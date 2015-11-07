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Халк: "Хотел бы оказаться среди претендентов на «Золотой мяч»

07 ноября 2015, 10:58

 Форвард «Зенита» Халк, который снова стал игроком недели в Лиге чемпионов, поделился своими целями.

- Конечно, хотел бы оказаться среди претендентов на «Золотой мяч». К сожалению, пока мне это не удалось. Не знаю, как происходит выбор лучших, возможно, голосованием. Я не уверен, оценивается ли нынешний сезон или прошлый. В любом случае, в мире очень много хороших футболистов, которые заслуживают получить эту премию. Я буду стараться больше работать и выкладываться по полной, чтобы когда-нибудь приблизиться к этому трофею.  Могу ли припомнить период в карьере, когда вы сами и вашая и моя команда играли сильнее, чем сейчас? Наверное, в сезоне-2010/11 в «Порту». У нас тогда был сильнейший состав, тренировал команду Андре Виллаш-Боаш. Мы выиграли все, что могли: чемпионат, Лигу Европы, Суперкубок. Сейчас очень хорошие время в «Зените», думаю, лучшее за все годы моего пребывания здесь.

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Все комментарии
Ironyfan
Ironyfan ответ Jaka RM (раскрыть)
11 ноября 2015 в 12:29
Так сам-то ты русский,живущий за рубежом , или так хорошо знаешь язык ?
амурец
амурец ответ sir-5 (раскрыть)
08 ноября 2015 в 07:19
то то , что только первый и второй и других нет
амурец
амурец ответ arzamas (раскрыть)
08 ноября 2015 в 07:18
да уж по другому не получится
амурец
амурец ответ Некит_Зенит (комментарий удален) (раскрыть)
08 ноября 2015 в 07:17
в точку
амурец
амурец
08 ноября 2015 в 07:16
а я бы Халка вместо Месси, да ещё бы вместо многих на претендента на ЗМ включил
Jaka RM
Jaka RM ответ Ironyfan (раскрыть)
07 ноября 2015 в 23:57
В слове зайди я просто перепутал кнопки:D
arzamas
arzamas ответ shinnik (раскрыть)
07 ноября 2015 в 23:10
хорошо, что ты усвоил, что кое-что тебе еще в этой жизни предстоит понять. Мира тебе в душе.
Ironyfan
Ironyfan ответ Jaka RM (раскрыть)
07 ноября 2015 в 22:44
Сори - по твоему русскому языку я понял ,что никакого отношения к России ты не имеешь.
shinnik
shinnik ответ arzamas (раскрыть)
07 ноября 2015 в 21:23
понял,блин,аминь..привет нирване.
Jaka RM
Jaka RM ответ Ironyfan (раскрыть)
07 ноября 2015 в 20:59
Мой чемпионат? Ты для начала зацди в мой профиль и прочти из какой я страны
arzamas
arzamas ответ shinnik (раскрыть)
07 ноября 2015 в 20:44
Ошибаешься, меня по жизни только помяло, но мозги мои не покореженные и я еще отличаю добро от зла и черное от белого. И такая картонная дурилка как "золотой мяч" для меня всегда будет тем, для чего этот мяч придуман - инструментом влияния сил владеющих этим инструментом на силы не владеющие этим инструментом.
Это влияние осуществляется через таких наивных людей как ты.
shinnik
shinnik ответ arzamas (раскрыть)
07 ноября 2015 в 20:31
Эка тебя по жизни-то покорёжило...)
SSswarovski
SSswarovski
07 ноября 2015 в 18:30
До полуфинала дойдем-точно в списках претендентов будет.....
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ protest58us (раскрыть)
07 ноября 2015 в 18:20
это,к сожалению,не моя логика.а логика тех,кто составляет списки игроков.я только с ней солидарен
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ protest58us (раскрыть)
07 ноября 2015 в 18:20
Дзюба первую половину этого года дурака валял,вряд ли попадет в номинацию )))
Zloi iron
Zloi iron
07 ноября 2015 в 18:10
Артемка:хотел бы встретить в подворотне гнома или кристику и отнять у них "золотой мяч"
корабел
корабел
07 ноября 2015 в 18:09
Что-то я не вижу на зенитовских ветках тех, которые помимо других пакостей не уставали писать: Халк в Зените деградировал. В какие щели вы забились, пакостники?
В натуре кипяток
В натуре кипяток ответ зигзаг (раскрыть)
07 ноября 2015 в 18:05
Барселону или в Терек Г.
bnm750x
bnm750x
07 ноября 2015 в 18:05
Отдайте ему мячик.
Бозкурт
Бозкурт
07 ноября 2015 в 18:05
Нормальное желание, дерзай зеленый
protest58us
protest58us ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
07 ноября 2015 в 18:03
Вроде все правильно пишешь...но как оо не совсем....если судить по твоей логике то скорее дзюба попадет в список нежели халк....по мне ты слишком большое значение уделяешь сборной (которая кстати не относится к уефа)
Великолепный
Великолепный
07 ноября 2015 в 18:01
Мечтать не вредно))
arzamas
arzamas
07 ноября 2015 в 17:43
Для этого надо стать русофобным голубым негром еврейского вероисповедания проживающим в гейропе.)
Valerii
Valerii
07 ноября 2015 в 17:37
в другой жизни.
lobsterdam
lobsterdam ответ n272nm (комментарий удален) (раскрыть)
07 ноября 2015 в 17:36
если только марсиане прилетят и вручат ему ЗМ.
sir-5
sir-5 ответ n272nm (комментарий удален) (раскрыть)
07 ноября 2015 в 17:35
Для осуществления одного невероятного события требуется осуществление второго невероятного события.
зигзаг
зигзаг
07 ноября 2015 в 17:35
Нужно было в топ клуб переходить, возможно тогда и был бы в списке.
sir-5
sir-5
07 ноября 2015 в 17:34
Уже и не удастся,чего уж там гнать...Там всё застолблено :На первый-второй рассчитай-с!!!
lobsterdam
lobsterdam
07 ноября 2015 в 17:33
попроси миллера, он поможет...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ protest58us (раскрыть)
07 ноября 2015 в 17:23
это было бы вполне по силам Халку.если б в сборной дурака не валял. Даже ориентируясь на твой пример.на счет Жиркова и Аршавина.то они со сборной более чем удачно (да и в еврокубках того сезона) выступали. На виду в сборной нужно быть,Халк хороший игрок,но нужна и заметная игра в сборной на турнирах
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