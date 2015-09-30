Матч «Урал» — «Амкар» перенесен

Сегодня в адрес ФК «Амкар» пришло письмо от Российской футбольной Премьер-Лиги, в котором сообщается, что изменены дата и время матча 13 тура «Урал» — «Амкар». Ранее планировалось, что игра состоится в Екатеринбурге в понедельник, 26 октября, в 19:00.
Теперь же встреча намечена на субботу, 24 октября, 14:00.
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