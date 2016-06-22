Газзаев: «Слуцкий — разумный человек, провалив задачи, не цепляется за соломинку»

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22 июня 2016, 19:59

Заслуженный тренер России прокомментировал решение главного тренера сборной России покинуть занимаемый пост:

«Слуцкий совершил мужской поступок, заявив об уходе из сборной. Это абсолютно правильное решение, потому что любой тренер, не достигший успеха и не выполнивший задачу, обязан уступать место другому. Слуцкий не выполнил задачу. Однако принимать подобные решения должен, на мой взгляд, не только он, но и все люди, причастные к неудачному результату.

Кто должен теперь возглавить сборную? Уверен — только россиянин! И непременно освобожденный тренер. Практика показала, насколько неэффективно совмещение. Кроме того, необходимо провести глубочайший анализ случившегося.

Кандидатуры на роль главного тренера есть, но прежде чем их обсуждать, давайте дождемся официального решения. Может, Слуцкий все-таки останется? Ведь слова об уходе сказаны на эмоциях после обидного поражения. Он разумный человек — и производит гораздо более позитивное впечатление, чем те тренеры, кто, провалив задачи, цепляется за соломинку».