«Тоттенхэму» разрешили строить новый стадион

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17 декабря 2015, 10:40

Муниципальный совет одобрил строительство нового стадиона «Тоттенхэма». После дебатов в совете в голосовании большинство голосов получил вариант с разрешением на строительство. Новая арена на 61 тысячу мест будет возведена около нынешнего стадиона «шпор» «Уайт Харт Лейн». Ее стоимость составит 400 миллионов фунтов стерлингов, а строительство завершится к сезону-2018/19.

Окончательно проект должен быть одобрен мэром Лондона, но ранее он заявлял, что поддерживает идею нового стадиона для «Тоттенхэма». Этот клуб, напомним, планировал даже на пару сезонов арендовать арену «МК Донс», ища варианты размещения.