Энрике: «„Барселона“ совершила ряд ошибок»

29 августа 2016, 08:36
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче чемпионата Испании.

«Это был нервный матч, прошедший в высоком темпе. Мы совершили ряд ошибок в начале игры, так что необходимо на этом заострить внимание. Или, возможно, соперник избрал верную тактику против нас. „Атлетик“ создавал остроту, и во втором тайме ничего не было ясно».

Энрике Луис
Перевод с abola.pt
Ismadiyar
Ismadiyar
29 августа 2016 в 20:33
Да Энрике прав, над совершенными ошибками надо поработать, некоторые могли оказаться роковыми, когда на ровном месте отдавали глупые передачи, реализация моментов тоже оставляет желать лучшего, Арда и Суарес убили 100% моменты, Месси окончательно ушел в глубину поля особенно без Иньесты. В целом для начала сезона норм
Ismadiyar
Ismadiyar ответ ALBA BARCELONA 21 (комментарий удален) (раскрыть)
29 августа 2016 в 20:29
После двух сезонов, за которые было взято 8 титулов мне кажется это глупо утверждать
Антон Рубен
Антон Рубен
29 августа 2016 в 19:02
Не согласен что Луис.Суарес "их двое если что теперь" мертвый, моменты есть не только у него Лео пару раз пробивал мимо, Арда запорол 100% и Тер хоть и отстоял на ноль и хочу сказать порадовал, но момент был мог бы привезти себе же в калитку так то всё вроде неплохо начало сезона разгонятся ещё !!!
Cules2013
Cules2013
29 августа 2016 в 17:41
Месси и Суарез накручивали игроков пачками, а потом запарывали 100% моменты. Спрашивается зачем так напрягаться, коль в ворота не можешь попасть))) но это так шутка, но реализацию надо увеличивать, это не дело столько промахиваться. Спокойно 5 штук могли отгрузить, в итоге только Ракитич смог нормально по воротам ударить. Денис Суарез и Рафинья - железобетонные лавочники, пока что их уровень только матчи в Кубке Короля с командами 2-3 лиги. Что из себя представляет Андре Гомеш пока не ясно. Умтити интересный защитник, и техника есть, и в отборе неплох, и атаку поддержать может, но есть резонные опасения, что Самуэль много начудить может с сильными соперниками - если не красная, так пенальти. Не зря его поменял Маскерано во 2 тайме.
К слову о замене в нападении тройке МСН - Туран с этим отлично справляется, в нападении у него идёт игра, в центре поля это не его. И Алькасер никакой не нужен. В центре поля на подмену есть Гомеш, Д. Суарез, Рафинья, Маскерано (если в обороне будет связка Умтити-Пике), а в нападении Туран, Мунир и тот же Рафинья.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ Аpбитр (раскрыть)
29 августа 2016 в 15:08
Ну надо же и такое бывает :-D
Ystavshiy
Ystavshiy ответ Аpбитр (раскрыть)
29 августа 2016 в 14:41
И у меня вопрос есть. Комментарии пользователя Барса-ф вас не разочаровывают? Он в своих постах задевает вкус болельщиков Реала и Роналду лично, как же так?
barcelonistas
barcelonistas ответ Аpбитр (раскрыть)
29 августа 2016 в 11:51
Не знаю о каком там комментарии идет речь, но справедливости ради "разочаровывает администрацию" звучит абсурдно. Вы один из крупнейших футбольных сайтов в рунете, называйте конкретное правило сайта, которое было нарушено.
Аpбитр
Аpбитр ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
29 августа 2016 в 11:33
Добрый.
Причина озвучена: комментарий разочаровывает администрацию сайта.
Пишите более корректно для топ.
Санчо Панса
Санчо Панса
29 августа 2016 в 11:21
Такое случается даже с Барселоной! Хотя это уже не новость. Зачастую фавориты матчей оказываются под жесточайшим сопротивлением и прессингом со стороны команд, которые ниже классом и обладают менее классными исполнителями)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ Аpбитр (раскрыть)
29 августа 2016 в 11:20
Добрый день, в теме про победу Барселоны, вы убрали мой комментарий с топа, можно узнать причину?
В смысле ваш комментарий разочаровает администрацию сайта?
Аpбитр
Аpбитр ответ ALBA BARCELONA 21 (комментарий удален) (раскрыть)
29 августа 2016 в 10:48
На комментарий была жалоба, но сам комент. нормальный, затрудняюсь Вам ответить, за что удалили. Восстановил данный комментарий.
Becka89
Becka89
29 августа 2016 в 10:25
с реализацией моментов что-то надо делать! Надо было раньше завершать встречу, забив второй. столько 100% моментов запорот еще надо уметь, Суарес в этом матче наверное с кривыми бутсами вышел, иначе не объяснить столько запоренных моментов
Alex12357
Alex12357
29 августа 2016 в 09:50
Сказывается отсутствие НЕЙМАРА,Месси ,а особенно Суарес-толком ничего не сделали,если Месси что-то пытался сделать в одиночку,то Суарес был мёртвый,вот таков итог игры на выезде!
Аpбитр
Аpбитр ответ Hare Rabbit (раскрыть)
29 августа 2016 в 09:21
Ну все же люди и ошибки не исключения, что так резко реагировать, так ещё и в оскорбительной форме (специально).
Hare Rabbit
Hare Rabbit ответ Аpбитр (раскрыть)
29 августа 2016 в 09:18
Так это специально было так написано, чтобы встряхнуть отличный, но частенько моросящий сайт о футболе.
Аpбитр
Аpбитр ответ Hare Rabbit (раскрыть)
29 августа 2016 в 09:17, ред.
Нормально напишите, а то по разному можно прочитать :)
а ошибку исправят.
Hare Rabbit
Hare Rabbit
29 августа 2016 в 09:16
*Атлетико* создавал? Для русскоязычного читателя, а других и нет, это звучит странно. Атлетик и Атлетико - разные команды. Что с Соккером? То Лас-Пальмас кого-то *хлопнул*, то новость одну и ту же два раза напишут. То откровенные утки от Нобелей и прочих мутных ребят. Soccer.ru, просыпайся.
Hare Rabbit
Hare Rabbit ответ Аpбитр (раскрыть)
29 августа 2016 в 09:16
Соккер.ру. сокращенно.
Аpбитр
Аpбитр ответ Hare Rabbit (раскрыть)
29 августа 2016 в 09:15
С.ру - это что ?!
Hare Rabbit
Hare Rabbit ответ Аpбитр (раскрыть)
29 августа 2016 в 09:12
Причина удаления комментария?
Бригант 669
Бригант 669
29 августа 2016 в 09:10
интересно будет увидеть Барсу против Пепа!!
Аpбитр
Аpбитр
29 августа 2016 в 08:45
Нервы, нервы.
