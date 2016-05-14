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Промес: «Ещё могу догнать Смолова в гонке бомбардиров»

14 мая 2016, 13:15

Хавбек «Спартака» Квинси Промес полагает, что у него еще есть шансы догнать в гонке бомбардиров Федора Смолова из «Краснодара». За 2 тура до финиша голландец отстает от Смолова на три мяча. В прошлом туре Промес забил 1 гол, тогда как его визави оформил хет-трик.

«Я считаю, что могу догнать Федора Смолова. Наше соперничество не окончено. Он выскочил из-за спин других нападающих. Оформил покер и хет-трик и теперь возглавляет гонку бомбардиров».

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Все комментарии
Мигалков
Мигалков ответ Фата лист (раскрыть)
15 мая 2016 в 18:08
Я забыл, у него травма? Ну пусть лечится тогда. Может в след. сезоне соберется и отгрузит мячей 5-6.
Фата лист
Фата лист ответ Мигалков (раскрыть)
15 мая 2016 в 14:13
он больше в этом сезоне не сыграет...
cadinow
cadinow
15 мая 2016 в 08:06
Мне нравится этот футболист. Техничный, настырный. Удачи!
Зенит 2015
Зенит 2015
15 мая 2016 в 07:53
Ты бы лучше поискал Голландию в Африке, а не гнался бы за рекордами россиян. Тоже мне, Голландец!
papic337
papic337
15 мая 2016 в 06:25
Только если Смолов расстрелял все патроны.
Супервайзер
Супервайзер ответ pomor45 (раскрыть)
14 мая 2016 в 21:49
Неправда. Промес всегда оказывается в нужном месте неожиданно для соперника.
Если ему бы побольше везло, то был бы далеко впереди всех, как бомбардир.
Dj.Depp
Dj.Depp
14 мая 2016 в 20:56
Чем-то этот Смоловский сезон мне напомнил сезон Каряки. Когда у того залетело всё, что пробил и даже больше. А потом прицел где-то потерял и ни кто его больше не видел. Боюсь, что со Смолой будет тоже.
Dj.Depp
Dj.Depp ответ настойчивый (раскрыть)
14 мая 2016 в 20:53
Дзагу только за борт. Он конечно талант, но не игрок...увы...
pomor45
pomor45 ответ Месси за Cпартак (комментарий удален) (раскрыть)
14 мая 2016 в 20:01
Согласен, с клоуном веселее.
Блоссия
Блоссия
14 мая 2016 в 19:52
Удачи, Квинси! Но будет достаточно и одного гола, если он окажется победным!
VIC2
VIC2
14 мая 2016 в 19:05
Желаю тебе Удачи и первого места, но это может случится, если вся команда
будет играть с такой же самоотдачей, а не смотреть как ты играешь

Зе Луиш часто падает - это значит, что закусывать хорошо надо
Шляпстер
Шляпстер
14 мая 2016 в 18:53
Попробуй такого как Смолов сейчас догони.
Санчо Панса
Санчо Панса
14 мая 2016 в 16:52
Вполне вероятно! Впрочем и Федор явно не хочет никому уступать первое место. Если Промес станет лучшим бомбардиром сезона, то можно будет сказать, что хоть в чем то Спартак оказался первым в РПЛ)
A_Priori
A_Priori ответ makkie (раскрыть)
14 мая 2016 в 16:29
Неееее. Ты не прав. В Урале то он еще с Лопыревой был. Но это ему не мешало забивать красотищу) Его Тарханов раскрыл. Факт. Федя когда в Екатеринбурге бывает, они всегда тепло общаются
МапС
МапС
14 мая 2016 в 15:58
Не догонишь. Федьке судьи помогают.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
14 мая 2016 в 15:06
Лучше догони автобус из Тарасовки и уезжай.
makkie
makkie
14 мая 2016 в 14:55
Давай, Антоха!

Кстати, слышал, что у Феди новая девушка появилась после Вики - и сразу результативность вверх попёрла. Похоже, Лопырёва все соки из Смолова забирала перед матчами)
Урия Гип
Урия Гип
14 мая 2016 в 14:34
Не догонишь. ЦСКА выграет у Краснодара 9:8. Смолов забьёт 8 мячей.
нечитайло
нечитайло
14 мая 2016 в 14:30
Жми квинси
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
14 мая 2016 в 14:26
А вот буй тебе, буржуй! Дядя Федор напоследок покер оформит. Двойной.
mat73
mat73
14 мая 2016 в 14:12
Меньше слов, больше дела, Квинси! )))
настойчивый
настойчивый
14 мая 2016 в 14:05
Федька хорош. Дзюбиньо перед ним ....Надо строить играющую сборную: Смольников-Васин-Дьяков-Щенников - Денисов - Дзага- Самедов-Подберезкин-Касаев-Смолов.
ABir
ABir
14 мая 2016 в 14:04
Главное не жадничать с передачами, если партнёр в более выгодной ситуации у ворот соперника. А так очень похвальное стремление форварда Спартака стать лучшим бомбардиром. Удачи Промесу и Спартаку!
pomor45
pomor45 ответ FILL31185 (раскрыть)
14 мая 2016 в 14:03
Что за наваждение приплетать "зеню" даже там, где о нём и речи не идёт?
pomor45
pomor45
14 мая 2016 в 14:01
Этот на команду работать не будет никогда. Смолов, впрочем, тоже не склонен. Такие заметны только, когда пруха есть.
Мигалков
Мигалков ответ Фата лист (раскрыть)
14 мая 2016 в 13:57
Павла Погребняка тоже не стоит сбрасывать со счетов.)
FILL31185
FILL31185
14 мая 2016 в 13:40
да если зени будут ставить каждый матч по 2-3 шт как в том туре дураки,то хулка не обгонит
просто сашка
просто сашка
14 мая 2016 в 13:29
этому нигеру сложно будет догнать лопырева
Фата лист
Фата лист
14 мая 2016 в 13:26
Теоретически Смолова еще и Луценко догнать может, всего то нужно, чтобы Федя больше не забивал, а Луценко 10 в 2 играх положил:)
spartach091
spartach091
14 мая 2016 в 13:23
Пусть будет так!!!

Удачи и побольше голов Квинси!!!
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