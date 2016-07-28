Рибери: «Гвардиоле не хватает опыта, порой он слишком много говорил»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери раскритиковал бывшего тренера мюнхенцев Хосепа Гвардиолу:
«Гвардиола — молодой тренер, которому не хватает опыта.
Порой он говорил слишком много... Футбол же гораздо проще.
Нельзя совершать ошибки в полуфинале Лиги чемпионов. Томас Мюллер не играл с первых минут матча, а восстановившийся от травмы Джером Боатенг смотрел за игрой со скамейки запасных».
Ранее Рибери заявил, что с приходом на пост рулевого «Баварии» Карло Анчелотти он стал чувствовать, что тренер больше ему доверяет.
«Мы хотим играть более вертикально, более прямо. Вот что сказал нам Карло. Анчелотти произвел очень приятное впечатление, и у нас близкий контакт с первого дня. Гвардиола тоже был очень близок к нам. В этом они похожи. А вот в тренировках и упражнениях есть фундаментальные различия. У Пепа и Карло разные подходы с точки зрения работы и менталитета. Карло спросил меня о роли в команде. Я ответил, что хочу лишь играть и помогать команде. Если честно, мне все равно, где играть – я комфортно чувствую себя и в обороне, и в полузащите. В будущем, вероятно, я понадоблюсь Карло в средней линии. Конечно, с Анчелотти связаны новые надежды относительно победы в Лиге чемпионов, но наша цель – выиграть также чемпионат и кубок страны.
Мой будущее? Я слышал какие-то слухи, но не получал никаких запросов или предложений. Я никогда не думал об уходе из «Баварии» и не говорил с другими клубами», – заявил Мартинес.
«Мы хотим играть более вертикально, более прямо. Вот что сказал нам Карло. Анчелотти произвел очень приятное впечатление, и у нас близкий контакт с первого дня. Гвардиола тоже был очень близок к нам. В этом они похожи. А вот в тренировках и упражнениях есть фундаментальные различия. У Пепа и Карло разные подходы с точки зрения работы и менталитета. Карло спросил меня о роли в команде. Я ответил, что хочу лишь играть и помогать команде. Если честно, мне все равно, где играть – я комфортно чувствую себя и в обороне, и в полузащите. В будущем, вероятно, я понадоблюсь Карло в средней линии. Конечно, с Анчелотти связаны новые надежды относительно победы в Лиге чемпионов, но наша цель – выиграть также чемпионат и кубок страны.
Мой будущее? Я слышал какие-то слухи, но не получал никаких запросов или предложений. Я никогда не думал об уходе из «Баварии» и не говорил с другими клубами», – заявил Мартинес.
"Порой он говорил слишком много... Футбол же гораздо проще"
Вот и следуй своему правилу, если веришь - играй, и помалкивай о том, чего не понимаешь.
По факту, всё просто - Гвардиола не так часто выпускал Рибери на поле, как тому хотелось, вот и полезли претензии. А Мюллер не лучших образом провёл сезон в Баварии, и подчеркнул это выступлением на Евро. Финала были проиграны все командой, а не потому, что кто-то не вышел на поле, как хотелось Франку.
Не по-мужски так себя вести, кулаками после драки махать.
Честно, кажется, что кроме парочки футболистов вроде Клозе или Зеедорфа в футболе не осталось умных и достойных людей - в лучшем случае одно из двух.
"Порой он говорил слишком много... Футбол же гораздо проще"
Вот и следуй своему правилу, если веришь - играй, и помалкивай о том, чего не понимаешь.
По факту, всё просто - Гвардиола не так часто выпускал Рибери на поле, как тому хотелось, вот и полезли претензии. А Мюллер не лучших образом провёл сезон в Баварии, и подчеркнул это выступлением на Евро. Финала были проиграны все командой, а не потому, что кто-то не вышел на поле, как хотелось Франку.
Не по-мужски так себя вести, кулаками после драки махать.
Честно, кажется, что кроме парочки футболистов вроде Клозе или Зеедорфа в футболе не осталось умных и достойных людей - в лучшем случае одно из двух.
по факту,Гваридола пока сильнейший тренер в 21 веке.)
по факту,Гваридола пока сильнейший тренер в 21 веке.)
он по ходу не вдупляет,что времена тики таки уже прошли.
он по ходу не вдупляет,что времена тики таки уже прошли.
или это успех с молодежной Барсы?он не побоялся вкинуть из клуба Деку и Р10,да и Ибрагимовича.)
или это успех с молодежной Барсы?он не побоялся вкинуть из клуба Деку и Р10,да и Ибрагимовича.)
я не говорил что она слабая,я сказал что он была серая и унылая,)
я не говорил что она слабая,я сказал что он была серая и унылая,)