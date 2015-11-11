Сборная России провела первую тренировку в Краснодаре

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11 ноября 2015, 13:54

Сборная России проводит первую тренировку в Краснодаре, куда команда Леонида Слуцкого прилетела накануне вечером, передает спецкор « СЭ » Дмитрий Зеленов. Занятие проходит в полностью закрытом режиме – не предусмотрено даже традиционной 15-минутки для фотографов и телеоператоров. Поле для тренировок предоставила академия «Краснодара».

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Португалии в субботу, 14 ноября. 17 ноября подопечные Леонида Слуцкого примут сборную Хорватии в Ростове-на-Дону.