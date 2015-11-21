Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2015/2016

«Зенит» разобрался с «Уралом»

21 ноября 2015, 18:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Зенит» в матче 16-го тура РФПЛ на классе побеждает «Урал».

Санкт-Петербург, стадион «Петровский»

«Зенит» — «Урал» — 3:0 (1:0)
Голы: Гарай 11, Дзюба 76, Гарсия 89.

«Зенит»: Лодыгин,  Ломбертс, Кришито, Смольников (Анюков 66), Гарай, Витсель, Гарсия, Данни (Халк 67), Юсупов, Шатов (Рязанцев 83), Дзюба.
Главный тренер: Андре Виллаш-Боаш

«Урал»: Жевнов, Фонтанелло, Мартынович, Данцев, Фидлер, Емельянов, Асеведо, Сапета (Гогниев 76), Кулаков, Ставпец (Бурмистров 46), Манучарян (Билоног 83).
Главный тренер: Вадим Скрипченко

Предупреждения: Мартынович 48, Шатов 55, Юсупов 81.

Судья: Сергей Карасев

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хомуха: «Очень много факторов влияет на молодых футболистов»
15 сентября
Россия впервые за 18 лет покинула топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА
14 сентября
«Урал» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ, обыграв «Торпедо»
11 сентября
Ведущие игроки Боснии и Герцеговины откажутся ехать на матч с Россией
10 сентября
Матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита» будет посвящён Георгию Ярцеву
02 сентября
Керк ответил, собирается ли он уходить из «Локомотива»
28 августа
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ KAFA2525 (раскрыть)
22 ноября 2015 в 17:50
Ааа, ну тогда всё ясно!
KAFA2525
KAFA2525 ответ sir_Alex (раскрыть)
22 ноября 2015 в 15:19
…соплив ещё, давать другим оценки… я с В.В.ЛОБАНОВСКИМ разбирал игры…
Судья
Судья ответ Дядя Коля (комментарий удален) (раскрыть)
22 ноября 2015 в 13:23
Вам вынесено предупреждение за оскорбление, за повторное нарушение получите бан.
Санчо Панса
Санчо Панса
22 ноября 2015 в 10:06, ред.
Без шансов и без вариантов разобрались с ФК Урал! В первом круге тоже забил Дзюба клубу из Екатеринбурга и тогда это был его первый мяч за Зенит в форме питерского клуба, по-моему) С выходом на замену Халка, подопечные Виллаш-Боаша реально приобразились и заиграли в свой футбол! Гарай конечно отличный мяч забил со штрафного) Болельщиков Зенита с более чем уверенной победой!
Рубин или Зенит
Рубин или Зенит
22 ноября 2015 в 09:41
Купленный матч !
sir_Alex
sir_Alex ответ KAFA2525 (раскрыть)
22 ноября 2015 в 08:58
А ты, дядя, во сне видел такие игры?
nahan
nahan
22 ноября 2015 в 08:26
Зенит сокращает отрыв от лидера.
Дедуктор
Дедуктор
22 ноября 2015 в 05:38
Победа Зенита - это хорошо. Но очень впечатлил Урал. Респектище!
Красивая команда, красивая игра, тренер с симпатичными игровыми идеями. Если у нас все команды будут относиться к футболу как Скрипченко и его команда, то российский футбол однозначно будет прогрессировать. Пока Урал это среднего класса команда, но с правильным отношением к делу. Сохранит это правильное отношение - будет прогрессировать и дальше. Именно такие команды с такой игрой нужны чтобы создавать лидерам проблемы. Всерьез и систематически.
mondm
mondm ответ kkomov (раскрыть)
22 ноября 2015 в 02:01
Зенит - Кс - 1-3 ахахах вот где лузеры )
kkomov
kkomov ответ mondm (раскрыть)
22 ноября 2015 в 00:14
игорек сегодня всего пару пропустил - так что ты как всегда ни о чем!))
Wolf77785
Wolf77785 ответ mondm (раскрыть)
22 ноября 2015 в 00:06
Договорняки только в Саранске играют
mondm
mondm ответ kkomov (раскрыть)
22 ноября 2015 в 00:05
3-1 ? Так ты еще и лузер , кто бы сомневался
kkomov
kkomov ответ mondm (раскрыть)
22 ноября 2015 в 00:02
зато реальная веселая победа Крыльев над лузерами интересна всем!
mondm
mondm
21 ноября 2015 в 23:57
унылый договорняк никому не интерсен
legendsofsails
legendsofsails ответ Украина за Зенит (раскрыть)
21 ноября 2015 в 22:47
Безусловно! вСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ))))
ТОС
ТОС ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 ноября 2015 в 22:27
не факт,Халк молодец идет на встречу с нами в (фан сектор Зенита),что то решаем вместе,в отличии от Боаша,он конечно приходит(еще бы не пришел) ,но толку ноль,качает головой и всё..
Гавроша
Гавроша
21 ноября 2015 в 22:25
Всех с победой!!! Может еще за чемпионство поборемся.
Украина за Зенит
Украина за Зенит
21 ноября 2015 в 22:17
Хорошо ,что без особого напряга выиграли ,сохранили силы на Валенсию
БарсаЗенитРостов
БарсаЗенитРостов
21 ноября 2015 в 22:12
Зенит легко и непринужденно обыграл середняка !
Украина за Зенит
Украина за Зенит
21 ноября 2015 в 22:10, ред.
Ну сегодня удачный день : Крылья и Анжи постарались,Зенит победил ,ждем продолжения дальше ,завтра топим за Краснодар и Уфу.
КПР
КПР
21 ноября 2015 в 21:59
У соккерных, походу, траур и злобная зависть. Хи-хи.
non_conformist
non_conformist
21 ноября 2015 в 21:59
Осталось испанцев обыграть.
Grey33
Grey33
21 ноября 2015 в 21:52
С победой, Питер))))))))))
non_conformist
non_conformist
21 ноября 2015 в 21:43
Осталось валенсию порвать.
pomor45
pomor45
21 ноября 2015 в 21:33
Победа оптимальная, очень расчётливая с явной оглядкой на близкий матч с Валенсией. Дзюба просто неистощимый какой-то, третий полный матч подряд, начиная со сборной, играет как свеженький. Просто расцветает в Зените.
KAFA2525
KAFA2525 ответ игорь привет (раскрыть)
21 ноября 2015 в 21:22
…Не рубишь… ЗЕНИТ не давал катькиным играть !!! Очень грамотно действовал в защите командно и индивидуально на голову были выше …
rado33
rado33
21 ноября 2015 в 21:22
Всех Зенитчиков с победой.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ТОС (раскрыть)
21 ноября 2015 в 21:18
С учетом результатов, Дунге похоже пришел конец!
KAFA2525
KAFA2525
21 ноября 2015 в 21:15
…И ещё 4-5"верняка" упустил ЗЕНИТ …
KAFA2525
KAFA2525 ответ sir_Alex (раскрыть)
21 ноября 2015 в 21:13
…ты, сынок, не видал настоящие игры ЗЕНИТА…
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 