигрывать у Кубани ?
112910415
112910415
20 сентября 2015 в 17:23
ура юбилею
RIR68
RIR68
20 сентября 2015 в 16:56
это просто статистика.
Kudos
Kudos
20 сентября 2015 в 16:51
бестолковая весть ...... соккер че норм вестей из мира футбола нет что ли?
spartak kursk
spartak kursk
20 сентября 2015 в 16:48
Так вот за что Луценко заменили)).
maxim81413
maxim81413 ответ Пластун (раскрыть)
20 сентября 2015 в 16:43
хоть понял, что сказал школотрон
Пластун
Пластун
20 сентября 2015 в 16:39
А склько бы их было если бы не судьи? Позорники!!!!
KR AR
KR AR
20 сентября 2015 в 16:35
К чему эта новость?
bsww
bsww ответ Радар (раскрыть)
20 сентября 2015 в 16:29
в этой встрече ЦСКА забил 501 гол в гостях, а не 500
BloodyНeart
BloodyНeart
20 сентября 2015 в 16:27
Игорек снова рекорд поставил)
Радар
Радар
20 сентября 2015 в 16:27
а че это не было новости про 500-й забитый гол ЦСКА? ай яй яй
10 seconds to stars
10 seconds to stars
20 сентября 2015 в 16:27
Это надо отметить)
Акинфеев пусть наливает всем за свой счет)
Шмавон
Шмавон
20 сентября 2015 в 16:26
новость ни о чем (юбилейный???)
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