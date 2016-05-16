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Федун: «Пятое место — это провал для „Спартака“»

16 мая 2016, 22:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Тереком» (3:0), после которой москвичи гарантировали себе пятое место в чемпионате России.

«Конечно, приятно было сегодня победить. Все говорили, что „Открытие Арена" несчастливая, но вот вслед за „Динамо" обыграли „Терек" — два извечных соперника. Настроение хорошее, хотя пятое место — это провал для „Спартака". Задача была — занять четвертое.

Пара Боккетти-Кутепов сыграла хорошо, но лучше бы они так играли в начале сезона. Песьяков порадовал. Прекрасно, что у нас есть два таких вратаря — Ребров и Песьяков.

Останется ли Аленичев? Давайте дождемся совета директоров в конце сезона».

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Все комментарии
pik54
pik54
17 мая 2016 в 12:04
С такой игрой, которую Спартак показывает в этом сезоне - это нормальный результат.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
17 мая 2016 в 11:07
Федун,теперь не подведи Мутко,усиливай команду.А 5 место по сезону,хороший результат.Мутко обещал,мутко сделал.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
17 мая 2016 в 10:15
5 место провал, а 4 не провал?) Хотя обе позиции дают одно и тоже право - старт с 3 квалифай раунда ле.
m grazie
m grazie
17 мая 2016 в 09:41
Какой поп - таков и приход!
m grazie
m grazie
17 мая 2016 в 09:37
А могло быть место и гораздо ниже!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
17 мая 2016 в 09:32
Федун, так у спартака каждый год провал - уже 15 лет . Должен был уже привыкнуть.
Роман Романов
Роман Романов
17 мая 2016 в 09:15
На сегодня - истинное место.
ДАША Д
ДАША Д
17 мая 2016 в 09:11
Хорошая стартовая позиция для свершений Спартака в следующем сезоне.
Деникин_А
Деникин_А
17 мая 2016 в 09:09
Защебетал! Великое достижение - победа над полумёртвым Динамо, которого даже Кубань бьёт.
halfbeek
halfbeek
17 мая 2016 в 09:02
Для такой кадровой политики и шарахания с тренерами это успех. Работать нужно в долгую и тогда будет результат. Только вот для российского бизнеса такой подход неприемлем - хотят все и сразу.
нoГГано
нoГГано
17 мая 2016 в 08:45
А то что спартак уже 14 лет без трофеев это для него не провал ))))
Ромбик
Ромбик ответ n272nm (комментарий удален) (раскрыть)
17 мая 2016 в 08:39
То есть ты хочешь сказать какой состав у команды не важно ,что если поставить тренера офигенного топ уровня в Мордовию например то она Чемпионом станет ? Шанс как у Ростова и Лестера 1 из 100 .
Состав важен как ни крути. Тренер должен видеть в команде игроков с которыми ему работать и и к чему то стремиться, а не мечтать иметь их в составе
александр тарасов 1
александр тарасов 1
17 мая 2016 в 08:07
Как резко меняются интонации ! От "тухленькой победы" до " провального 5 места" ! Что-то у Ф. все-таки с головой неладно, может у Е.И. отоваривается ?
richi
richi
17 мая 2016 в 07:52
Надо Спартаку подсуетиться. Вместо Ростова в Лигу Чемпионов.
Ольга13
Ольга13
17 мая 2016 в 07:26
Федун_Леонид мог бы чего поумнее сказать. И порадоваться 5-му месту.
UrAn54
UrAn54
17 мая 2016 в 07:24
Чем отличается 5 место от 4 ? Точно не смотрел, но, может быть, с 5-го надо будет пройти квалификацию, а с 4-го нет. Тогда, да, это большая разница. Квалификация - еще не ЛЧ и ЛЕ.
nahan
nahan
17 мая 2016 в 06:47
Если уйдет Федун, все начнет меняться...
sir_Alex
sir_Alex
17 мая 2016 в 06:19
А в чём разница между 4-ым и 5-ым местами? Правильно, никакой разницы нет!
Санчо Панса
Санчо Панса
17 мая 2016 в 06:19
Пятое место для сегодняшнего Спартака это не такой уж и провал! Скорее это неудача, что не удалось занять четвертое место. Пятое место означает, что народная команда сыграет в еврокубках, но придется этому клубу пробиваться туда через квалификационный раунд, а там может случится все что угодно с красно-белыми)
alexxxi
alexxxi
17 мая 2016 в 05:39
"вы здесь зажрались господа, для вас и водка как вода"...............
denmig
denmig
17 мая 2016 в 05:19
Да конечно провал! Ускорились в конце чтобы совсем не оба ср ся, а значит могли-также играть пораньше!- получается не было ни должной мотивации ни подхода ничего!
Остапчук 67
Остапчук 67
17 мая 2016 в 04:20
Теперь "Уфе" проиграют.
Умеет "Федун" "мотивировать".
Поганый у него язык.
забайкальский армеец
забайкальский армеец
17 мая 2016 в 02:59
Не льстите себе,пятое место для Спартака это бомба.
ironlag
ironlag
17 мая 2016 в 02:32
радуйся тому что дали !!! в новом сезоне мечтать будеш о нем хрюндель
П.Пар
П.Пар
17 мая 2016 в 01:43
Да хоть Энрике или Гвардиолу поставьте тренером. Пока Федун у реальной власти в команде, выше третьего места команда не поднимется
АРАРАТ Ереван
АРАРАТ Ереван
17 мая 2016 в 01:17
Я одно не понима.-как 5 а может 4,краснодар может 3 может 4 может5,зенит может 3 может4,росов и цска либо первые либо вторые!это наш взгляд на турнирную таблицу))))а вот у тренеров и функционеров все понятно Цска чемпион,Ростов2 зенит3,краснодар 4 спартак 5,так выходит если хорошо спрашивать тренеров и функционеров то еще в начале сезона они распишут всю турнирную таблицу не только РФПЛ но и ФНЛ(((((
рус фан
рус фан
17 мая 2016 в 01:05
Спартак провалил сезон это спорное утверждение, все таки 5-ое место при таком составе и тренерской чехарде это не так и плохо. Вот Зенит почти (почти так как кубок все же взяли) провалил сезон в РПЛ это да, имея чемпионский состав, рекордный бюджет в РПЛ и еще зимой усилившись не попасть даже в зону ЛЧ вот это отвратительно.
никита001
никита001 ответ abdoul60 (раскрыть)
17 мая 2016 в 01:04
Тереку был предоставлен стадион с полем - что не так? Арена готовилась к игре. Спартак там тоже не тренировался.
redbluegorsk
redbluegorsk ответ zenit advokaat (комментарий удален) (раскрыть)
17 мая 2016 в 00:56
Не передергивай,не тухлых,а тухленьких!)))
Шуnя771
Шуnя771
17 мая 2016 в 00:28
Какой провал? При Романцеве Олеге Ивановиче первые брали места, вот в том случае был бы провал, а после тринадцатилетнего забвения 5 место это успех.
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