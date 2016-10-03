Top.Mail.Ru
Иванов получил низкую оценку за работу на матче «Зенит» — «Спартак»

03 октября 2016, 14:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель судейского комитета и инспектирования РФС Николай Левников рассказал, что арбитр Сергей Иванов получил низкую оценку за судейство во вчерашнем матче «Зенит» — «Спартак» (4:2).

«По той информации, которую нам предоставили, он получил низкую оценку. Точно сказать какую сейчас сложно, потому что рапорт инспектора еще не получен».

wowikb
wowikb ответ Белорусский партизан (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 10:44
До первого АЕКа. Спартак вообще не способен в еврокубках играть! Стану позорит!
wowikb
wowikb ответ Супервайзер (раскрыть)
04 октября 2016 в 10:39
Как любят клеветнический бред нести убогие болельщики опускающейся в игре команды... Спартак даже на ничью не наиграл... 4 заслуженных гола, ошибки судьи в обе стороны, нытики футболисты...
vovanoff01
vovanoff01
03 октября 2016 в 23:12
Ошибка!
Получил низкую машину.
BP
BP
03 октября 2016 в 22:35
отставка. Он на нее наработал, если даже не на тюремный срок.
mikatv
mikatv
03 октября 2016 в 21:52, ред.
А что? Кто-то считает, что Иванов судил хорошо? Он проворонил тучу моментов и у Зенита и у Спартака - так что все логично. Надо было Кришито удалять? Надо! А за фол последней надежды надо удалять? Надо! А за руку надо показывать желтую? Так что накосячил он в обе стороны.
Супервайзер
Супервайзер
03 октября 2016 в 21:51
Зато получил достойный гонорар из государственных денег Газпрома.
филимон филимонов
филимон филимонов ответ Николай Богураев (раскрыть)
03 октября 2016 в 20:35
прошлый год и два с оффсайда , ты об этом ? кстати судили болотные , щас ваши ?? совпадени может ???
Александр Александрович 2
Александр Александрович 2 ответ mat73 (раскрыть)
03 октября 2016 в 20:17
Да и о чем тут говорить,ведь матч тв спонсируется через газпром (насколько мне известно)
Алекс Болельщик
Алекс Болельщик
03 октября 2016 в 20:16
Вот о чём говорить, если даже судейские признали, что Иванов ошибался в пользу Зенита по крупному?
Санчо Панса
Санчо Панса
03 октября 2016 в 20:11
Ну еще бы! Накосячил в центральном матче, причем конкретно. Но дерби двух столиц все таки удалось на славу) И Зенит заслуженно победил!
mat73
mat73
03 октября 2016 в 19:52
Всё было проплачено и оговорено, и даже телевизионщики были в курсе. Доказательства?
Приведу только одно, остальное уже не имеет смысла.
После каждого гола Зенита, тиви показывала в первую очередь не празднующих футболистов, и не беснующиеся трибуны, а довольную сытую улыбающуюся физиономию и чмоки-чмоки Миллера и кО. Как бы заискивающе прогибаясь перед своим благодетелем: "мы вам угодили?". И его же вью после матча "запланированная победа и ожидаемые три очка".
Еще чтото стоит говорить?
mondm
mondm
03 октября 2016 в 19:36
Иванов получил не только низкую оцунку, но кое что еще и кое-что иное)
Николай Богураев
Николай Богураев
03 октября 2016 в 19:13
мда...моему Ростову в следующей игре с,, пяточками,, будет худо.....запугали судей....
patra
patra
03 октября 2016 в 19:04
Судьи косячат все больше и больше, что им низкая оценка как в школе, они и так как мажоры в шоколаде. Может уже пора судей-легионеров покупать.
Zivs
Zivs
03 октября 2016 в 18:18
теперь в школу родителя вызовут? Хватит издеваться над болельщиками.
филимон филимонов
филимон филимонов
03 октября 2016 в 18:09
комменты удаляют , ну чтож еще раз :4-я минута : зе по левому флангувперед , нету его ударом в ногусудья свистит . но предупреждение за срыв нет 5-я жирков попова роняет, карточки нет , можно боротся и т.д. читайте на сов спорте там все поминутно и честно
KoValery
KoValery
03 октября 2016 в 17:53
Зенит подстраховался со Спартаком, но явно перестарался. Надеюсь, хоть какое-то время, судьи не будут в наглую тащить Газпром
zyxel410
zyxel410 ответ rash79 (раскрыть)
03 октября 2016 в 17:48, ред.
