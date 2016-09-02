Хусаинов: «Пока Иванов плывёт по течению, судьи творят, что хотят»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал деятельность главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова.
«Это уже не критика в адрес нашего судейства, а просто констатация факта. Арбитры, находясь в хорошей позиции, видят явное нарушение правил и игнорируют его. В мою бытность об этом говорили: „Убийство лысого в подвале“. И всё это происходит в пятом туре. Обычно такие ошибки характерны для второго круга, когда одна группа команд уже начинает бороться за чемпионство и еврокубки, а другая – за выживание.
Чтобы всем всё стало понятно по матчу „Томь“ – ЦСКА, можно вспомнить письмо арбитров после слов Евгения Гинера об отце Валентина Иванова и высказывание Леонида Слуцкого об отечественных арбитрах. Нужно не письма писать, а защищать честь и достоинство судейского корпуса. В матче в Томске были не судейские ошибки, а злоупотребление служебным положением.
Валентин Иванов лишь раз за пять туров прокомментировал судейские ошибки. Это беспринципный человек, который плывёт по течению. Его подчинённые творят, что хотят. В мою бытность арбитром после каждого тура мы собирали пресс-конференцию и обсуждали ошибки. А то, что Иванов предпочитает отмалчиваться, говорит об отсутствии у него управленческих навыков».
но судейка "естественно не увидел" и далее по сценарию гинера...
но судейка "естественно не увидел" и далее по сценарию гинера...
Еврокубки тому наглядное подтверждение,вечно последнее место в группе..
Еврокубки тому наглядное подтверждение,вечно последнее место в группе..
А так это письмо можно считать открытым обращением к Е.Л.Гинеру.....чтоб не забывал ветеранов и ударников свистка и флажка..........они же передают опыт молодым арбитрам,которые ещё не знают как сделать из ЦСКА"чемпиона"......
А так это письмо можно считать открытым обращением к Е.Л.Гинеру.....чтоб не забывал ветеранов и ударников свистка и флажка..........они же передают опыт молодым арбитрам,которые ещё не знают как сделать из ЦСКА"чемпиона"......
Я туда пишу?
Я туда пишу?
Родился 11 апреля 1992 года, студент, бывший морской пехотинец. 6 мая пострадал от полицейских дубинок, что было зафиксировано на фотографиях. Был арестован 9 июня, находился в СИЗО-5 «Водник». Обвинялся по ч. 2 ст. 212 УК РФ — «участие в массовых беспорядках» и ч. 1 ст. 318 — «применение насилия в отношении представителя власти» (максимальный срок наказания — 13 лет); суть обвинения — сорвал с ОМОНовца шлем, кидал куски асфальта, основания — показания "потерпевшего", Алексея Траерина, получившего "черепно-мозговую травму" средней степени тяжести (было замечено, что вскоре после событий 6 мая он быстро продвинулся в очереди на государственную квартиру) - не ты случайно.
Родился 11 апреля 1992 года, студент, бывший морской пехотинец. 6 мая пострадал от полицейских дубинок, что было зафиксировано на фотографиях. Был арестован 9 июня, находился в СИЗО-5 «Водник». Обвинялся по ч. 2 ст. 212 УК РФ — «участие в массовых беспорядках» и ч. 1 ст. 318 — «применение насилия в отношении представителя власти» (максимальный срок наказания — 13 лет); суть обвинения — сорвал с ОМОНовца шлем, кидал куски асфальта, основания — показания "потерпевшего", Алексея Траерина, получившего "черепно-мозговую травму" средней степени тяжести (было замечено, что вскоре после событий 6 мая он быстро продвинулся в очереди на государственную квартиру) - не ты случайно.
Но "работа" ЦСКА где?
Я надеялся, что тебе удалась съёмка с Гинером, вносящим чемоданчик в судейскую.)))
А это... так. Обычный эпизод, коих масса в каждом сезоне, с КАЖДОЙ командой
Но "работа" ЦСКА где?
Я надеялся, что тебе удалась съёмка с Гинером, вносящим чемоданчик в судейскую.)))
А это... так. Обычный эпизод, коих масса в каждом сезоне, с КАЖДОЙ командой
Ты написал о каких-то антирекордАХ (ещё раз выделю, для тебя специально, множественное число).
А Игорь? Последняя радость осталась у наших доброжелателей. Но любая серия имеет свойство заканчиваться. Закончится и эта.
Отнимет он кусок тролльного хлеба.
Ты написал о каких-то антирекордАХ (ещё раз выделю, для тебя специально, множественное число).
А Игорь? Последняя радость осталась у наших доброжелателей. Но любая серия имеет свойство заканчиваться. Закончится и эта.
Отнимет он кусок тролльного хлеба.
Но я жду от тебя ответе об остальных антирекордАХ
Но я жду от тебя ответе об остальных антирекордАХ
Нарушение было и я увидел неудовлетворительную работу СУДЬИ.
Или там был 25 кадр с работой ЦСКА?
Нарушение было и я увидел неудовлетворительную работу СУДЬИ.
Или там был 25 кадр с работой ЦСКА?
Поэтому и спрашиваю. Ответить нечего по существу?
Поэтому и спрашиваю. Ответить нечего по существу?
На видео вижу только нарушение правил и всё...
На видео вижу только нарушение правил и всё...