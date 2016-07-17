«Динамо» заключило контракт с киберспортивной командой Tornado Rox

«Динамо», начавшее выступление в ФНЛ, делает шаги по популяризации клуба в киберспортивной среде. Московский клуб подписал контракт с известной командой Tornado Rox, которая выступает в нескольких дисциплинах киберспорта. Члены команды провели сборы на базе «Динамо» в Новогорске. Клуб стал первым в России, который заключил партнерский контракт с представителями нового для страны вида спорта, хотя в Европе такая практика существует не один год. Стороны планируют помогать друг другу в рекламе, в различных акциях, проводить совместные мероприятия.
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До этого выступали под названием RoX.KIS... Это только касаемо World of Tanks. За остальные игры не знаю. #Динамо #киберспорт
До этого выступали под названием RoX.KIS... Это только касаемо World of Tanks. За остальные игры не знаю. Динамо киберспорт