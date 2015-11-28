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Рахимов: «Не получилось забить пятый гол»

28 ноября 2015, 23:36
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)4 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов дал послематчевый комментарий после победы своих подопечных над «Зенитом» (4:1).

«Настраивать на такие игры футболистов не нужно, настрой был виден. Единственное, боялся, чтобы игроки не перегорели. Мы помним, как проиграли в первом круге, и это чувствовалось на тренировках. Присутствовало некоторое волнение. А так, провели очень хороший матч. Думаю, все получили удовольствие от этой игры.

Что не получилось? Забить пятый гол. В любом случае, футбол состоит из ошибок. При счете 2-0 уверенность стала перерастать в самоуверенность, и мы пропустили гол. Был еще один эпизод, когда могли привезти сами себе еще один гол. Важно чувствовать грань между уверенностью и самоуверенностью. Концентрация не должна уходить на второй план. Ошибки были, но команда компенсировала их хорошо организованной игрой, хорошими комбинациями, движением».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ suiw (раскрыть)
29 ноября 2015 в 18:44
Что же она (игра) девается именно в ЧР? Вот выйдут с Гентом и опять появится. Выбор у Боаша видимо такой, да, судя по всему, и у Миллер не возражает.
suiw
suiw ответ pomor45 (раскрыть)
29 ноября 2015 в 17:33
отмазы всё это.Игры нет у Зенита. На стандарты вся надежда. А вчера их не было почти
112910415
112910415
29 ноября 2015 в 16:32
недоработали, однако!
anji-tj
anji-tj
29 ноября 2015 в 15:01
Тренер номер 1 наряду с Бердыевым, но помню в начале сезона болельщики просили менять его.
pomor45
pomor45
29 ноября 2015 в 12:59
Самовлюблённый тренер. Уже сколько раз его выгоняли досрочно? И этот не будет исключением. А настраивать на Зенит не надо - это точно, а вот Зенит настроить на Терек очень трудно. Ведь, какая радость и гордость от победы над Зенитом, а что от победы над Тереком, которая просто вменяется в обязанность.
Aslidin
Aslidin
29 ноября 2015 в 11:10
молодцы!!!
PuruS
PuruS
29 ноября 2015 в 10:13
Годами тренеры сборной не доверяют О. Иванову, не рискуя поставить его на игру. В тоже время Иванов годами демонстрирует, что он ни в чем не уступает Широкову в организации командной игры да и индивидуально тоже авторитет. Обидно, что в Тереке он убедительно показывает, что Рыбус будет авторитетным и в сборной Польши в то время как самого Олега в нашу сборную не подпускают, Где почему-то находятся и Глушаков и Самедов. Хорош Дзагоев, но это явно не тоже самое, как Иньеста для сборной Испании. Вот и получается нет пророков в своем отечестве. Надеялся на Слуцкого, который хорошо знает Иванова, поскольку именно он рекомендовал его голландцу. Понятно, что концовка отборочной серии на Европу была предельно обостренная. А ведь нужно в том же режиме налаживать взаимопонимание не только в средней линии сборной, но и всей команды. И так много времени упущено да в оставшиеся сроки перспективы становления командной игры российской сборной достаточно туманны, учитывая, что в финальной части ЧЕ соперниками будут не только сборные Австрии или Швеции, но и вполне возможно сборные Франции, Германии, Испании и т.д. ...
Согдиец
Согдиец
29 ноября 2015 в 09:27
Я посчитал минимум 6 голов,но можно было и 2-ю получить.
Хороший Малый
Хороший Малый ответ nahan (раскрыть)
29 ноября 2015 в 08:57
да ладно тебе 10-15 мячей мог терек забить!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
29 ноября 2015 в 08:31
Рахимов и Бердыев лучшие тренера России!
Санчо Панса
Санчо Панса
29 ноября 2015 в 08:08
Да и этого вполне было достаточно, Рашид Маматкулович) Пять мячей питерский клуб уже очень давно не пропускал в РПЛ. Полузащитник Зенита Евсеев в одном из эпизодов реально психанул или просто не рассчитал, что так все выйдет. В итоге сам получил травму и схлопотал удаление!
nahan
nahan
29 ноября 2015 в 07:20
Терек мог забить как минимум 5-6 мячей.
Turkmenler
Turkmenler
29 ноября 2015 в 06:30
Терек с победой!
АГЕНТ ВАЛУЕВА
АГЕНТ ВАЛУЕВА
29 ноября 2015 в 04:45
Да, да, да,да - это Кавказ
А Терек играет в футбол - просто КЛАСС)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
29 ноября 2015 в 03:12
надо было 5:1
самый удар по самолюбию
Радар
Радар
29 ноября 2015 в 02:01
и медали за 25 лет тоже не получилось ни разу взять, Рашидик. правда ты тут уже не причем. видимо тот кто Акбар, плохо организует игру.
drug01
drug01
29 ноября 2015 в 00:41
Рашидова пора остановить за бахвальство!
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ
28 ноября 2015 в 23:59
Терек и так довел зенит до оргазма а если забили бы пятую, то это было бы перебор))))
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ
28 ноября 2015 в 23:57
Терек сила и это факт!
pif57
pif57
28 ноября 2015 в 23:57
И так результат великолепный.Молодцы!
rusl78
rusl78
28 ноября 2015 в 23:56
4 тоже хорошо!!!
rusl78
rusl78
28 ноября 2015 в 23:56
МОЛОДЦЫ!!!
ТТ
ТТ
28 ноября 2015 в 23:54
Ни капли со страдания, тебе четырех банок не хватило ?)))
старина
старина
28 ноября 2015 в 23:49
И так здорово)
owl_fake
owl_fake
28 ноября 2015 в 23:46
Кадырову есть чему поучиться у Рахимова, как минимум манерам поведения.
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