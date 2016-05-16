Федун: «Пятое место — это провал для „Спартака“»

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Тереком» (3:0), после которой москвичи гарантировали себе пятое место в чемпионате России.
«Конечно, приятно было сегодня победить. Все говорили, что „Открытие Арена" несчастливая, но вот вслед за „Динамо" обыграли „Терек" — два извечных соперника. Настроение хорошее, хотя пятое место — это провал для „Спартака". Задача была — занять четвертое.
Пара Боккетти-Кутепов сыграла хорошо, но лучше бы они так играли в начале сезона. Песьяков порадовал. Прекрасно, что у нас есть два таких вратаря — Ребров и Песьяков.
Останется ли Аленичев? Давайте дождемся совета директоров в конце сезона».
Состав важен как ни крути. Тренер должен видеть в команде игроков с которыми ему работать и и к чему то стремиться, а не мечтать иметь их в составе
Состав важен как ни крути. Тренер должен видеть в команде игроков с которыми ему работать и и к чему то стремиться, а не мечтать иметь их в составе
Умеет "Федун" "мотивировать".
Поганый у него язык.
Умеет "Федун" "мотивировать".
Поганый у него язык.