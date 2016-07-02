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Наингголан: «Уэльс показал нам, что командный дух бьёт талант»

02 июля 2016, 08:10
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс3 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан озвучил причину поражения «Красных Дьяволов» от сборной Уэльса в поединке стадии 1/4 финала Евро-2016:

«Сборная Уэльса продемонстрировала, что она была лучшей командой на поле, показав нам, что командный дух бьет талант».

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Перевод с twitter.com
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
02 июля 2016 в 16:40
Вот он секрет успеха! У Бельгии в этом матче не было по-настоящему команды и тем более командного духа. Очень жаль, что такое талантливое поколение футболистов осталось ни с чем(
nahan
nahan
02 июля 2016 в 15:40
Шикарный гол Раджи только скрасил горечь поражения.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
02 июля 2016 в 14:28
Талант? Я бы сказал в случае с Бельгией, командный дух побеждает ПИАР
SonicStar
SonicStar ответ Maгa05 (комментарий удален) (раскрыть)
02 июля 2016 в 14:02
Рот прикрой! Лучше бы в тренажерку походил, жирок бы посгонял, чем тут бред писать
Дедуктор
Дедуктор
02 июля 2016 в 13:14
Дания, Греция ... сможет ли Уэльс повторить их успех? Сложно.
Опять же, португальцы пока не были чемпионами.
dzvinka
dzvinka
02 июля 2016 в 13:12
ну это командный вид спорта... было смешно смотреть как азарчик передерживает мяч.
xiz
xiz
02 июля 2016 в 12:56
Германия Италия это досрочный
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля 2016 в 12:42
Уэльс бьётся за свою страну и за имя сборной. Кто бы наших научил такому...
Мясо69
Мясо69
02 июля 2016 в 12:05
... любители
Мясо69
Мясо69
02 июля 2016 в 12:04
Россия - просто непрофессиональные футболисты.
Шуnя771
Шуnя771
02 июля 2016 в 11:06
НАИНГГОЛАН: "УЭЛЬС ПОКАЗАЛ НАМ, ЧТО КОМАНДНЫЙ ДУХ БЬЁТ ТАЛАНТ"
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А что делать если ни силы духа, ни таланта, ни хребта, ни уважения к себе...???))
Caniggia
Caniggia
02 июля 2016 в 10:59
Уэльс показал, что он более классная команда прежде всего.
Vaart23
Vaart23
02 июля 2016 в 10:39
Это вопросы к тренеру.
Die Roten
Die Roten
02 июля 2016 в 10:07
давно пора это понять многим тренерам
у кого есть подбор отличных исполнителей
и они надеються что класс решит все
не всегда
порядок бьет класс!как говориться
ЛокоМос
ЛокоМос
02 июля 2016 в 09:21
За то у наших тачки круче.....
bl1ndsh0t
bl1ndsh0t
02 июля 2016 в 09:20
Порядок бьет класс. Но тут скорее Коулмэн переиграл Вильмотса.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
02 июля 2016 в 09:04
Уэльсу не стыдно за свою игру.
Avaretz
Avaretz ответ Akatsuki72 (раскрыть)
02 июля 2016 в 09:02
Где то глубоко в заднице.
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Avaretz (раскрыть)
02 июля 2016 в 08:31
Россия - тоже талант, только он где-то глубоко, где-то очень глубоко))
Akatsuki72
Akatsuki72
02 июля 2016 в 08:29
Ниндзя прав! Молодец, адекватно оценивает результат, а не как представители сборной России сетуют на невезение, при отвратной игре!
Avaretz
Avaretz
02 июля 2016 в 08:28
Нет таланта, есть дух, нет, духа и таланта, есть умная и сложенная стратегия, нет и этого есть физика, если даже и этого всего нет, то старайся, старайся показать хоть борьбу и рвение к победе, что то должно быть, а что есть у сб. России? Все говорят нет, звезд, нет классных, ни в этом проблема, у нас нет ничего. Разве у Исландии есть звезды?
Уэльс -дух, Исландия - физика, Италия -опыт, Германия - тактика, Франция - талант, Португалия - везение, Россия - обожравшиеся миллионеры с бесстолковым президентом.
Ольга13
Ольга13
02 июля 2016 в 08:19
Драконы круче дьяволов оказались!
mihaluch
mihaluch
02 июля 2016 в 08:15
Где бы нам найти такой командный дух чтобы побить Мутка.
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