Вот именно поэтому я и говорю, что пока ваша команда не поменяет болельщиков и что куда важнее ветеранов, вы так и будете уверены в том что виноват кто-то в ваших проблемах. Я уже раз десять написал, после того как было нарушение на Промесе мяч побывал у штрафной Зенита, мяч побывал в ауте и только потом началась атака. Было нарушение, не вопрос, но момент возник, а с ним и пенальти, исключительно из-за ошибки защиты.А с вашей логикой, можно любой гол подвести под судейскую ошибку. А в данном моменте просто вышло так что быстро получилась атака. Такая же атака могла быть и потом.Вы же верите в то что Спартак забил бы,если бы удалили Кришито? Почему я не могу верить в то что Зенит воспользовался бы тем что СМ пошел бы в атаку и не провел бы контратаку,тем более он это делал в матче.
zyxel410
zyxel410 ответ rash79 (раскрыть)
03 октября 2016 в 17:45
Конечно.А еще я видел удар Боккетти в затылок Дзюбе, а еще я видел постоянно махающего руками Фернандо, а езе я видел постоянно орущего на судью Глушакова. А вы это видели?
rash79
rash79 ответ zyxel410 (раскрыть)
03 октября 2016 в 17:39
последний пенальти это ошибка судейства,не будь её был бы назначен штрафной в сторону ворот зенита,а не обостряющий пас в сторону ворот спартака.Плюс 2 неназначеных пенальти в ворота зенита.
rash79
rash79 ответ zyxel410 (раскрыть)
03 октября 2016 в 17:32
А ты многое видел?Как Глушакова воротарь в штрафной сбивает,как Нето Зе Луиша в штрафной сбивает,как нарушают правила одни,а штрафной назначают в другую сторону.Или ты больше в судействе разбираешся чем арбитраж?
savalesha
savalesha
03 октября 2016 в 17:16
А что толку?
Раньше Гинера в закулисных играх подозревали, теперь походу и Миллер просек, что так проще и дешевле.
Robert Surcouf 86
Robert Surcouf 86 ответ Дима Головашич (раскрыть)
03 октября 2016 в 17:03
Я тебя правильно понял,что ты единственный кто матч смотрел?
zyxel410
zyxel410 ответ Дима Головашич (раскрыть)
03 октября 2016 в 16:58
Я не знаю почему абсолютно все заостряют внимание исключительно на этом моменте. И да читая большинство болельщиков и ветеранов КБ, журналистов, экспертов и даже самого руководителя медицины Спартака, складывается ощущение, что видели только этот отрезок.
Дима Головашич
Дима Головашич ответ zyxel410 (раскрыть)
03 октября 2016 в 16:43
Почему из-за одного , скажи-ка мне?Вы матч смотрели?Кто-нибудь вообще смотрел матч или все отрезок только видели?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 октября 2016 в 16:36
Председатель судейского комитета и инспектирования РФС Николай Левников - и не знает какую оценку получил судья..........оценка на согласовании у Мутко......наверно двойка.......бубново-ловчево-мостовая экспертно-всезнающая бригада будет довольна......
zyxel410
zyxel410 ответ makkie (раскрыть)
03 октября 2016 в 16:00
Не только второго и третьего можно было избежать, но и последний пенальти это ошибка обороны, в результате которой всю защиту отрезали одним пасом. А момент когда Юсупов умудрился не попасть в ворота?А момент когда Кокорин "свечу зажег", вместо тог чтобы опять-таки попасть в ворота.
Спартак мог сравнивать счет и до момента с Кришито. Спартак мог забивать и при счете 2-2. И шансы, особливо с учетом Лодыгина и чудес в нашей обороне, были. Вот об этом надо думать, почему до этого Спартак не сумел реализовать свои моменты. А не делать из одного момента ключевой эпизод матча. Два гола вам не помешал же судья забить? Значит забивать можно было.
Байкал-38
Байкал-38
03 октября 2016 в 16:00
Сергей Иванов сломал игру на 86 минуте! а до этого Спартак разносил Зенит в клочья!!!! Люди опомнитесь! А вы посмотрите кто говорит об низком судействе! это люди из спартака или со спартаковским прошлым! что то кроме спартака никто так не считает!
Chilahim
Chilahim ответ makkie (раскрыть)
03 октября 2016 в 15:58
Ой я прочел ща этот "обзор" :)))
если бы мне за это платили, я бы тебе нарисовал не хуже, где судья судит в пользу спартака, а в пользу Зенита 2 раза за игру)))
Он даже второй гол ваших не упомянул! Про грубость Бокетти ни слова, истерики Глушакова обошел стороной, объективный чувак)))
Иван Котовский
Иван Котовский
03 октября 2016 в 15:47
По поводу судейства Москалева (Зенит- Ростов) вообще от РСК была тишина...и судья пропал тихо-тихо. Наверно так будет и здесь...Господин Миллер, ой что это я, команда Зенит положит в копилку очередные три очка...и со временем всё устаканится и забудется до следующего раза.
