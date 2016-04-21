Спаллетти: «Тотти — ценный ресурс, которым непросто распоряжаться»

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21 апреля 2016, 09:51

Главный тренер «Ромы» поделился эмоциями после матча 24-го тура Серии А, в котором вышедший на замену нападающий «волков» за три минуты оформил дубль и принес совей команде победу над «Торино»:

«Это была крайне важная победа в матче с чудесным сюжетом и восхитительной развязкой.

Я надеялся, что Тотти не пойдет исполнять штрафной, который привел к нашему 2-му голу, так как в таких ситуациях он умеет расположиться в нужной позиции. После его гола стадион просто взорвался.

Он и в прошлой игре сделал то, чего я от него просил, это он может. Для нас он ценный ресурс, им непросто распоряжаться, но порой он нужен мне на поле.

Тотти отлично подходит для таких ситуаций, как сегодня. Мы доминировали, но не могли выиграть, а он смог перевернуть игру.

Когда Франческо находится на поле, прилив энергии ощущают не только его напарники, но и весь стадион».