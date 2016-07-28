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Рибери: «Гвардиоле не хватает опыта, порой он слишком много говорил»

28 июля 2016, 13:13

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери раскритиковал бывшего тренера мюнхенцев Хосепа Гвардиолу:

«Гвардиола — молодой тренер, которому не хватает опыта.

Порой он говорил слишком много... Футбол же гораздо проще.

Нельзя совершать ошибки в полуфинале Лиги чемпионов. Томас Мюллер не играл с первых минут матча, а восстановившийся от травмы Джером Боатенг смотрел за игрой со скамейки запасных».

Ранее Рибери заявил, что с приходом на пост рулевого «Баварии» Карло Анчелотти он стал чувствовать, что тренер больше ему доверяет.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
01 августа 2016 в 09:07
говорил... но ведь только ласковые слова, верно?
Kwinto555
Kwinto555
29 июля 2016 в 22:51
"Квазимота" клялся в любви и верности Гвардиоле, а сейчас хвост подымает.
бoсх
бoсх ответ Franz Beckenbauer (раскрыть)
29 июля 2016 в 11:02
франк рибери истина в последней инстанции?
Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer
29 июля 2016 в 07:16
Ну вот звезда мирового футбола Франк Рибери намекает, что лысый всё таки - "физрук". Но до местных каталонских глоров трудно достучаться. Как в танке сидят...)
Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer ответ Сливки общества (раскрыть)
29 июля 2016 в 07:10
Как ты ему рот закрыла. Браво!)
бoсх
бoсх
29 июля 2016 в 05:59
ну сказал бы это прямо,в лицо,в цвет.как мужчина.так и так в состав не проходил,так что от своей правды особо не пострадал бы)
Сливки общества
Сливки общества
28 июля 2016 в 23:13
Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес рассказал, как меняется команда под руководством Карло Анчелотти.

«Мы хотим играть более вертикально, более прямо. Вот что сказал нам Карло. Анчелотти произвел очень приятное впечатление, и у нас близкий контакт с первого дня. Гвардиола тоже был очень близок к нам. В этом они похожи. А вот в тренировках и упражнениях есть фундаментальные различия. У Пепа и Карло разные подходы с точки зрения работы и менталитета. Карло спросил меня о роли в команде. Я ответил, что хочу лишь играть и помогать команде. Если честно, мне все равно, где играть – я комфортно чувствую себя и в обороне, и в полузащите. В будущем, вероятно, я понадоблюсь Карло в средней линии. Конечно, с Анчелотти связаны новые надежды относительно победы в Лиге чемпионов, но наша цель – выиграть также чемпионат и кубок страны.

