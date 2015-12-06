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Бутрагеньо: «Реал» убежден, что прав в ситуации с Черышевым"

06 декабря 2015, 12:12
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо отметил, что мадридцы по-прежнему считают себя правыми в ситуации вокруг Дениса Черышева и исключения команды из Кубка Испании. Напомним, «Реал» был отстранен от участия в турнире из-за выхода на поле россиянина в первом матче 1/16 финала Кубка Испании с «Кадисом» (3:1). Черышев не имел права играть в этом матче из-за перебора желтых карточек еще в составе «Вильярреала», но «Реал» утверждает, что не получал соответствующего уведомления.

«Президент Флорентино Перес недавно уже высказал нашу позицию по этому поводу. Мы объяснили, что будем делать. Клуб выступил с заявлением, посмотрим, как будут развиваться события. Мы по-прежнему думаем, что правда на нашей стороне».

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Baisangur95reg
Baisangur95reg
06 декабря 2015 в 23:43
Да Реал все купит ,черт я вот уверен что им не чего за это не будет,хоть я и пытаюсь относится к ним нейтрально ,но несправедливость бесит !
Caniggia
Caniggia
06 декабря 2015 в 19:42
Не умеет Реал признавать собственных косяков.
Die Roten
Die Roten
06 декабря 2015 в 19:23
зря убежден.это их собственный косяк.черышева тренера и того кто в клубе отвечает за такие вещи
112910415
112910415
06 декабря 2015 в 18:49
Реал всегда прав
hardpony
hardpony
06 декабря 2015 в 18:09
подставили реал. брацелона боится против королей сыграть.
Mister_Leo
Mister_Leo ответ Санчо Панса (раскрыть)
06 декабря 2015 в 16:33
запрет на осуществление трансферов ещё никто не ставил пока что .. не было официального заявления .... даже если и будет то наверно запрет впаяют с лета
nahan
nahan
06 декабря 2015 в 15:24
Кто-то в клубе за такие вопросы должен быть ответственен.
Санчо Панса
Санчо Панса
06 декабря 2015 в 14:59
А королевский клуб он такой, что не признает никаких санкций и будет придерживаться своей точки зрения! Да, только за один сезон столько проблем навалилось на этот клуб: запрет по осуществлению трансферов (как в случае с Барселоной), разгром в Эль-Классико и вот еще вылет по вине персонала из Кубка Испании( В очередной раз огромное спасибо, Флоро Перес! Лучший президент..
ArtNow
ArtNow
06 декабря 2015 в 14:18
Даже тут ничего конкретного в пользу реала не сказал.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
06 декабря 2015 в 13:53
новая серия испанского сераиЛАла , реал сдал маскерано и меси в налоговую, а также батю неймара а те в отместку украли почту реала с уведомлением , что поделаеш детский сад с огромными деньгами
ЮЗИК
ЮЗИК
06 декабря 2015 в 13:46
совсем не прав
Mamaev
Mamaev ответ жменя семечек (раскрыть)
06 декабря 2015 в 13:18
Барселона уделала твой галактикос. По трофеям
barc-f
barc-f
06 декабря 2015 в 13:08, ред.
Ну продолжайте думать так дальше, наблюдая за Кубком Испании по телевизору.
BetMan2016
BetMan2016
06 декабря 2015 в 12:38
Неземные лохи
Cektor
Cektor
06 декабря 2015 в 12:37
подскажите Пересу что у Иско дисквалификация на след игру, а то еще с чемпионата снимут ..
жменя семечек
жменя семечек ответ ScudettoJuve (раскрыть)
06 декабря 2015 в 12:29
а где смешно?
ScudettoJuve
ScudettoJuve ответ жменя семечек (раскрыть)
06 декабря 2015 в 12:27
смеюсь
жменя семечек
жменя семечек ответ Mamaev (раскрыть)
06 декабря 2015 в 12:27
галактикос..
ScudettoJuve
ScudettoJuve
06 декабря 2015 в 12:25
Черышев молодец! вышел основном составе, забил гол...
Воин трои
Воин трои
06 декабря 2015 в 12:23
а этим хоть колом на голове....
есть начальник команды,есть другие службы в круг обязанностей,которых входит отслеживать в том числе и такие моменты
Mamaev
Mamaev ответ жменя семечек (раскрыть)
06 декабря 2015 в 12:22
Да, только в истории. Давней истории 50-ых
жменя семечек
жменя семечек ответ Cektor (раскрыть)
06 декабря 2015 в 12:16, ред.
лучший клуб в истории - как с этим спорит, об этом статистика говорит..
Cektor
Cektor
06 декабря 2015 в 12:13
еще реал убежден что он лучший клуб в мире .....
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