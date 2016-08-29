Энрике: «„Барселона“ совершила ряд ошибок»

1472449000

29 августа 2016, 08:36

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче чемпионата Испании.

«Это был нервный матч, прошедший в высоком темпе. Мы совершили ряд ошибок в начале игры, так что необходимо на этом заострить внимание. Или, возможно, соперник избрал верную тактику против нас. „Атлетик“ создавал остроту, и во втором тайме ничего не было ясно».