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Дзюба: «У ЦСКА был один момент»

03 апреля 2016, 22:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче чемпионата России, в котором ему не удалось забить 100-й гол в карьере.

«Само собой, мы понимали, что это очень важный матч. Если бы проиграли, то отставание в девять очков по такой дистанции, наверное, не успели бы отыграть. Было предельно важно выиграть. Мы играли лучше и заслуженно победили. ЦСКА — организованная команда, но за исключением одного шанса больше моментов у них не было.

Я сам хочу уже забить 100-й гол в карьере. Мог сделать это сегодня, моментик был, Халк сделал шикарный пас, но пока не судьба. Будем стараться. Почему не удалось забить в этом моменте? Не хватило мастерства. Плюс мяч неожиданно скользнул. Предыдущие четыре-пять игр поле было сухое, а сейчас пришлось перестраиваться. Было много потерь. До этого мяч застревал, а сейчас скользил. Но пас Халка был идеальный, просто я толком по мячу не попал. Главное побеждать, а моменты с такими партнерами будут.

Надеюсь, что свой 100-й гол забью еще до матча со „Спартаком“. Но в матче со „Спартаком“ тоже должен отличиться, обязательно».

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Все комментарии
забайкальский армеец
забайкальский армеец
05 апреля 2016 в 08:12
Дзюба стух по плану,видно нет человека рядом,что бы пинал под .раку.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 апреля 2016 в 10:07
Возможно! А вот у Артема был реально голевой момент, когда в первом тайме он пробил прямо в Игоря Акинфеева) Так что 100 гол в карьере откладывается на неопределенный срок.
ДСА
ДСА
04 апреля 2016 в 09:04
ДзюбеАртёма нужно попросить Халка помочь.
Майкл59ru
Майкл59ru
04 апреля 2016 в 06:47
Не в обиду Дзюбе,но похоже он этот 100-ый гол будет ещё год забивать,если он с двух метров в ворота попасть не может.)
enot7000
enot7000 ответ cska-62 (раскрыть)
04 апреля 2016 в 05:48
передача реально хороша


ДзюбаАртём
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Великолепный (раскрыть)
04 апреля 2016 в 05:36
сборная виновата, что ли? не смеши бабушкины тапочки...
cska-62
cska-62
04 апреля 2016 в 02:57
Артём! Самокритично, респект! Ну и передачу Халку отдал превосходную на ход! А это должно быть ценнее забитых мячей с тех "конфеток", что раздаёт регулярно Халк!
Свекор
Свекор
04 апреля 2016 в 00:22
И вот ,что печально, это недоразумение Дзюба....наша надежда и опора в нападение.......Ребята очнитесь, таких нападающих во Ф.Н.Л. пруд пруди...
Vladimir808
Vladimir808
03 апреля 2016 в 23:14
Плюс мяч неожиданно скользнул- ДзюбаАртём. Говорит и забивает, - ЭтоИнтересно! Зенит его команда! Успеха тебе, Артём!!!
bosun
bosun
03 апреля 2016 в 23:13
Эх, Дзюбиньо, моментище был у тебя, а не моментик)
pereletnii
pereletnii
03 апреля 2016 в 23:08
И тот стандарт.
zenit advokaat
zenit advokaat
03 апреля 2016 в 23:01
дзюба: у цска был один момент ударить по виражу. и васек это исполнил
Evilhuman
Evilhuman
03 апреля 2016 в 22:54
мясным обязательно забьёшь Артём,трёху Реброву отгрузишь
Rruma
Rruma
03 апреля 2016 в 22:42
по составу и раньше , и сейчас ЦСКА слабее всех в 8ке с учетом старой защиты и отсутствия Вагнера- ловэ. Но! Надо учитывать присутствие Джинэра.
Гуливер
Гуливер
03 апреля 2016 в 22:40
Банана Мама )
Великолепный
Великолепный
03 апреля 2016 в 22:38, ред.
ЦСКА всегда играет после сборных неважнецки)) И Чемпионаты не выигрывают за одну игру. ЦСКА на втором месте на расстоянии одного очка от Ростова еще восемь туров и победит тот кто выиграет оставшиеся матчи не с прямыми конкурентами, а Ростову еще играть с Зенитом))
Дальше будет интереснее))
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