Хусаинов: «Пока Иванов плывёт по течению, судьи творят, что хотят»

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02 сентября 2016, 15:34

Бывший арбитр ФИФА раскритиковал деятельность главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова.

«Это уже не критика в адрес нашего судейства, а просто констатация факта. Арбитры, находясь в хорошей позиции, видят явное нарушение правил и игнорируют его. В мою бытность об этом говорили: „Убийство лысого в подвале“. И всё это происходит в пятом туре. Обычно такие ошибки характерны для второго круга, когда одна группа команд уже начинает бороться за чемпионство и еврокубки, а другая – за выживание.

Чтобы всем всё стало понятно по матчу „Томь“ – ЦСКА, можно вспомнить письмо арбитров после слов Евгения Гинера об отце Валентина Иванова и высказывание Леонида Слуцкого об отечественных арбитрах. Нужно не письма писать, а защищать честь и достоинство судейского корпуса. В матче в Томске были не судейские ошибки, а злоупотребление служебным положением.

Валентин Иванов лишь раз за пять туров прокомментировал судейские ошибки. Это беспринципный человек, который плывёт по течению. Его подчинённые творят, что хотят. В мою бытность арбитром после каждого тура мы собирали пресс-конференцию и обсуждали ошибки. А то, что Иванов предпочитает отмалчиваться, говорит об отсутствии у него управленческих навыков».