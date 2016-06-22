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Газзаев: «Слуцкий — разумный человек, провалив задачи, не цепляется за соломинку»

22 июня 2016, 19:59

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал решение главного тренера сборной России Леонида Слуцкого покинуть занимаемый пост:

«Слуцкий совершил мужской поступок, заявив об уходе из сборной. Это абсолютно правильное решение, потому что любой тренер, не достигший успеха и не выполнивший задачу, обязан уступать место другому. Слуцкий не выполнил задачу. Однако принимать подобные решения должен, на мой взгляд, не только он, но и все люди, причастные к неудачному результату.

Кто должен теперь возглавить сборную? Уверен — только россиянин! И непременно освобожденный тренер. Практика показала, насколько неэффективно совмещение. Кроме того, необходимо провести глубочайший анализ случившегося.

Кандидатуры на роль главного тренера есть, но прежде чем их обсуждать, давайте дождемся официального решения. Может, Слуцкий все-таки останется? Ведь слова об уходе сказаны на эмоциях после обидного поражения. Он разумный человек — и производит гораздо более позитивное впечатление, чем те тренеры, кто, провалив задачи, цепляется за соломинку».

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Все комментарии
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ S010386A (раскрыть)
23 июня 2016 в 18:14
Ну он не Пушкин точно.
S010386A
S010386A ответ Фанат футбола . (раскрыть)
23 июня 2016 в 16:33
грубо можно говорить правду...но если ты оскорбляешь при этом человека, то должен дать ему возможность ответить, а иначе ты не мужчина. Великий Пушкин в своё время погиб, защищая честь
sn_spb
sn_spb ответ Санчо Панса (раскрыть)
23 июня 2016 в 14:12
Валерий Непомнящий, вот кого надо просить возглавить сборную.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Санчо Панса (раскрыть)
23 июня 2016 в 13:53
бердыев
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ S010386A (раскрыть)
23 июня 2016 в 13:52
он написал правду хоть и грубо.
112910415
112910415
23 июня 2016 в 12:23
никакого такого мужского поступка...
на сборную соглашался без желания, под сильным давлением
а теперь никто не давит
S010386A
S010386A ответ Verteiben (раскрыть)
23 июня 2016 в 09:47
по твоему комментарию видно ,какой ты плохой( как хочется назвать тебя резиновым изделием, но модерация...) человек. Слуцкий, в отличии от тебя, поступил по мужски, не стал, как Капелло, прятаться за спины игроков. А ты можешь оскорблять только анонимно, сидя за клавой и в этом ты весь
Verteiben
Verteiben
23 июня 2016 в 09:24
Все горе, теперь некому тренировать сборную...Пипец...
Этот параноик ничего нормального и не сделал...Кроме как ходил в спорт.костюме и качался на скамейке как дурачок!
Gogi Gogin
Gogi Gogin ответ Санчо Панса (раскрыть)
23 июня 2016 в 09:05
...и кто то еще.Газзаев.
zumbagan
zumbagan
23 июня 2016 в 08:39
Обидное поражение Слуцкий_Леонид
ЮЗИК
ЮЗИК
23 июня 2016 в 08:37
Слуцкого надо менять,он не победитель
Санчо Панса
Санчо Панса
23 июня 2016 в 08:30
Потому что Леонид Викторович это человек дела! Раз сказал, что ЦСКА будет чемпионом перед началом прошедшего сезона, так в итоге все и получилось) Если заявил, что уйдет из сборной России после провала на ЕВРО, то можно не сомневаться, что он своего решения не поменяет! Кто может в теории возглавить сборную России? Если брать именно отечественных кандидатов то приходит сразу в голову Черчесов, Красножан и кто то еще.
Фикус07
Фикус07
23 июня 2016 в 06:24
распиаренная пустышка Слуцкий_Леонид
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Зенит 2015 (раскрыть)
23 июня 2016 в 01:22
У Газзаева ??? Ну ты сравнил. Ярошик, Олич, Дуду, Жирков, Жо, Вагнер, Карвальо, Гонсалес, Одиа, Ферейра, Семак, Красич. Небо и земля!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Зенит 2015 (раскрыть)
23 июня 2016 в 01:16
Абрамович - тот еще змей. Хапнули они не слабо. 8 человек разделили 50% российской экономики. Ладно бы в тут вкладывал деньги, а так я всегда болею против Челси!!!
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 июня 2016 в 01:16
Вот ты говоришь поборемся в ЛЧ. У Газзаева была команда с такими же проблемами что и Слуцкого. Только у него были результаты неоспоримые, а у Слуцкого они постоянно подвергаются сомнению. Вот и делай выводы. Я лично считаю что дело в тренере, хотя я не считаю Слуцкого плохим тренером. Просто он не по себе шапку примерил.
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 июня 2016 в 01:12
