Бутрагеньо: «Реал» убежден, что прав в ситуации с Черышевым"

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06 декабря 2015, 12:12

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо отметил, что мадридцы по-прежнему считают себя правыми в ситуации вокруг и исключения команды из Кубка Испании. Напомним, «Реал» был отстранен от участия в турнире из-за выхода на поле россиянина в первом матче 1/16 финала Кубка Испании с «Кадисом» (3:1). Черышев не имел права играть в этом матче из-за перебора желтых карточек еще в составе «Вильярреала», но «Реал» утверждает, что не получал соответствующего уведомления.

«Президент Флорентино Перес недавно уже высказал нашу позицию по этому поводу. Мы объяснили, что будем делать. Клуб выступил с заявлением, посмотрим, как будут развиваться события. Мы по-прежнему думаем, что правда на нашей стороне».