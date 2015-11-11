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Сборная России провела первую тренировку в Краснодаре

11 ноября 2015, 13:54

 Сборная России проводит первую тренировку в Краснодаре, куда команда Леонида Слуцкого прилетела накануне вечером, передает спецкор «СЭ» Дмитрий Зеленов. Занятие проходит в полностью закрытом режиме – не предусмотрено даже традиционной 15-минутки для фотографов и телеоператоров. Поле для тренировок предоставила академия «Краснодара».

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Португалии в субботу, 14 ноября. 17 ноября подопечные Леонида Слуцкого примут сборную Хорватии в Ростове-на-Дону.

 

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса ответ aztec1970 (раскрыть)
12 ноября 2015 в 07:04
Да не, такого не будет! В 2005 сыграли вничью в Черкизово 0-0, а в 2004 было унижение в Лиссабоне 7-1(
EAGinLE
EAGinLE
12 ноября 2015 в 01:53
Ждём победы .
aztec1970
aztec1970 ответ Санчо Панса (раскрыть)
11 ноября 2015 в 23:01
Лишь бы португальцы не возжелали бы повторить результат 2005 года.
KAFA2525
KAFA2525 ответ Рожден в СССР (комментарий удален) (раскрыть)
11 ноября 2015 в 22:46
Как ты далёк от простого стёба…
2 ЗЛОДЕЯ
2 ЗЛОДЕЯ
11 ноября 2015 в 18:49
Тренировка,она и есть-тренировка... И чего тут такого особенного..?
Санчо Панса
Санчо Панса
11 ноября 2015 в 16:37
Готовятся как будто это не товарищеский матч, а самый что ни на есть официальный! Я буду не против, если наша сборная опять обыграет сборную Португалии, как это было в 2012 году) Удачи!
Эксперт Зенита
Эксперт Зенита
11 ноября 2015 в 16:03
Леонид за закрытыми дверями строит из себя великого тренера.
южный топгранд
южный топгранд ответ Viktor41 (раскрыть)
11 ноября 2015 в 15:57
надо свой уровень развивать а не на фриков равняться, один гном второй ну ты понял, да прими наш сеалекс и не будешь штокать вдрукать ых
Viktor41
Viktor41
11 ноября 2015 в 15:38
А что секреты появились? У нас появились футболисты уровня Роналду и Месси? А что? А вдруг?
Кубань23rus
Кубань23rus
11 ноября 2015 в 15:20
Школа ЦСКА! Военная тайна!
Viktor41
Viktor41
11 ноября 2015 в 15:18
Будут наигрывать связи между звеньями и стандарты.
jeyone
jeyone ответ Amursky (раскрыть)
11 ноября 2015 в 15:10
Даже если и выиграем? и что? хоть пускай 10-0 выиграют мне по барабану на товарняки, и не вижу вообще смысла их транслировать.
jeyone
jeyone
11 ноября 2015 в 15:09
Матчи под лозунгом "товарняк" ни вызывает никакого интереса, и не важно с каким соперником.
Amursky
Amursky
11 ноября 2015 в 15:07
Почему не предусмотрено? Что за тайны? Если мы выиграем, то это будет наверное не запланированно. Чушь какая-то. Даже надежд нет?
sir-5
sir-5
11 ноября 2015 в 14:47
"Я знаю практически всех, с адаптацией в сборной проблем быть не должно", - сказал Игнатьев.

По словам полузащитника, вызов в сборную стал для него неожиданностью. "На вызов в сборную надеялся только в глубине души. Он стал неожиданным, я в тот момент находился в Москве, смотрел матч "Локомотив" - "Зенит". В этот момент мне и позвонил Слуцкий. Я был этому очень рад и сразу согласился. Бросилось в глаза, что тренировки в сборной очень интенсивные", - рассказал он.

"Я нахожусь в хорошей форме, готов помочь сборной. Выйду ди я на поле в матче с португальцами, я с тренером не обсуждал", - добавил спортсмен
FILL31185
FILL31185
11 ноября 2015 в 14:34
Опять будут 90 минут ширяк абы куда-кароче как и всегда,скучный,нудный футбол!!!! Если 3 раза ударят в рамку-будет успехом)))))
ДАША Д
ДАША Д
11 ноября 2015 в 14:31
Погода в Краснодаре не очень - дождливая.
DIDI 23
DIDI 23
11 ноября 2015 в 14:24
Наказать Португалок!
starche
starche
11 ноября 2015 в 14:23
Интереса к игре практически никакого.
WolfGroz
WolfGroz
11 ноября 2015 в 14:23
Лично нашему Семенову удачи и без травм!!!
Женя Гинер
Женя Гинер
11 ноября 2015 в 14:17
ну и хорошо
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