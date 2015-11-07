Халк: "Хотел бы оказаться среди претендентов на «Золотой мяч»

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07 ноября 2015, 10:58

Форвард «Зенита» , который снова стал игроком недели в Лиге чемпионов, поделился своими целями.

- Конечно, хотел бы оказаться среди претендентов на «Золотой мяч». К сожалению, пока мне это не удалось. Не знаю, как происходит выбор лучших, возможно, голосованием. Я не уверен, оценивается ли нынешний сезон или прошлый. В любом случае, в мире очень много хороших футболистов, которые заслуживают получить эту премию. Я буду стараться больше работать и выкладываться по полной, чтобы когда-нибудь приблизиться к этому трофею. Могу ли припомнить период в карьере, когда вы сами и вашая и моя команда играли сильнее, чем сейчас? Наверное, в сезоне-2010/11 в «Порту». У нас тогда был сильнейший состав, тренировал команду Андре Виллаш-Боаш. Мы выиграли все, что могли: чемпионат, Лигу Европы, Суперкубок. Сейчас очень хорошие время в «Зените», думаю, лучшее за все годы моего пребывания здесь.