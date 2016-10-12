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Утверждено время начала ближайшего Эль-Класико

12 октября 2016, 13:22

Стало известно время начала одного из главных событий футбольного мира — Эль Класико.

Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» в нынешнем сезоне состоится 3 декабря на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 16:15 по местному времени (17:15 по Москве).

«Сдвинув время начала матчей, мы вдвое увеличим наши доходы», — заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

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Все комментарии
лолос
лолос
13 октября 2016 в 08:31
Слишком рано. Атмосфера не та. Обычно важные матчи самые поздние.
belka1987
belka1987 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
12 октября 2016 в 23:33
в соседнем районе смотришь , как детишки Реал 4-0 обыгрывают
да ,это можно смотреть вечно )
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября 2016 в 23:14
Жаль, что в субботу в 17 часов поставили! Я обычно по субботам на футболе бываю!
Удачи и победы Реалу!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
12 октября 2016 в 19:31
Будет 3:0. По голу забьют Месси, Неймар и Кусарес.
iron_m
iron_m
12 октября 2016 в 19:16
Барселона будет карать соперника.
Mister_Leo
Mister_Leo
12 октября 2016 в 18:44, ред.
надеюсь все игроки и Реала и Барсы будут в порядке , оба клуба к тому времени должны набрать форму ... будем ждать один из двух лучших матчев в сезоне !!! лучшие игроки мира играют в этих клубах .. эта не просто игра , а целое искуство .... в этом противостоянии можно увидеть всё , Борьбу , финты , красивые комбинации , симуляции тоже будут , красные карточки вобщем космос !!!!!!!!!! ну и конечно же надеемся на победу Каталонцев =)))
Санчо Панса
Санчо Панса
12 октября 2016 в 18:30
Очень удобное время для просмотра матча! Ну и опять же это было сделано, чтобы азиатские глоры Барселоны и мадридского Реала смогли глянуть этот классный матч в прямом эфире и без желания поскорее лечь спать)
Apsny
Apsny
12 октября 2016 в 16:29
А НТВ когда начнет показы матчи Примеры, кто знает?
ferstepan
ferstepan
12 октября 2016 в 16:00
Барселона обязана разносить в щепки Судьяйский Реал!
Undecima
Undecima
12 октября 2016 в 15:51, ред.
Реал в последнем классико вдесятером декласировали барселону на камп ноу и ее 12 игрока судью, так что и в этом классико королевский клуб не почувствует помойно гранатовых
Абуязид Ибрагимов
Абуязид Ибрагимов
12 октября 2016 в 15:07
Удачи Реалу.
cube30gt
cube30gt
12 октября 2016 в 14:47
Если бы играли в ближайшие выходные, то поставил бы на разгром Реала.
Cektor
Cektor
12 октября 2016 в 14:44
ну хоть юные болельщики реала посмотрят матч , хоть не так поздно ))
vitaliy-valerievich
vitaliy-valerievich
12 октября 2016 в 14:21
Барселона и Реал пока не в лучшей форме. Но еще 2 месяца будет.
Барса дома как минимум не проиграет, учитывая что матчей в ЛЧ не будет тяжких, а график с Реалом примерно равный.
амурец
амурец ответ efribos (раскрыть)
12 октября 2016 в 14:17
Хетафе?
RUSTY8
RUSTY8
12 октября 2016 в 14:16
главное, тинка не прозевала, и показала матч!!!!
A-RAGOrN
A-RAGOrN
12 октября 2016 в 14:11
Такой Реал Барса дома должна выносить вперед ногами.
Гус Пойет
Гус Пойет
12 октября 2016 в 14:08
Значит в 19:05 на соккер придёт великий и ужасный Bad Gateway
gentoosiast
gentoosiast ответ Don trambon (комментарий удален) (раскрыть)
12 октября 2016 в 14:07
Ну все, слили тебя, теряйся теперь.
Можешь посмотреть в инете ролик испанский, как актера(Мальенко) нарядили в форму Реала и дали в рот метровый свисток с эмблемой Реала
амурец
амурец
12 октября 2016 в 14:04
я уверен будет серьёзная битва, ну если только у Реала не удалят пару игроков, как это обычно бывает если Барселоне трудно.
амурец
амурец ответ gentoosiast (раскрыть)
12 октября 2016 в 14:03
нет когда не засчитал гол Бейла
granata-korps
granata-korps
12 октября 2016 в 13:59
3 декабря состоится экзекуция сливочных симулянтов.
gentoosiast
gentoosiast ответ Don trambon (комментарий удален) (раскрыть)
12 октября 2016 в 13:53
В последней встрече? Это когда судья тащил сливочную помойку? Когда не удалил Рамоса?Но к этому уже все привыкли. Ведь это только про Реал в Испании снимают юмористические программы после эль-классико, с судьями в главной роли (пример позорника Мальенко после 3-4 до сих пор перед глазами)
efribos
efribos
12 октября 2016 в 13:48
Дубль Неймара
Дубль Месси
Гол Суареса и гол Иньесты.
subscriber
subscriber
12 октября 2016 в 13:44
3:0
Будет нормально для Камп Ноу.
gentoosiast
gentoosiast
12 октября 2016 в 13:41
Барселона на классе раскатает сборную судей из столицы
Jessperknut
Jessperknut
12 октября 2016 в 13:33
Отличное время и дата чтобы загасить сельскую команду вместе с ее блондинками!!
RomM84
RomM84
12 октября 2016 в 13:27
а чего не в 13.00 как у нас?
Vane4ek
Vane4ek
12 октября 2016 в 13:24
Благо, что не поздно!))
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