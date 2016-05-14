Промес: «Ещё могу догнать Смолова в гонке бомбардиров»

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14 мая 2016, 13:15

Хавбек «Спартака» полагает, что у него еще есть шансы догнать в гонке бомбардиров из «Краснодара». За 2 тура до финиша голландец отстает от Смолова на три мяча. В прошлом туре Промес забил 1 гол, тогда как его визави оформил хет-трик.

«Я считаю, что могу догнать Федора Смолова. Наше соперничество не окончено. Он выскочил из-за спин других нападающих. Оформил покер и хет-трик и теперь возглавляет гонку бомбардиров».