Пару месяцев назад я интересовался бюджетами клубов. У ЦСКА он был примерно в два раза меньше зенитовского. А вот бюджеты других клубов из, так называемой, столицы соразмерны с бюджетом Зенита, правда чуть поменьше. Не забывай что там ещё "налички" ходит немерено. Кстати ЦСКА плакать то по поводу бюджета не стоит. Абрамович то не такой уж и бедный и живёт на народные ресурсы.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Зенит 2015 (раскрыть)
23 июня 2016 в 01:01, ред.
Неееет !!! Бюджеты несравнимы. Зенит ведь не только покупает, но и продает.
Ну , а у ЦСКА где то 4-5й бюджет. Это точно и озвучено не раз. Конечно с введением стадиона будет полегче, но не факт. Его ведь содержать надо, а это деньги!!!
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 июня 2016 в 00:53
Да не такой и маленький бюджет у ЦСКА. Всего в два раза меньше чем у Зенита. Только вот Зенит ещё и зарабатывает (по крайней мере в ноль баланс сводится). И более половины трансферов в Зените неудачные. Вот тебе и полбюджета. Так что все находятся примерно в одинаковых условиях (я богатые команды имею ввиду).
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 июня 2016 в 00:40
Игрок - простой работяга и вариться в кухне клуба не может по опраделению Кто он такой? Бышовец - да, кухню знает (я об этом ранее написал). Но что он такого секретного сказал? Что в бюджете клуба есть статья расходов "на работу с арбитрами"? Так такая статья в любом клубе есть, так же как в любом магазине есть "на работу с проверяющими", то же самое и на производстве, особенно пищевом. Я систему знаю и в ней варюсь. Так что так. А липовость чемпионств ЦСКА была видна всем, разве что кроме конявых, причём невооружённым взглядом. Не я же один об этом говорю. Это мнение большинства.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
23 июня 2016 в 00:34
Это называется с больной головы......
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Зенит 2015 (раскрыть)
23 июня 2016 в 00:33
Его или не его - не нам решать. Был бы бюджет поболе, было бы получше, а так кадровый голод все время мешает. И тем не менее армейцы стабильны в ЧР. Ну , а в ЛЧ еще поборемся, а там как получится.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Зенит 2015 (раскрыть)
23 июня 2016 в 00:27
Вот ты просто от фонаря лепишь. А Хаген с Толиком варились в вашей кухне. Плюс ГазПром спонсор всего возможного и невозможного......как то так!!!
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 июня 2016 в 00:24, ред.
Да Газзаев и не выгоняет его. Просто говорит то, что Слуцкий действительно должен сделать, тем более это пойдёт только на пользу нашему футболу. Не получается у Леонида, хоть он хороший и грамотный тренер, в евротурнирах играть. Не его это.
А что касается укропии, так это был очень интересный и нужный проект. Вот только, к сожалению, там произошёл переворот и началась война.
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 июня 2016 в 00:19
Привет!
А что Бышовец, гонорара ради, и закидывающий травку за губу Хаген, такого сказали? Ну Бышовец, ладно. Тренер и кухню знает. А Хагена посвящать то в кухню кто будет? Он кто такой? Это всё равно что я пойду обсуждать взятку или откат с рабочим. Никогда и нигде такого нет и быть не может. Ничего нового они не сказали. Это тоже самое что, так называемый, больничный скандал. Все получают по больничным, но вот почему то (хотя понятно почему) наехали на Зенит.
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
23 июня 2016 в 00:13
А, понятно! Только разве упомнишь все левые матчи за счёт которых кони чемпионами становились! В позапрошлом сезоне Иванов устал оправдываться по поводу левых пендалей и свистков в пользу команды конской!
PS95-096
PS95-096
22 июня 2016 в 23:55
Правильно Слуцкий_Леонид
АГЕНТ ВАЛУЕВА
АГЕНТ ВАЛУЕВА
22 июня 2016 в 23:23
Как то крутили часто ролик, где по свисту мужика бараны выстраивались в его тактическую схему СРОЧНО найдите ЭТОГО МУЖИКА а с баранами У НАС НЕТ ПРОБЛЕМ.
eugen-han
eugen-han
22 июня 2016 в 23:06, ред.
усатый совсем впал в противоречие с самим - собой,ведь перед евро говорил,что совмещение это нормально,тем более,что слуцкий хорошо знает линию обороны,включая вратаря по работе в клубе,а теперь пусть поздно,но осознал,что такой подход не совсем эффективный и продуктивный......зачем же мучиться вопросом: а может останется?,или же знает подоплеку закулисной игры,где задача по отмене лимита ещё не решена,т.е. слуцкер ещё не до конца отработал гинеровский заказ по уничтожению тех реформ,которые существенно могли бы помочь сборной,но кардинально изменить трансферную политику во внутреннем чемпионате.Отсюда это теперь уже понятное совмещение,а главное для чего и для каких целей.
drug01
drug01
22 июня 2016 в 22:54
Газзаев_Валерий так и рвется к рулю сборной.....
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