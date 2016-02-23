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Хави Мартинес вернулся к тренировкам

23 февраля 2016, 19:49

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес восстановился после травмы и приступил к тренировкам без ограничений. Это очередное пополнение состава мюнхенцев из пустеющего лазарета. Пока игрок, прооперированный по поводу травмы мениска в начале февраля, лишь набирает форму, но к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» будет в строю. По-прежнему лечатся выбывшие на длительный срок Хольгер Бадштубер и Джером Боатенг.

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Все комментарии
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера
24 февраля 2016 в 21:37
Отлично!
Baron_
Baron_
24 февраля 2016 в 09:27
Хорошая новость для Баварии. Вот только сумеет ли он без игровой практики сразу сыграть на уровне.
weinmar
weinmar
24 февраля 2016 в 06:34
Мартинес очень нужен!! Удачи и здоровья!
Venezuela
Venezuela
23 февраля 2016 в 20:25
Хорошо, что он будет в решающем матче.
Xavi Martinez
Xavi Martinez
23 февраля 2016 в 20:20
Я рад Хави. Скорейшего возвращения в строй.
Die Roten
Die Roten
23 февраля 2016 в 19:54
очень хорошая новость!
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