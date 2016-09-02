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Хусаинов: «Пока Иванов плывёт по течению, судьи творят, что хотят»

02 сентября 2016, 15:34

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал деятельность главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова.

«Это уже не критика в адрес нашего судейства, а просто констатация факта. Арбитры, находясь в хорошей позиции, видят явное нарушение правил и игнорируют его. В мою бытность об этом говорили: „Убийство лысого в подвале“. И всё это происходит в пятом туре. Обычно такие ошибки характерны для второго круга, когда одна группа команд уже начинает бороться за чемпионство и еврокубки, а другая – за выживание.

Чтобы всем всё стало понятно по матчу „Томь“ – ЦСКА, можно вспомнить письмо арбитров после слов Евгения Гинера об отце Валентина Иванова и высказывание Леонида Слуцкого об отечественных арбитрах. Нужно не письма писать, а защищать честь и достоинство судейского корпуса. В матче в Томске были не судейские ошибки, а злоупотребление служебным положением. 

Валентин Иванов лишь раз за пять туров прокомментировал судейские ошибки. Это беспринципный человек, который плывёт по течению. Его подчинённые творят, что хотят. В мою бытность арбитром после каждого тура мы собирали пресс-конференцию и обсуждали ошибки. А то, что Иванов предпочитает отмалчиваться, говорит об отсутствии у него управленческих навыков».

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Все комментарии
zdk_47
zdk_47 ответ yrasikos22 (раскрыть)
04 сентября 2016 в 16:25
Наглядный пример! Спасибо, а то все уж и забыли. ;)
Пастух
Пастух
03 сентября 2016 в 11:02
Кабинетные игры бомжекоников уже порядком поддостали((
ТОС
ТОС ответ КАМЮ (раскрыть)
03 сентября 2016 в 09:34
игра рукой перед штрафной-это фол последней надежды и соответственно красная и штрафной в ворота коней..
но судейка "естественно не увидел" и далее по сценарию гинера...
ТОС
ТОС
03 сентября 2016 в 09:27
Правильно как тянули коней ,так и тянут,без судей никуда..
Еврокубки тому наглядное подтверждение,вечно последнее место в группе..
cska1948
cska1948
03 сентября 2016 в 09:24
Что это за критика без единого конкретного примера?
Ilya_1953
Ilya_1953 ответ Месси за Cпартак (комментарий удален) (раскрыть)
03 сентября 2016 в 09:18
За меня "отработал" мой дед, слышь вертухай!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
03 сентября 2016 в 08:46
Так оно и есть, беспредел, короче.
kokshareal
kokshareal ответ ZAK-ZAK (раскрыть)
03 сентября 2016 в 07:20
вот все критикуют российский футбол, зачем на стадионы ходите тогда...??? пока не перестанут ходить все так же и будет...я уже давно не хожу, смотреть на вялых миллионеров.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 сентября 2016 в 07:02
Хусаинов частенько бубнит то, что нужно гинеру. Продажный судейка из бывших...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 сентября 2016 в 00:46
Зря Хусаинов так про Карасёва и подвал........коллеги как никак....

А так это письмо можно считать открытым обращением к Е.Л.Гинеру.....чтоб не забывал ветеранов и ударников свистка и флажка..........они же передают опыт молодым арбитрам,которые ещё не знают как сделать из ЦСКА"чемпиона"......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 сентября 2016 в 00:07
Прав был Слуцкий-бить их надо ;) Совсем расслабились, нюх потеряли...
joni1976
joni1976 ответ КАМЮ (раскрыть)
02 сентября 2016 в 23:54
Понятно почему у спартачей бомбит, не могут они головой принять тот факт что у нас бюджен из года в год в полтора раза меньше чем у них, а результаты есть, в отличие от них несчастных, вот и остается придумывать такие шаткие отмазы, то матч купленный, то судья, а особенно мне нравится тема про то что у них игроки тренера сливают и спецом проигрывают, запоминай- после 15-ого тура будут снова такие комменты )))
КПР
КПР
02 сентября 2016 в 23:40
Отчасти правильно, но не этому алкашу и взяточнику выступать с критикой.
Тоха чех
Тоха чех ответ Александр Северный (комментарий удален) (раскрыть)
02 сентября 2016 в 23:20
Смешной ты однако))))))))))
Vector
Vector
02 сентября 2016 в 23:18
Свободу Юрию Деточкину!!!

