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Матч «Урал» — «Амкар» перенесен

30 сентября 2015, 15:47
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 1Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)АмкарМатч завершен

Сегодня в адрес ФК «Амкар» пришло письмо от Российской футбольной Премьер-Лиги, в котором сообщается, что изменены дата и время матча 13 тура «Урал» — «Амкар». Ранее планировалось, что игра состоится в Екатеринбурге в понедельник, 26 октября, в 19:00.

Теперь же встреча намечена на субботу, 24 октября, 14:00.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
01 октября 2015 в 04:27
Решение РФПЛ закон и с этим надо просто смирится. Уральское дерби состоится на два дня раньше получается)
aztec1970
aztec1970
30 сентября 2015 в 18:30, ред.
Редакция Соккера могла бы и пояснить по какой причине это произошло.
морозз
морозз ответ Чикомас (комментарий удален) (раскрыть)
30 сентября 2015 в 18:14
Володя...ты самый человечный человек!
морозз
морозз ответ gwynb1eidd (раскрыть)
30 сентября 2015 в 18:13
Ага спасибо что разъяснил !
112910415
112910415
30 сентября 2015 в 17:47
бывает
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Чикомас (комментарий удален) (раскрыть)
30 сентября 2015 в 17:27
На оборот не купил, так бы дали Уралу технарь за неявку и ЦСКА в 1/4 бы прошел сразу )))
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ морозз (раскрыть)
30 сентября 2015 в 17:26
Урал не сможет иначе сыграть с ЦСКА в кубке. У них игра через день получается...
морозз
морозз ответ Чикомас (комментарий удален) (раскрыть)
30 сентября 2015 в 17:16
А к чему этот перенос...я не понял, Гинеру то от этого какой толк?
Рубин или Зенит
Рубин или Зенит
30 сентября 2015 в 16:07
да уж , все куплено в российском чемпионате !
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