Рибери: «Гвардиоле не хватает опыта, порой он слишком много говорил»

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28 июля 2016, 13:13

Полузащитник «Баварии» раскритиковал бывшего тренера мюнхенцев :

«Гвардиола — молодой тренер, которому не хватает опыта.

Порой он говорил слишком много... Футбол же гораздо проще.

Нельзя совершать ошибки в полуфинале Лиги чемпионов. Томас Мюллер не играл с первых минут матча, а восстановившийся от травмы Джером Боатенг смотрел за игрой со скамейки запасных».

Ранее Рибери заявил, что с приходом на пост рулевого «Баварии» Карло Анчелотти он стал чувствовать, что тренер больше ему доверяет.