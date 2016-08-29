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Форлан: «Этим летом меня звали в Англию, но там я готов играть только за МЮ»

29 августа 2016, 21:55

Новичок «Мумбаи Сити» Диего Форлан рассказал, что этим летом у него было предложение из Англии, но сердце 37-летнего ветерана принадлежит «Манчестер Юнайтед».

«Этим летом у меня было предложение из Англии, но единственная команда в АПЛ, где я мог бы играть, — это „Манчестер Юнайтед“. Если вдруг Руни, Ибрагимович, Марсьяль и Рэшфорд выйдут из игры, я был бы счастлив помочь МЮ. Может быть, снова удалось бы забить один или два гола „Ливерпулю“ на „Энфилде“.

Также у меня были предложения из Испании и Италии. Но я уже отыграл свое в этих странах, теперь готов к новым вызовам».

Форлан выступал за МЮ в период с 2002 по 2004 год. Почти 14 лет назад уругваец отметился дублем на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем».

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Все комментарии
Знатог
Знатог
30 августа 2016 в 10:33
Баба Яга против Англии! но за мю.
Munutd
Munutd
30 августа 2016 в 07:57
Форлан, хороший игрок, только вот АПЛ вообще не его...
Санчо Панса
Санчо Панса
30 августа 2016 в 07:35
Ну тогда извини, Диего! В 37 лет выступать за Ман.Юнайтед это редкость. Если, конечно, ты не Райан Гиггз) Удачи Форлану в Индии!
Caniggia
Caniggia
30 августа 2016 в 07:17
Только на пенсию.
лолос
лолос
30 августа 2016 в 00:46
Давай к нас в Россию) погоды не испортишь)
Рефери
Рефери
29 августа 2016 в 23:07
RMUKMU
RMUKMU
29 августа 2016 в 22:49, ред.
Красавец. Выразил любовь к МЮ и, заодно, потроллил Ливерпуль.
SarmatMUFC
SarmatMUFC ответ romario 94 (комментарий удален) (раскрыть)
29 августа 2016 в 22:48
ава классная)))))
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
29 августа 2016 в 22:43
теперь только в Мумбаи
turbo90
turbo90
29 августа 2016 в 22:34
Может быть, снова удалось бы забить один или два гола „Ливерпулю“ на „Энфилде“
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/928018.shtml-помню этот матч))
Teddy Sheringham
Teddy Sheringham
29 августа 2016 в 22:18, ред.
Наш всё таки!. не давно искал в инете где он потерялся. и вдруг.
Viduka
Viduka
29 августа 2016 в 22:10, ред.
Помнится,Фергюсон из-за проблем с нападающими арендовывал на пару месяцев Ларссона,и швед весьма удачно отыграл за "дьяволов".Так что Форлану не стоит исключать такой возможности.
XimeRajke
XimeRajke
29 августа 2016 в 22:02
Тю, я думал уже карьеру завершил после Пеньяроля, а он в каких-то Мумбаях. Ну да, в Мумбаях лучше чем в АПЛ...
Тут всё ясно короче.После ЮАР'а начал фигней страдать.
juchok
juchok
29 августа 2016 в 22:00
в МЮ-2 к Швайнштайгеру разве что....
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