Сборная России провела первую тренировку в Краснодаре

Сборная России проводит первую тренировку в Краснодаре, куда команда Леонида Слуцкого прилетела накануне вечером, передает спецкор «СЭ» Дмитрий Зеленов. Занятие проходит в полностью закрытом режиме – не предусмотрено даже традиционной 15-минутки для фотографов и телеоператоров. Поле для тренировок предоставила академия «Краснодара».
Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Португалии в субботу, 14 ноября. 17 ноября подопечные Леонида Слуцкого примут сборную Хорватии в Ростове-на-Дону.
По словам полузащитника, вызов в сборную стал для него неожиданностью. "На вызов в сборную надеялся только в глубине души. Он стал неожиданным, я в тот момент находился в Москве, смотрел матч "Локомотив" - "Зенит". В этот момент мне и позвонил Слуцкий. Я был этому очень рад и сразу согласился. Бросилось в глаза, что тренировки в сборной очень интенсивные", - рассказал он.
"Я нахожусь в хорошей форме, готов помочь сборной. Выйду ди я на поле в матче с португальцами, я с тренером не обсуждал", - добавил спортсмен
По словам полузащитника, вызов в сборную стал для него неожиданностью. "На вызов в сборную надеялся только в глубине души. Он стал неожиданным, я в тот момент находился в Москве, смотрел матч "Локомотив" - "Зенит". В этот момент мне и позвонил Слуцкий. Я был этому очень рад и сразу согласился. Бросилось в глаза, что тренировки в сборной очень интенсивные", - рассказал он.
"Я нахожусь в хорошей форме, готов помочь сборной. Выйду ди я на поле в матче с португальцами, я с тренером не обсуждал", - добавил спортсмен