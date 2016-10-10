Руни: «Уважаю решение тренера»

1476129587

10 октября 2016, 22:59

Капитан сборной Англии прокомментировал информацию о том, что он останется в запасе на завтрашний матч с командой Словении в рамках отбора к ЧМ-2018.

«Я понимаю и уважаю решение тренера. Хочется играть, но я принимаю это и буду готов на 100 %. Горжусь тем, что представляю свою страну, и не так важно, на скамейке я или на поле. Конечно, хотелось бы играть в футбол, но моя роль капитана команды останется прежней».