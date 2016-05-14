Промес: «Ещё могу догнать Смолова в гонке бомбардиров»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес полагает, что у него еще есть шансы догнать в гонке бомбардиров Федора Смолова из «Краснодара». За 2 тура до финиша голландец отстает от Смолова на три мяча. В прошлом туре Промес забил 1 гол, тогда как его визави оформил хет-трик.
«Я считаю, что могу догнать Федора Смолова. Наше соперничество не окончено. Он выскочил из-за спин других нападающих. Оформил покер и хет-трик и теперь возглавляет гонку бомбардиров».
Если ему бы побольше везло, то был бы далеко впереди всех, как бомбардир.
Если ему бы побольше везло, то был бы далеко впереди всех, как бомбардир.
будет играть с такой же самоотдачей, а не смотреть как ты играешь
Зе Луиш часто падает - это значит, что закусывать хорошо надо
будет играть с такой же самоотдачей, а не смотреть как ты играешь
Зе Луиш часто падает - это значит, что закусывать хорошо надо
Кстати, слышал, что у Феди новая девушка появилась после Вики - и сразу результативность вверх попёрла. Похоже, Лопырёва все соки из Смолова забирала перед матчами)
Кстати, слышал, что у Феди новая девушка появилась после Вики - и сразу результативность вверх попёрла. Похоже, Лопырёва все соки из Смолова забирала перед матчами)
Удачи и побольше голов Квинси!!!
Удачи и побольше голов Квинси!!!