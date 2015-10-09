ГлавнаяНовости

В «Кубани» снова появились задолженности по зарплате

09 октября 2015, 12:06

 Перед игроками и персоналом «Кубани» снова появились задолженности по зарплате, которые составляют уже 2 месяца. Недавно некоторым игрокам, преимущественно иностранцам, выплатили деньги, но подавляющее большинство россиян, включая основу и молодежку, так ничего и не получили.

Кроме того, команде и персоналу до сих пор не выплачены премии за конец прошлого и весь нынешний сезон, а также за весь розыгрыш Кубка России-2014/15, начиная с матча против «Балтики”, в котором командой руководил еще Виктор Гончаренко.

По информации »СЭ", "Кубань” уже давно живет на кредиты, и скоро закончатся даже заемные деньги. По словам источника, администрация Краснодарского края и лично губернатор Вениамин Кондратьев не заинтересованы в выделении средств на содержание клуба.

Напомним, что «Кубань» также до сих пор не рассчиталась с Дмитрием Хохловым после его увольнения из клуба.

Все новости
Педро Роша прибыл на медосмотр «Спартака»
Вчера, 09:47 Комментарии4
Нападающий «Спартака» Педро Роша вернулся в Москву
12 января ФотоКомментарии9
Тренерский штаб сборной России провёл совещание в отеле
11 января ФотоКомментарии9
«Тамбов» примет решение о снятии с чемпионата до конца января
08 января Комментарии13
Официально«Краснодар» проведёт три товарищеских матча на сборах в Эмиратах
06 января Комментарии5
ОфициальноГинер и Федун зарегистрированы в качестве кандидатов в исполком РФС
29 декабря 2020 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZORY123
ZORY123
09 октября 2015 в 18:07
Может получиться, что клуб схлопнеться, а жаль.
Санчо Панса
Санчо Панса
09 октября 2015 в 16:24, ред.
Очень жаль такой самобытный клуб как Кубань! Как только Александр Ткачев покинул пост президента этой команды, то этот клуб начал лихорадить, как в плане результатов, так и в плане финансирования(
IKER-RAUL
IKER-RAUL
09 октября 2015 в 16:18
очередная финансовая дыра: миллионы ушли не понятно куда и кому, а виноватых, кто нагрел на этом так и не найдут!)
Sem25
Sem25 ответ ристалище (раскрыть)
09 октября 2015 в 16:08
Молодой человек, не морочьте мне голову. Сами понимаете, что пишите? Вальбуэна - игрок сборной Франции. Ему в домашнем ЧЕ играть в следующем году. Т.к. Динамо лишили еврокубков и команда потеряла многих игроков, он, ради подготовки к ЧЕ, попросил продажу в клуб, который играет в ЛЧ. Надо отдать должное Динамо - уважили. В ущерб себе пошли на встречу.
ристалище
ристалище ответ Sem25 (раскрыть)
09 октября 2015 в 15:55
ну да, мало высосал из народа бабла, что аж с легов потом трясли, в натуре дорого е удовольствие, ясно, что вальбуэна и сбежал не по каким-то там спортивным принципам, а из-за этих подковерных игр, а поскольку мало знаком с другими нашими клубами, вот и не остался, он и в лионе то не блещет
Sem25
Sem25 ответ ристалище (раскрыть)
09 октября 2015 в 15:24
Это очень относится к Кубани. Понимаю. А за Динамо не надо переживать. ВТБ потерял на Украине гораздо больше, чем потратил на клуб.
ристалище
ристалище
09 октября 2015 в 15:13
что сказать...этот город черно-зеленый
ристалище
ристалище ответ Sem25 (раскрыть)
09 октября 2015 в 15:12, ред.
ниче не дорогое, надо просто уметь правильно дела вести, а не чтоб твои футболеры за бесценок или агентами уходили, а потом типа "у нас новый вектор на молодежь" ых
sprint5
sprint5
09 октября 2015 в 15:04
обычная история
красноярец
красноярец
09 октября 2015 в 14:25
главное к кубковому матчу со [Спартак]ом погасите.
Лепрекон
Лепрекон
09 октября 2015 в 13:50
У нас всегда две новости Дзюба и Кубань.В любом случаи Кубани удачи!
Старый Пью
Старый Пью
09 октября 2015 в 13:50
У Олега Мкртчяна большие проблемы сейчас по украинской "ветке" бизнеса.
LOpp
LOpp
09 октября 2015 в 13:49
значит щас Мельгарехо продадут
ЛокоМос
ЛокоМос
09 октября 2015 в 13:45
Если не найдут спонсоров, то скорее всего спустятся в ФНЛ и начнется распродажа всех кого смогут продать....
Sem25
Sem25 ответ Чикомас (раскрыть)
09 октября 2015 в 13:39
Футбол на уровне РФПЛ в нашей стране - дорогое удовольствие. А времена сейчас непростые. Ничего не поделаешь.
DIDI 23
DIDI 23
09 октября 2015 в 13:03
Это не хорошо. Имидж страдает.
Чикомас
Чикомас
09 октября 2015 в 12:44
Убили команду, твари...
нечитайло
нечитайло
09 октября 2015 в 12:35
печально
удав
удав
09 октября 2015 в 12:18
Аршавину уже и на чипсы скоро не хватит)
exstln
exstln
09 октября 2015 в 12:11
Пора жить и играть по средствам-то есть в ФНЛ
КПР
КПР
09 октября 2015 в 12:10
А хохлу и платить не за что.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100