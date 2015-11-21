«Зенит» разобрался с «Уралом»

«Зенит» в матче 16-го тура РФПЛ на классе побеждает «Урал».
Санкт-Петербург, стадион «Петровский»
«Зенит» — «Урал» — 3:0 (1:0)
Голы: Гарай 11, Дзюба 76, Гарсия 89.
«Зенит»: Лодыгин, Ломбертс, Кришито, Смольников (Анюков 66), Гарай, Витсель, Гарсия, Данни (Халк 67), Юсупов, Шатов (Рязанцев 83), Дзюба.
Главный тренер: Андре Виллаш-Боаш
«Урал»: Жевнов, Фонтанелло, Мартынович, Данцев, Фидлер, Емельянов, Асеведо, Сапета (Гогниев 76), Кулаков, Ставпец (Бурмистров 46), Манучарян (Билоног 83).
Главный тренер: Вадим Скрипченко
Предупреждения: Мартынович 48, Шатов 55, Юсупов 81.
Судья: Сергей Карасев
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Красивая команда, красивая игра, тренер с симпатичными игровыми идеями. Если у нас все команды будут относиться к футболу как Скрипченко и его команда, то российский футбол однозначно будет прогрессировать. Пока Урал это среднего класса команда, но с правильным отношением к делу. Сохранит это правильное отношение - будет прогрессировать и дальше. Именно такие команды с такой игрой нужны чтобы создавать лидерам проблемы. Всерьез и систематически.
Красивая команда, красивая игра, тренер с симпатичными игровыми идеями. Если у нас все команды будут относиться к футболу как Скрипченко и его команда, то российский футбол однозначно будет прогрессировать. Пока Урал это среднего класса команда, но с правильным отношением к делу. Сохранит это правильное отношение - будет прогрессировать и дальше. Именно такие команды с такой игрой нужны чтобы создавать лидерам проблемы. Всерьез и систематически.