Я туда пишу?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
02 сентября 2016 в 22:30
В бытность Хусаинова у нас договорные матчи в каждом туре играли, уже кто бы говорил, о чести и достоинстве...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4 (комментарий удален) (раскрыть)
02 сентября 2016 в 22:29
а спартака тогда пфл что ли?
Ilya_1953
Ilya_1953 ответ sir-5 (раскрыть)
02 сентября 2016 в 22:09, ред.
Денис Луцкевич[
Родился 11 апреля 1992 года, студент, бывший морской пехотинец. 6 мая пострадал от полицейских дубинок, что было зафиксировано на фотографиях. Был арестован 9 июня, находился в СИЗО-5 «Водник». Обвинялся по ч. 2 ст. 212 УК РФ — «участие в массовых беспорядках» и ч. 1 ст. 318 — «применение насилия в отношении представителя власти» (максимальный срок наказания — 13 лет); суть обвинения — сорвал с ОМОНовца шлем, кидал куски асфальта, основания — показания "потерпевшего", Алексея Траерина, получившего "черепно-мозговую травму" средней степени тяжести (было замечено, что вскоре после событий 6 мая он быстро продвинулся в очереди на государственную квартиру) - не ты случайно.
КАМЮ
КАМЮ ответ yrasikos22 (раскрыть)
02 сентября 2016 в 22:05
Назови это так.
Но "работа" ЦСКА где?
Я надеялся, что тебе удалась съёмка с Гинером, вносящим чемоданчик в судейскую.)))
А это... так. Обычный эпизод, коих масса в каждом сезоне, с КАЖДОЙ командой
КАМЮ
КАМЮ ответ Рожден в СССР (комментарий удален) (раскрыть)
02 сентября 2016 в 22:00
За словами следить нужно.
Ты написал о каких-то антирекордАХ (ещё раз выделю, для тебя специально, множественное число).
А Игорь? Последняя радость осталась у наших доброжелателей. Но любая серия имеет свойство заканчиваться. Закончится и эта.
Отнимет он кусок тролльного хлеба.
КАМЮ
КАМЮ ответ ZAK-ZAK (раскрыть)
02 сентября 2016 в 21:53
Много.
Но я жду от тебя ответе об остальных антирекордАХ
yrasikos22
yrasikos22 ответ КАМЮ (раскрыть)
02 сентября 2016 в 21:52, ред.
Специальная Неудовлетворительная работа судьи в пользу Цска,вот так можно охарактеризовать.
ZAK-ZAK
ZAK-ZAK ответ КАМЮ (раскрыть)
02 сентября 2016 в 21:51
Рекорда конифея тебе мало?
КАМЮ
КАМЮ ответ yrasikos22 (раскрыть)
02 сентября 2016 в 21:50
Разъясню и тебе.
Нарушение было и я увидел неудовлетворительную работу СУДЬИ.
Или там был 25 кадр с работой ЦСКА?
Zimmer
Zimmer
02 сентября 2016 в 21:47
А по течению плыть удобно.
yrasikos22
yrasikos22 ответ КАМЮ (раскрыть)
02 сентября 2016 в 21:47
Разьяснить тебе еще надобно что ли? раз ты слепой,Акинфеев сыграл рукой в не штрафной площади,это удаление,судья специально это не заметил, а когда игрок луча начал ему говорить что бы тот разул глаза,судья его удалил,Браво Кони !!!.
Red blu
Red blu ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
02 сентября 2016 в 21:43
А Зенит в Лиге Европы!
КАМЮ
КАМЮ ответ Рожден в СССР (комментарий удален) (раскрыть)
02 сентября 2016 в 21:37
Обычно - да.
Поэтому и спрашиваю. Ответить нечего по существу?
КАМЮ
КАМЮ ответ Рожден в СССР (комментарий удален) (раскрыть)
02 сентября 2016 в 21:13
И какие же антирекордЫ обновляются?
КАМЮ
КАМЮ ответ yrasikos22 (раскрыть)
02 сентября 2016 в 21:12
А как "кони умеют работать с судьями"?

На видео вижу только нарушение правил и всё...
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