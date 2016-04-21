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Спаллетти: «Тотти — ценный ресурс, которым непросто распоряжаться»

21 апреля 2016, 09:51
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился эмоциями после матча 24-го тура Серии А, в котором вышедший на замену нападающий «волков» Франческо Тотти за три минуты оформил дубль и принес совей команде победу над «Торино»:

«Это была крайне важная победа в матче с чудесным сюжетом и восхитительной развязкой.

Я надеялся, что Тотти не пойдет исполнять штрафной, который привел к нашему 2-му голу, так как в таких ситуациях он умеет расположиться в нужной позиции. После его гола стадион просто взорвался.

Он и в прошлой игре сделал то, чего я от него просил, это он может. Для нас он ценный ресурс, им непросто распоряжаться, но порой он нужен мне на поле.

Тотти отлично подходит для таких ситуаций, как сегодня. Мы доминировали, но не могли выиграть, а он смог перевернуть игру.

Когда Франческо находится на поле, прилив энергии ощущают не только его напарники, но и весь стадион».

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Все комментарии
Franchesco Totti 1392
Franchesco Totti 1392 ответ Reneg (раскрыть)
22 апреля 2016 в 13:13
нужен контракт)
Фата лист
Фата лист ответ Альфи (раскрыть)
22 апреля 2016 в 10:46
Тотти конечно тоже не железный, но проводить его нужно красиво! Продлить контракт на год, при условии, что этот год будет последним в карьере футболиста, просто играть после 40 реально уже издевательство над самим собой!
Juventus21
Juventus21
21 апреля 2016 в 20:04
Зря Спалетти не желает, чтобы Тотти остался. Ческо очень много пользы приносит.
Toreho
Toreho
21 апреля 2016 в 15:40
Как же он красиво заткнул , рот лысому слов нет , Лучано аж не знает что сказать , красава Тотти и 15 минут хватает чтоб класс показать
Ajax_L
Ajax_L
21 апреля 2016 в 15:26
Спалетти желчью весь исходит. Надо же - Тотти опять что-то полезное сделал. Как же его - куда же его деть-то.
kizlik
kizlik
21 апреля 2016 в 15:13
Так и есть. СпаллеттиЛучано
ALIEV AA
ALIEV AA
21 апреля 2016 в 14:47
Тотти - это легенда мирового футбола. Последний из магикан который всю карьеру провел в одном клубе.
Анжи-Арена05
Анжи-Арена05
21 апреля 2016 в 14:36
Так береги им
Альфи
Альфи ответ Splurgeloa (раскрыть)
21 апреля 2016 в 13:43
Жаль нельзя в инете плюнуть в твою .....
Альфи
Альфи ответ Фата лист (раскрыть)
21 апреля 2016 в 13:41
и скатертью дорого, таких как лысый. в базарный день оптом по 5 рублей купишь, а ТОТТТИ ОДИН и не этойЗенитовской отрыжке распоряжаться судьбой ИМПЕРАТОРА РИМА!
❀❀❀SLAWA❀❀❀
❀❀❀SLAWA❀❀❀
21 апреля 2016 в 13:27
ТоттиФранческо талантлив и умён
Artie
Artie ответ Caniggia (раскрыть)
21 апреля 2016 в 12:36
А Тотти всё равно либо забивает либо отдаёт голевую)
SonicStar
SonicStar ответ Splurgeloa (раскрыть)
21 апреля 2016 в 12:21
у Тотти великих поступков гораздо больше! чего стоит только то, что он из личных сбережений выплатил зарплату персоналу клуба, когда Рома была по уши в долгах. Да и Тотти хотя бы имел смелость плюнуть в лицо, а не как некоторые...сразу вспоминается плевок Михайловича в шею Лэмпарда
elmi.eyubov
elmi.eyubov
21 апреля 2016 в 11:52
Тебе бы Спал почаще использовать этот Великий Ресурс.
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля 2016 в 11:26
Надеюсь игра Франческо в последних двух матчах Ромы убедит Лучано больше доверять игровое время на поле легенде этого клуба! Спаллетти явно недооценил Тотти) А он то, как видим, в полном порядке до сих пор!
Фата лист
Фата лист
21 апреля 2016 в 11:14
Так что скорее Спаллетти уйдет на пенсию, чем Тотти!
pereletnii
pereletnii
21 апреля 2016 в 11:13
Так и есть.
wostriks
wostriks
21 апреля 2016 в 11:03
СпаллеттиЛучано , но хороший игрок.
2 ЗЛОДЕЯ
2 ЗЛОДЕЯ
21 апреля 2016 в 11:02
Зенит-не Рома, Широков-не Тотти, но параллели напрашиваются. Лучано,в чём дело?
Caniggia
Caniggia
21 апреля 2016 в 10:49
Пустая болтовня СпаллеттиЛучано. На самом деле Лысый судорожно ищет и прорабатывает различные другие схемы по сплаву ТоттиФранческо из Ромы. Например, выпустить Тотти на 89-й минуте, что бы тот ничего не дай Бог не успел забить.
Reneg
Reneg ответ Franchesco Totti 1392 (раскрыть)
21 апреля 2016 в 10:44
трехкратный вицечемп сериала, двухкратный победитель кубка + суперкубок, разве это не заслуги? он что сходу должен после возвращения лч брать с Ромой? очевидно что император весь матч и даже период вряд ли вытянет, Спалл говорит что отлично подходит для таких ситуаций, чем он и пользуется уже второй матч подряд, а мы-болельщики получаем шоу и результат, что еще нужно?)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
21 апреля 2016 в 10:44
Пикачу с Днюхой! ))
pif57
pif57
21 апреля 2016 в 10:35
Теперь Тотти точно в команде останется?
Franchesco Totti 1392
Franchesco Totti 1392
21 апреля 2016 в 10:24
и еще нужен котракт 1+! и на выход лысому по моему это очевидно.
Franchesco Totti 1392
Franchesco Totti 1392
21 апреля 2016 в 10:23
Тотти Император и не раз это доказывал на поле ,а Кто ты Спалитти ?
Splurgeloa
Splurgeloa
21 апреля 2016 в 10:05
Мерзкий человек этот Тотти.Никогда не забуду как он плюнул в лицо Поульсену
BLIZKRIG
BLIZKRIG ответ wostriks (раскрыть)
21 апреля 2016 в 10:02
СпаллеттиЛучано Всегда фортели выбрасывает.
kizlik
kizlik
21 апреля 2016 в 10:00
СпаллеттиЛучано хороший нап
wostriks
wostriks
21 апреля 2016 в 09:59
Этот ТоттиФранческо всегда был очень капризным фруктом)))
месут10
месут10
21 апреля 2016 в 09:52
хорош очень хорош ТоттиФранческо
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