Мой будущее? Я слышал какие-то слухи, но не получал никаких запросов или предложений. Я никогда не думал об уходе из «Баварии» и не говорил с другими клубами», – заявил Мартинес.
Сливки общества
Сливки общества ответ Murad0202 (раскрыть)
28 июля 2016 в 23:00
"Лам - самый умный игрок, с которым мне приходилось работать", - Гвардиола
Vector
Vector
28 июля 2016 в 22:08
Ну что вы..., как можно... Все-таки ЛЧ вроде как выииграл))))
Cules2013
Cules2013
28 июля 2016 в 21:52, ред.
понесло Франка...
"Порой он говорил слишком много... Футбол же гораздо проще"
Вот и следуй своему правилу, если веришь - играй, и помалкивай о том, чего не понимаешь.
По факту, всё просто - Гвардиола не так часто выпускал Рибери на поле, как тому хотелось, вот и полезли претензии. А Мюллер не лучших образом провёл сезон в Баварии, и подчеркнул это выступлением на Евро. Финала были проиграны все командой, а не потому, что кто-то не вышел на поле, как хотелось Франку.
Не по-мужски так себя вести, кулаками после драки махать.
Честно, кажется, что кроме парочки футболистов вроде Клозе или Зеедорфа в футболе не осталось умных и достойных людей - в лучшем случае одно из двух.
neomessi
neomessi ответ Andrejka (раскрыть)
28 июля 2016 в 21:49
Есть такие игроки , на пример Серхи Роберто, парень где только не играл, и везде успевал.
neomessi
neomessi
28 июля 2016 в 21:48
Не стоит говорит за спиной человека....
Andrejka
Andrejka ответ Murad0202 (раскрыть)
28 июля 2016 в 20:23
задумки мы уже увидели в шите где фернанду готов он ставить на десяткрых позицыях
nahan
nahan
28 июля 2016 в 20:22
Анчелотти очень опытный специалист и может преобразить команду, что делал ранее в каждом клубе, где работал.
Andrejka
Andrejka
28 июля 2016 в 20:22
скажи прямо физкультурник, надо нацчиться называть все своим именем, он тренеровал ватокатов при помощи судей и уефа, сейчас нет того что было раньше и все результаты упали вот и все
Murad0202
Murad0202
28 июля 2016 в 20:00
Может потому что до игроков не мог довести свои задумки? Все таки он привык в Барсе с более умными в футбольном плане игроками работать, а немцам - вертикальную игру подавай. Это куда проще.
Juventus21
Juventus21
28 июля 2016 в 19:57
В общем, оказался тренеришкой ?
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
28 июля 2016 в 19:25
Как то некрасиво
Мessi 10
Мessi 10
28 июля 2016 в 19:02
Рибери лишь показал свой гнилой характер. Что ж ты молчал когда он тренировал Баварию ? Надо было все в лицо сказать, по-мужски, а не так как ты сейчас
En Sabah Nur
En Sabah Nur
28 июля 2016 в 18:41
Чтоб там Франк не говорил за спиной Гвардиолы а игрок он все ровно космос лучший на своей позиции даже в свои 33.
mouzz
mouzz ответ da da da (раскрыть)
28 июля 2016 в 17:51
Оуууу))))))))) Сейчас мы вспомним как вас протащили в финал в 2009)))))))))
da da da
da da da ответ x-x-x-x-x (раскрыть)
28 июля 2016 в 17:20, ред.
ты спину побрить забыл,и теперь вот не видишь ничего.
по факту,Гваридола пока сильнейший тренер в 21 веке.)
spartach091
spartach091
28 июля 2016 в 17:20
каталонский физрук сделал из баварской машины унылую и скучную тиму!

он по ходу не вдупляет,что времена тики таки уже прошли.
da da da
da da da ответ x-x-x-x-x (раскрыть)
28 июля 2016 в 17:18
ты видно такой же глупый как твоя аватара))
da da da
da da da ответ mouzz (раскрыть)
28 июля 2016 в 17:18
ты же не учитывал как эти голы были забиты,и вообще,забиты по правилам ли?))
112910415
112910415
28 июля 2016 в 17:17
ещё много чего услышим
da da da
da da da ответ x-x-x-x-x (раскрыть)
28 июля 2016 в 17:15
на пик это 3-е место в примере?))
или это успех с молодежной Барсы?он не побоялся вкинуть из клуба Деку и Р10,да и Ибрагимовича.)
da da da
da da da ответ Муслим90 (раскрыть)
28 июля 2016 в 17:12
причем тут это?))
я не говорил что она слабая,я сказал что он была серая и унылая,)
x-x-x-x-x
x-x-x-x-x ответ da da da (раскрыть)
28 июля 2016 в 17:01
Ты наверное через газеты следишь за футболом. Бавария до прихода Пепа выиграла все возможные турниры. И мало клубов которые это сделали.а что он выиграл с приходом??? Так это и я смог бы с готовым клубом?
x-x-x-x-x
x-x-x-x-x ответ Муслим90 (раскрыть)
28 июля 2016 в 16:58
Прсти его он не вкурсе))))
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