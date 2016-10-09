Ивоби: «Эль-Ненни проделывает колоссальную работу в команде»

Нападающий «Арсенала» Алекс Ивоби уверен, что полузащитник Мохамед Эль-Ненни проделывает большую работу в команде. Так же, по его мнению, результат такой работы виден в матчах, в которых принимает участие египтянин. 24-летний футболист перешел в английский клуб зимой этого года из «Базеля» за 5 миллионов фунтов стерлингов.
«Он просто повсюду. Мохамед работает очень много. И это видно в матчах, сколько он охватывает расстояния».
Как можно вообще сравнивать Касорлу и Джаку? Это два совершенно разных игрока по своим качествам.
Касорла это оттянутый плеймейкер - да. Потому что он технарь классный.
Он умеет выходить из под прессинга и отдать пас на обострение.
Джака не технарь!
Точность пасов большая возможно за счет того, что он ближнему постоянно отдает пас.
Он только и делает, что отдает передачу на плеймейкера и назад возвращается.
Забросы у него 50\50%. Он никак не плеймейкер.
Плеймейкеры - Озил, Рэмзи, Касорла, Ивоби, Санчес.
Может он и плеймейкер, но для команды ниже классом.
Джака чистый опорник с хорошим ударом, но не более.
Его конкуренты - Коклен и Эль-Нени в плане проф пригодности.
Эль-Нени намного больший плеймейкер, чем Джака.
Может у Джаки и есть талант, но его только предстоит раскрыть.
Вообще по хорошему он игрок резерва, но никак не первой команды.
Считаю, что вместо него должны играть либо Коклен, либо Эль-Нени.
Если необходимо обороняться - например против Барсы, Сити, Баварии, то В центре должны играть и Коклен и Джака.
Для атакующей тактики Коклен (Эль-Нени), Касорла (Рэмзи).
Для умеренной тактики против обычных команд можно ставить кого угодно.
(Для просмотра игроков и поиска новых эффективных связок).
Как можно вообще сравнивать Касорлу и Джаку? Это два совершенно разных игрока по своим качествам.
Касорла это оттянутый плеймейкер - да. Потому что он технарь классный.
Он умеет выходить из под прессинга и отдать пас на обострение.
Джака не технарь!
Точность пасов большая возможно за счет того, что он ближнему постоянно отдает пас.
Он только и делает, что отдает передачу на плеймейкера и назад возвращается.
Забросы у него 50\50%. Он никак не плеймейкер.
Плеймейкеры - Озил, Рэмзи, Касорла, Ивоби, Санчес.
Может он и плеймейкер, но для команды ниже классом.
Джака чистый опорник с хорошим ударом, но не более.
Его конкуренты - Коклен и Эль-Нени в плане проф пригодности.
Эль-Нени намного больший плеймейкер, чем Джака.
Может у Джаки и есть талант, но его только предстоит раскрыть.
Вообще по хорошему он игрок резерва, но никак не первой команды.
Считаю, что вместо него должны играть либо Коклен, либо Эль-Нени.
Если необходимо обороняться - например против Барсы, Сити, Баварии, то В центре должны играть и Коклен и Джака.
Для атакующей тактики Коклен (Эль-Нени), Касорла (Рэмзи).
Для умеренной тактики против обычных команд можно ставить кого угодно.
(Для просмотра игроков и поиска новых эффективных связок).
А наоборот. По мне, так связки Коклен-Эль-Нени у нас давно луше не было.
Джака запомнился пока двумя голами с дальней дистанции.
Но Эль-Нени тоже неплохо фигачит. И любит бить издалека.
В прошлом году он нормально зарядил Барсе в ЛЧ.
Коклен-это игрок перехватов. Эль-нени - атака+быстрый возврат назад.
Джака - пас ближнему + дальний заброс (когда точно, когда совсем не точно) + в обороне не лучше Эль-нени.
Я думаю, что у Венгера нет выбора. Слишком дорого Джака обошелся.
Ему будут давать много игровой практики, чтобы во-первых он мастерство поднял.
Во-вторых перед клубом неудобно. Дорого купили и теперь играть не будет?
В-третьих его будут хвалить на всем протяжении его карьеры в Арсенале, чтобы потом продать.
За такую же сумму его вряд ли продадут, а за 30млн еще могут вытянуть.
А наоборот. По мне, так связки Коклен-Эль-Нени у нас давно луше не было.
Джака запомнился пока двумя голами с дальней дистанции.
Но Эль-Нени тоже неплохо фигачит. И любит бить издалека.
В прошлом году он нормально зарядил Барсе в ЛЧ.
Коклен-это игрок перехватов. Эль-нени - атака+быстрый возврат назад.
Джака - пас ближнему + дальний заброс (когда точно, когда совсем не точно) + в обороне не лучше Эль-нени.
Я думаю, что у Венгера нет выбора. Слишком дорого Джака обошелся.
Ему будут давать много игровой практики, чтобы во-первых он мастерство поднял.
Во-вторых перед клубом неудобно. Дорого купили и теперь играть не будет?
В-третьих его будут хвалить на всем протяжении его карьеры в Арсенале, чтобы потом продать.
За такую же сумму его вряд ли продадут, а за 30млн еще могут вытянуть.