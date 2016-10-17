Безбородов получит отличную оценку за работу на матче «Спартак» — «Ростов»

По информации источника, судья матча 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:0) Владислав Безбородов получит от инспектора поединка отличную оценку – выше 8,5 балла.
Интересно, что изначально арбитраж должен был оценивать Алексей Спирин, однако он отравился, и перед матчем его заменил Сергей Анохин.
Напомним, судейство в отчетном поединке вызвало ряд споров. В частности, ростовчане выражали несогласие с удалением защитника Федора Кудряшова в конце первого тайма.
И еще вопрос если можно...выдели ли вы моменты с нарушением игроков СКА хабаровского в матче на кубок со Спартаком? конкретно на Зуеве и том же Зобнине..если да это тоже нормальная игра была? так скажите мне почемуц тогда не кричали вы о несправедливости?
И еще вопрос если можно...выдели ли вы моменты с нарушением игроков СКА хабаровского в матче на кубок со Спартаком? конкретно на Зуеве и том же Зобнине..если да это тоже нормальная игра была? так скажите мне почемуц тогда не кричали вы о несправедливости?
Москва и Питер это наше ВСЁ
Москва и Питер это наше ВСЁ
Безбородов получиТ.
Мне вот непонятно, почему получиТ, а не получиЛ. Разве оценка выставляется не сразу после матча? Видимо, нужно было выслушать мнение спартаковских ИКСпертов...
Безбородов получиТ.
Мне вот непонятно, почему получиТ, а не получиЛ. Разве оценка выставляется не сразу после матча? Видимо, нужно было выслушать мнение спартаковских ИКСпертов...
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Интриги похлеще чем при дворе Николая Второго)))
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Интриги похлеще чем при дворе Николая Второго)))
Нету культуры игровой у Кудряшова, да и - просто культуры.
Нету культуры игровой у Кудряшова, да и - просто культуры.
В десяти играх ростовчане получили СЕМЬ (!) красных карточек. Это тоже определенный показатель. Хорошо, что Гацкан ничего не сказал, а вот Калач высказался. Конечно, он - сама техника и виртуозность, он вообще не грубый игрок.
В десяти играх ростовчане получили СЕМЬ (!) красных карточек. Это тоже определенный показатель. Хорошо, что Гацкан ничего не сказал, а вот Калач высказался. Конечно, он - сама техника и виртуозность, он вообще не грубый игрок.