Хави Мартинес вернулся к тренировкам

1456246184

23 февраля 2016, 19:49

Полузащитник «Баварии» восстановился после травмы и приступил к тренировкам без ограничений. Это очередное пополнение состава мюнхенцев из пустеющего лазарета. Пока игрок, прооперированный по поводу травмы мениска в начале февраля, лишь набирает форму, но к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» будет в строю. По-прежнему лечатся выбывшие на длительный срок Хольгер Бадштубер и Джером Боатенг.