В «Кубани» снова появились задолженности по зарплате

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09 октября 2015, 12:06

Перед игроками и персоналом «Кубани» снова появились задолженности по зарплате, которые составляют уже 2 месяца. Недавно некоторым игрокам, преимущественно иностранцам, выплатили деньги, но подавляющее большинство россиян, включая основу и молодежку, так ничего и не получили.

Кроме того, команде и персоналу до сих пор не выплачены премии за конец прошлого и весь нынешний сезон, а также за весь розыгрыш Кубка России-2014/15, начиная с матча против «Балтики”, в котором командой руководил еще Виктор Гончаренко.

По информации » СЭ ", "Кубань” уже давно живет на кредиты, и скоро закончатся даже заемные деньги. По словам источника, администрация Краснодарского края и лично губернатор Вениамин Кондратьев не заинтересованы в выделении средств на содержание клуба.

Напомним, что «Кубань» также до сих пор не рассчиталась с Дмитрием Хохловым после его увольнения из клуба.