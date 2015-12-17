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«Тоттенхэму» разрешили строить новый стадион

17 декабря 2015, 10:40

Муниципальный совет одобрил строительство нового стадиона «Тоттенхэма». После дебатов в совете в голосовании большинство голосов получил вариант с разрешением на строительство. Новая арена на 61 тысячу мест будет возведена около нынешнего стадиона «шпор» «Уайт Харт Лейн». Ее стоимость составит 400 миллионов фунтов стерлингов, а строительство завершится к сезону-2018/19.

Окончательно проект должен быть одобрен мэром Лондона, но ранее он заявлял, что поддерживает идею нового стадиона для «Тоттенхэма». Этот клуб, напомним, планировал даже на пару сезонов арендовать арену «МК Донс», ища варианты размещения.

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Тоттенхэм
Перевод с skysports.com
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Все комментарии
Воин трои
Воин трои
18 декабря 2015 в 09:31
где они вмещают там в Лондоне все свои арены, там ни пройти ни проехать, зато арены втюхивают
Санчо Панса
Санчо Панса
18 декабря 2015 в 07:46
Да, неплохой стадион должен быть! Удачи и успехов всем тем, кто будет задействован в строительстве нового дома шпор Лондона)
Belars
Belars
17 декабря 2015 в 23:44
Аж на 700 мест больше, чем на Эмирейтс. Хоть в чем-то хотят превзойти Арсенал.
SanitarForest
SanitarForest
17 декабря 2015 в 20:46
и доверить это строительство семье Меркушкина...
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
17 декабря 2015 в 19:58
Видела проект, очень симпатичный стадион)) надо еще успеть посетить УХЛ))
112910415
112910415
17 декабря 2015 в 19:21
ура
dzvinka
dzvinka ответ Kudos (раскрыть)
17 декабря 2015 в 18:43
да да да, никогда
Kudos
Kudos
17 декабря 2015 в 17:47
3 года стройки и вот новая арена Шпор , а когда БАМ в Питере достроят и сколько еще бабок стырят?)))))
KaZёL
KaZёL
17 декабря 2015 в 17:38
Надеюсь за пределами Лондона?
aztec1970
aztec1970
17 декабря 2015 в 15:11
С общественностью договорились за ночь?
EAGinLE
EAGinLE
17 декабря 2015 в 14:25
Могут значит .
sparxx
sparxx ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
17 декабря 2015 в 14:22
Лучше "Masha Tr2 Stadium" )))
cannongun
cannongun
17 декабря 2015 в 12:29
новый большой стадик - это конечно хорошо. надо теперь успеть на старый классический граунд заскочить, пока не снесли.
DEADP00L
DEADP00L ответ Майкл59ru (раскрыть)
17 декабря 2015 в 12:13
Ну они давно планировали, просто ждали когда одобрят
ДСА
ДСА
17 декабря 2015 в 12:11
Денег видать очень много у Тоттенхэма.
Майкл59ru
Майкл59ru
17 декабря 2015 в 12:04
Эта хорошая новость,для Тоттенхема.
Vizor
Vizor
17 декабря 2015 в 11:46
Всё правильно, пора увеличивать вместимость. Только бы название спонсорское не досталось
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