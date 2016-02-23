Хави Мартинес вернулся к тренировкам

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес восстановился после травмы и приступил к тренировкам без ограничений. Это очередное пополнение состава мюнхенцев из пустеющего лазарета. Пока игрок, прооперированный по поводу травмы мениска в начале февраля, лишь набирает форму, но к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» будет в строю. По-прежнему лечатся выбывшие на длительный срок Хольгер Бадштубер и Джером Боатенг.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЧМ-2022
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу