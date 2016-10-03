Иванов получил низкую оценку за работу на матче «Зенит» — «Спартак»

1475495948

03 октября 2016, 14:59

Председатель судейского комитета и инспектирования РФС Николай Левников рассказал, что арбитр получил низкую оценку за судейство во вчерашнем матче «Зенит» — «Спартак» (4:2).

«По той информации, которую нам предоставили, он получил низкую оценку. Точно сказать какую сейчас сложно, потому что рапорт инспектора еще не получен».