Дзюба: «У ЦСКА был один момент»

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03 апреля 2016, 22:35

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче чемпионата России, в котором ему не удалось забить 100-й гол в карьере.

«Само собой, мы понимали, что это очень важный матч. Если бы проиграли, то отставание в девять очков по такой дистанции, наверное, не успели бы отыграть. Было предельно важно выиграть. Мы играли лучше и заслуженно победили. ЦСКА — организованная команда, но за исключением одного шанса больше моментов у них не было.

Я сам хочу уже забить 100-й гол в карьере. Мог сделать это сегодня, моментик был, Халк сделал шикарный пас, но пока не судьба. Будем стараться. Почему не удалось забить в этом моменте? Не хватило мастерства. Плюс мяч неожиданно скользнул. Предыдущие четыре-пять игр поле было сухое, а сейчас пришлось перестраиваться. Было много потерь. До этого мяч застревал, а сейчас скользил. Но пас Халка был идеальный, просто я толком по мячу не попал. Главное побеждать, а моменты с такими партнерами будут.

Надеюсь, что свой 100-й гол забью еще до матча со „Спартаком“. Но в матче со „Спартаком“ тоже должен отличиться, обязательно».