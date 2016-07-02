Наингголан: «Уэльс показал нам, что командный дух бьёт талант»

Грамотное решение, что может помочь двум командам.

А версия петербуржцев — конкуренты придираются от бессилья.

Три очка в кармане, но осадочек от игры остался.

«Зенит» набирает ход и возглавляет турнирную таблицу, отправляя «Ростов» в зону

«Локомотив» в пятый раз подряд в дерби обыграл ЦСКА. «Соккер.ру» — об игре, в