Наингголан: «Уэльс показал нам, что командный дух бьёт талант»

Полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан озвучил причину поражения «Красных Дьяволов» от сборной Уэльса в поединке стадии 1/4 финала Евро-2016:
«Сборная Уэльса продемонстрировала, что она была лучшей командой на поле, показав нам, что командный дух бьет талант».
Опять же, португальцы пока не были чемпионами.
Опять же, португальцы пока не были чемпионами.
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А что делать если ни силы духа, ни таланта, ни хребта, ни уважения к себе...???))
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А что делать если ни силы духа, ни таланта, ни хребта, ни уважения к себе...???))
у кого есть подбор отличных исполнителей
и они надеються что класс решит все
не всегда
порядок бьет класс!как говориться
у кого есть подбор отличных исполнителей
и они надеються что класс решит все
не всегда
порядок бьет класс!как говориться
Уэльс -дух, Исландия - физика, Италия -опыт, Германия - тактика, Франция - талант, Португалия - везение, Россия - обожравшиеся миллионеры с бесстолковым президентом.
Уэльс -дух, Исландия - физика, Италия -опыт, Германия - тактика, Франция - талант, Португалия - везение, Россия - обожравшиеся миллионеры с бесстолковым президентом.