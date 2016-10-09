Ивоби: «Эль-Ненни проделывает колоссальную работу в команде»

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09 октября 2016, 09:00

Нападающий «Арсенала» Алекс Ивоби уверен, что полузащитник проделывает большую работу в команде. Так же, по его мнению, результат такой работы виден в матчах, в которых принимает участие египтянин. 24-летний футболист перешел в английский клуб зимой этого года из «Базеля» за 5 миллионов фунтов стерлингов.

«Он просто повсюду. Мохамед работает очень много. И это видно в матчах, сколько он охватывает расстояния».