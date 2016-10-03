Иванов получил низкую оценку за работу на матче «Зенит» — «Спартак»

Председатель судейского комитета и инспектирования РФС Николай Левников рассказал, что арбитр Сергей Иванов получил низкую оценку за судейство во вчерашнем матче «Зенит» — «Спартак» (4:2).
«По той информации, которую нам предоставили, он получил низкую оценку. Точно сказать какую сейчас сложно, потому что рапорт инспектора еще не получен».
Получил низкую машину.
Получил низкую машину.
Приведу только одно, остальное уже не имеет смысла.
После каждого гола Зенита, тиви показывала в первую очередь не празднующих футболистов, и не беснующиеся трибуны, а довольную сытую улыбающуюся физиономию и чмоки-чмоки Миллера и кО. Как бы заискивающе прогибаясь перед своим благодетелем: "мы вам угодили?". И его же вью после матча "запланированная победа и ожидаемые три очка".
Еще чтото стоит говорить?
Приведу только одно, остальное уже не имеет смысла.
После каждого гола Зенита, тиви показывала в первую очередь не празднующих футболистов, и не беснующиеся трибуны, а довольную сытую улыбающуюся физиономию и чмоки-чмоки Миллера и кО. Как бы заискивающе прогибаясь перед своим благодетелем: "мы вам угодили?". И его же вью после матча "запланированная победа и ожидаемые три очка".
Еще чтото стоит говорить?
Раньше Гинера в закулисных играх подозревали, теперь походу и Миллер просек, что так проще и дешевле.
Раньше Гинера в закулисных играх подозревали, теперь походу и Миллер просек, что так проще и дешевле.
Спартак мог сравнивать счет и до момента с Кришито. Спартак мог забивать и при счете 2-2. И шансы, особливо с учетом Лодыгина и чудес в нашей обороне, были. Вот об этом надо думать, почему до этого Спартак не сумел реализовать свои моменты. А не делать из одного момента ключевой эпизод матча. Два гола вам не помешал же судья забить? Значит забивать можно было.
Спартак мог сравнивать счет и до момента с Кришито. Спартак мог забивать и при счете 2-2. И шансы, особливо с учетом Лодыгина и чудес в нашей обороне, были. Вот об этом надо думать, почему до этого Спартак не сумел реализовать свои моменты. А не делать из одного момента ключевой эпизод матча. Два гола вам не помешал же судья забить? Значит забивать можно было.
если бы мне за это платили, я бы тебе нарисовал не хуже, где судья судит в пользу спартака, а в пользу Зенита 2 раза за игру)))
Он даже второй гол ваших не упомянул! Про грубость Бокетти ни слова, истерики Глушакова обошел стороной, объективный чувак)))
если бы мне за это платили, я бы тебе нарисовал не хуже, где судья судит в пользу спартака, а в пользу Зенита 2 раза за игру)))
Он даже второй гол ваших не упомянул! Про грубость Бокетти ни слова, истерики Глушакова обошел стороной, объективный чувак)))