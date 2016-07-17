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«Динамо» заключило контракт с киберспортивной командой Tornado Rox

17 июля 2016, 16:13

«Динамо», начавшее выступление в ФНЛ, делает шаги по популяризации клуба в киберспортивной среде. Московский клуб подписал контракт с известной командой Tornado Rox, которая выступает в нескольких дисциплинах киберспорта. Члены команды провели сборы на базе «Динамо» в Новогорске. Клуб стал первым в России, который заключил партнерский контракт с представителями нового для страны вида спорта, хотя в Европе такая практика существует не один год. Стороны планируют помогать друг другу в рекламе, в различных акциях, проводить совместные мероприятия.

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Все комментарии
Venezuela
Venezuela ответ Avalanche85 (раскрыть)
31 июля 2016 в 17:55
Наверное, так)
orbit22rus
orbit22rus
18 июля 2016 в 09:02
Нормик чО. Наконец и до России дошел прогресс.
КПР
КПР
18 июля 2016 в 00:57
Ну и сколько им медяков отсыпали ?
Neo5
Neo5
18 июля 2016 в 00:00
Хватит уже новостей из пердива ...
Tostao
Tostao ответ Игорь Солнцев (раскрыть)
17 июля 2016 в 17:46
Оно уже играет. Два матча - 4 очка.
Avalanche85
Avalanche85 ответ Venezuela (раскрыть)
17 июля 2016 в 17:36
Были 2 команды. Торнадо Rox и Rox Kis. Первые выступали в европе, вторые в ру регионе
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
17 июля 2016 в 17:28
динамо лучше бы играть начало.
che-media
che-media
17 июля 2016 в 16:59
Теперь Динамо наконец станет чемпионом РФ и возьмет кубок Лиги Чемпионов в FIFA 17!
Судья
Судья ответ Venezuela (раскрыть)
17 июля 2016 в 16:40
Спасибо за справку, значит будут вести популяризацию и среди игроков в WOT, в частности.
Venezuela
Venezuela
17 июля 2016 в 16:33, ред.
Это серьезная команда. На WGL 2016 Торнадо проиграли с минимальным счетом будущим финалистам - команде HellRaisers. Интересен тот факт, что некий Игорь Берещук имел никнейм "FC_DYNAMO". Оказалось, неспроста.
До этого выступали под названием RoX.KIS... Это только касаемо World of Tanks. За остальные игры не знаю. Динамо киберспорт
Судья
Судья
17 июля 2016 в 16:28
Интересный маркетинговый ход, посмотрим что выйдет из этого. Пока на ум приходят только мероприятия, связанные с организацией соревнований по виртуальному футболу, в какой-нибудь стрелялке - это уже будет не очень актуально.
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