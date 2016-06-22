Газзаев: «Слуцкий — разумный человек, провалив задачи, не цепляется за соломинку»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал решение главного тренера сборной России Леонида Слуцкого покинуть занимаемый пост:
«Слуцкий совершил мужской поступок, заявив об уходе из сборной. Это абсолютно правильное решение, потому что любой тренер, не достигший успеха и не выполнивший задачу, обязан уступать место другому. Слуцкий не выполнил задачу. Однако принимать подобные решения должен, на мой взгляд, не только он, но и все люди, причастные к неудачному результату.
Кто должен теперь возглавить сборную? Уверен — только россиянин! И непременно освобожденный тренер. Практика показала, насколько неэффективно совмещение. Кроме того, необходимо провести глубочайший анализ случившегося.
Кандидатуры на роль главного тренера есть, но прежде чем их обсуждать, давайте дождемся официального решения. Может, Слуцкий все-таки останется? Ведь слова об уходе сказаны на эмоциях после обидного поражения. Он разумный человек — и производит гораздо более позитивное впечатление, чем те тренеры, кто, провалив задачи, цепляется за соломинку».
на сборную соглашался без желания, под сильным давлением
а теперь никто не давит
на сборную соглашался без желания, под сильным давлением
а теперь никто не давит
Этот параноик ничего нормального и не сделал...Кроме как ходил в спорт.костюме и качался на скамейке как дурачок!
Этот параноик ничего нормального и не сделал...Кроме как ходил в спорт.костюме и качался на скамейке как дурачок!
Ну , а у ЦСКА где то 4-5й бюджет. Это точно и озвучено не раз. Конечно с введением стадиона будет полегче, но не факт. Его ведь содержать надо, а это деньги!!!
Ну , а у ЦСКА где то 4-5й бюджет. Это точно и озвучено не раз. Конечно с введением стадиона будет полегче, но не факт. Его ведь содержать надо, а это деньги!!!
А что касается укропии, так это был очень интересный и нужный проект. Вот только, к сожалению, там произошёл переворот и началась война.
А что касается укропии, так это был очень интересный и нужный проект. Вот только, к сожалению, там произошёл переворот и началась война.
А что Бышовец, гонорара ради, и закидывающий травку за губу Хаген, такого сказали? Ну Бышовец, ладно. Тренер и кухню знает. А Хагена посвящать то в кухню кто будет? Он кто такой? Это всё равно что я пойду обсуждать взятку или откат с рабочим. Никогда и нигде такого нет и быть не может. Ничего нового они не сказали. Это тоже самое что, так называемый, больничный скандал. Все получают по больничным, но вот почему то (хотя понятно почему) наехали на Зенит.
А что Бышовец, гонорара ради, и закидывающий травку за губу Хаген, такого сказали? Ну Бышовец, ладно. Тренер и кухню знает. А Хагена посвящать то в кухню кто будет? Он кто такой? Это всё равно что я пойду обсуждать взятку или откат с рабочим. Никогда и нигде такого нет и быть не может. Ничего нового они не сказали. Это тоже самое что, так называемый, больничный скандал. Все получают по больничным, но вот почему то (хотя понятно почему) наехали на Зенит.