Форлан: «Этим летом меня звали в Англию, но там я готов играть только за МЮ»

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29 августа 2016, 21:55

Новичок «Мумбаи Сити» рассказал, что этим летом у него было предложение из Англии, но сердце 37-летнего ветерана принадлежит «Манчестер Юнайтед».

«Этим летом у меня было предложение из Англии, но единственная команда в АПЛ, где я мог бы играть, — это „Манчестер Юнайтед“. Если вдруг Руни, Ибрагимович, Марсьяль и Рэшфорд выйдут из игры, я был бы счастлив помочь МЮ. Может быть, снова удалось бы забить один или два гола „Ливерпулю“ на „Энфилде“.

Также у меня были предложения из Испании и Италии. Но я уже отыграл свое в этих странах, теперь готов к новым вызовам».

Форлан выступал за МЮ в период с 2002 по 2004 год. Почти 14 лет назад уругваец отметился дублем на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем».