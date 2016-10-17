Безбородов получит отличную оценку за работу на матче «Спартак» — «Ростов»

1476714580

17 октября 2016, 17:29

По информации источника, судья матча 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:0) получит от инспектора поединка отличную оценку – выше 8,5 балла.

Интересно, что изначально арбитраж должен был оценивать Алексей Спирин, однако он отравился, и перед матчем его заменил Сергей Анохин.

Напомним, судейство в отчетном поединке вызвало ряд споров. В частности, ростовчане выражали несогласие с удалением защитника Федора Кудряшова в конце первого тайма.