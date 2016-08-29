Энрике: «„Барселона“ совершила ряд ошибок»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче чемпионата Испании.
«Это был нервный матч, прошедший в высоком темпе. Мы совершили ряд ошибок в начале игры, так что необходимо на этом заострить внимание. Или, возможно, соперник избрал верную тактику против нас. „Атлетик“ создавал остроту, и во втором тайме ничего не было ясно».
К слову о замене в нападении тройке МСН - Туран с этим отлично справляется, в нападении у него идёт игра, в центре поля это не его. И Алькасер никакой не нужен. В центре поля на подмену есть Гомеш, Д. Суарез, Рафинья, Маскерано (если в обороне будет связка Умтити-Пике), а в нападении Туран, Мунир и тот же Рафинья.
