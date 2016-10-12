Утверждено время начала ближайшего Эль-Класико

Стало известно время начала одного из главных событий футбольного мира — Эль Класико.
Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» в нынешнем сезоне состоится 3 декабря на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 16:15 по местному времени (17:15 по Москве).
«Сдвинув время начала матчей, мы вдвое увеличим наши доходы», — заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
да ,это можно смотреть вечно )
да ,это можно смотреть вечно )
Удачи и победы Реалу!
Удачи и победы Реалу!
Барса дома как минимум не проиграет, учитывая что матчей в ЛЧ не будет тяжких, а график с Реалом примерно равный.
Барса дома как минимум не проиграет, учитывая что матчей в ЛЧ не будет тяжких, а график с Реалом примерно равный.
Можешь посмотреть в инете ролик испанский, как актера(Мальенко) нарядили в форму Реала и дали в рот метровый свисток с эмблемой Реала
Можешь посмотреть в инете ролик испанский, как актера(Мальенко) нарядили в форму Реала и дали в рот метровый свисток с эмблемой Реала
Дубль Месси
Гол Суареса и гол Иньесты.
Дубль Месси
Гол Суареса и гол Иньесты.
Будет нормально для Камп Ноу.
Будет нормально для Камп Ноу.