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Ивоби: «Эль-Ненни проделывает колоссальную работу в команде»

09 октября 2016, 09:00

Нападающий «Арсенала» Алекс Ивоби уверен, что полузащитник Мохамед Эль-Ненни проделывает большую работу в команде. Так же, по его мнению, результат такой работы виден в матчах, в которых принимает участие египтянин. 24-летний футболист перешел в английский клуб зимой этого года из «Базеля» за 5 миллионов фунтов стерлингов.

 «Он просто повсюду. Мохамед работает очень много. И это видно в матчах, сколько он охватывает расстояния».

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Все комментарии
666roza777
666roza777 ответ Vizor (раскрыть)
11 октября 2016 в 00:59, ред.
Сто стоп стоп!)))
Как можно вообще сравнивать Касорлу и Джаку? Это два совершенно разных игрока по своим качествам.
Касорла это оттянутый плеймейкер - да. Потому что он технарь классный.
Он умеет выходить из под прессинга и отдать пас на обострение.
Джака не технарь!
Точность пасов большая возможно за счет того, что он ближнему постоянно отдает пас.
Он только и делает, что отдает передачу на плеймейкера и назад возвращается.
Забросы у него 50\50%. Он никак не плеймейкер.
Плеймейкеры - Озил, Рэмзи, Касорла, Ивоби, Санчес.
Может он и плеймейкер, но для команды ниже классом.
Джака чистый опорник с хорошим ударом, но не более.
Его конкуренты - Коклен и Эль-Нени в плане проф пригодности.
Эль-Нени намного больший плеймейкер, чем Джака.
Может у Джаки и есть талант, но его только предстоит раскрыть.
Вообще по хорошему он игрок резерва, но никак не первой команды.
Считаю, что вместо него должны играть либо Коклен, либо Эль-Нени.
Если необходимо обороняться - например против Барсы, Сити, Баварии, то В центре должны играть и Коклен и Джака.
Для атакующей тактики Коклен (Эль-Нени), Касорла (Рэмзи).
Для умеренной тактики против обычных команд можно ставить кого угодно.
(Для просмотра игроков и поиска новых эффективных связок).
Mr Siberian
Mr Siberian ответ Vizor (раскрыть)
10 октября 2016 в 20:23
Именно поэтому он и играет во втором составе. До Джаки и Коклена ещё дойти нужно, согласен.
Vizor
Vizor ответ 666roza777 (раскрыть)
10 октября 2016 в 15:34
Я считаю, что Джаку(может не склоняется фамилия, но хрен с ним) брали для замены Косорле, который уже не молод. В бундеслиге Джака второй по точности паса был после Алонсо и чуть ли не первый по отборам. Т. е. по этим показателям он был чуть ли не идеальный игрок центра поля(и опорник, и бокс-ту-бокс, и как плеймейкер из глубины). Сейчас Косорла играет оттянутого плеймейкера, а Коклен - опорника. И по мне, так это самая сильная связка для нашего центра. Джака подменяет Коклена в роли опорника, но по мне так он вполне может заменять Косорлу. Просто надо дать ему времени. Вот вопрос в том, куда Рэмси ставить?? В аренду в след за Уилширом разве что
666roza777
666roza777 ответ Vizor (раскрыть)
10 октября 2016 в 13:54, ред.
Не согласен, что Джака лучше в оборонительных действиях.
А наоборот. По мне, так связки Коклен-Эль-Нени у нас давно луше не было.
Джака запомнился пока двумя голами с дальней дистанции.
Но Эль-Нени тоже неплохо фигачит. И любит бить издалека.
В прошлом году он нормально зарядил Барсе в ЛЧ.
Коклен-это игрок перехватов. Эль-нени - атака+быстрый возврат назад.
Джака - пас ближнему + дальний заброс (когда точно, когда совсем не точно) + в обороне не лучше Эль-нени.
Я думаю, что у Венгера нет выбора. Слишком дорого Джака обошелся.
Ему будут давать много игровой практики, чтобы во-первых он мастерство поднял.
Во-вторых перед клубом неудобно. Дорого купили и теперь играть не будет?
В-третьих его будут хвалить на всем протяжении его карьеры в Арсенале, чтобы потом продать.
За такую же сумму его вряд ли продадут, а за 30млн еще могут вытянуть.
Vizor
Vizor ответ Mr Siberian (раскрыть)
10 октября 2016 в 12:08
Работоспособность и самоотдача - это много, но не всё. Эль-Нени больше всех прессингует и бегает, но в оборонительных действиях Джака и Коклен, само собой, гораздо лучше смотрятся. Надо прибавлять в этом, а то так и останется игроком для кубков и подмены
Mr Siberian
Mr Siberian
09 октября 2016 в 20:16
Парень работает на износ, Алекс истину говорит.
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