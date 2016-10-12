Утверждено время начала ближайшего Эль-Класико

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12 октября 2016, 13:22

Стало известно время начала одного из главных событий футбольного мира — Эль Класико.

Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» в нынешнем сезоне состоится 3 декабря на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 16:15 по местному времени (17:15 по Москве).

«Сдвинув время начала матчей, мы вдвое увеличим наши доходы», — заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.