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Безбородов получит отличную оценку за работу на матче «Спартак» — «Ростов»

17 октября 2016, 17:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

По информации источника, судья матча 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:0) Владислав Безбородов получит от инспектора поединка отличную оценку – выше 8,5 балла.

Интересно, что изначально арбитраж должен был оценивать Алексей Спирин, однако он отравился, и перед матчем его заменил Сергей Анохин

Напомним, судейство в отчетном поединке вызвало ряд споров. В частности, ростовчане выражали несогласие с удалением защитника Федора Кудряшова в конце первого тайма.

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Все комментарии
747-Псков
747-Псков ответ mamba9090909 (раскрыть)
18 октября 2016 в 17:29
Спорить можно бесконечно.. да и смысла уже нет..просто удивляет..почему после того матча в прессе была тишина..а вот сейчас зашумели..хотя там куда более все очевидно!! ладно..истина где то рядом...
mamba9090909
mamba9090909 ответ 747-Псков (раскрыть)
18 октября 2016 в 17:13
Посмотрел. В обоих случаях явно просматривается умышленные действия. В первом - игрок явно шёл на стык. На ВСТРЕЧНОМ курсе прыжок в опорную ногу. Во втором - игрок явно не доставал мяч, однако он произвёл удар, именно УДАР, сзади в икру, и с протягом по задней части бедра. Очень болезненно, тем более что шипы. Здесь, в обоих случаях, красная больше напрашивалась, чем в случае с Кудряшовым. Однако, по законам УЕФА, случай с Кудряшовым обозначен как опасная игра, а в этих случаях, по динамике, игровые эпизоды. Всё на совести судьи. А это очень сложно. Если у судьи, разбирающего уголовные дела, время на раздумье очень много, то у футбольного, только секунды. А потом, после игры, появляется много "экспертов", как и я, к примеру, которые начинают рассуждать о действиях судьи, просмотрев все эпизоды в замедленном варианте и по нескольку раз. И спорить о правомерности действий судей можно бесконечно.))
747-Псков
747-Псков ответ mamba9090909 (раскрыть)
18 октября 2016 в 15:47
Нашел для вас видео...начинайте смотреть с 32 минуты 40 секунды... и ответьте почему тогда не было соплей и криков?результат видимо всех устроил..так?
747-Псков
747-Псков ответ mamba9090909 (раскрыть)
18 октября 2016 в 15:30
То есть..я не улавливаю пока истины..что нужно..чтобы травма была? ну допустим бью я прямой ногой человека..судья подходит и смотрит..жив ли пациент..так? ну я утрирую конечно..ну то бишь если ты цел..то все нормально? Почему мы должные ждать жертв..я не понимаю? Моё мнение судья на поле прежде всего для того чтобы ЗАЩИТИТИЬ ФУТБОЛИСТА ОТ грубости!!! И пойми..так можно оправдать любые действия..Я НЕ ХОТЕЛ!!! А как это понять на поле? Повторяю я УВЕРЕН Кудряшов видел соперника..НО пошёл до конца..периферического зрения никто не отменял... Я вот могу сказать твёрдо(сам играл на первенство своего города) сыграй например я ..так как сыграл кудряшов...мне бы прямо на поле объяснили что я не прав..причем довольно жёстко!!!

И еще вопрос если можно...выдели ли вы моменты с нарушением игроков СКА хабаровского в матче на кубок со Спартаком? конкретно на Зуеве и том же Зобнине..если да это тоже нормальная игра была? так скажите мне почемуц тогда не кричали вы о несправедливости?
mamba9090909
mamba9090909 ответ 747-Псков (раскрыть)
18 октября 2016 в 14:08
Да, всё правильно, есть положение УЕФА о опасной игре. И Чакыр прав, и Безбородов прав, и прав тот, кто проходя по берегу и увидев тонущего в реке, бежит разыскивать телефонный автомат, чтобы вызвать МЧС. Все правы, формально, не придерёшься. Но ведь и по человечески можно подойти. Не умышленно он шёл на столкновение, травмы нет, можно было и жёлтую дать. И тонущему можно было бы помочь. Кстати, не бил он по мячу, он готовился принять высокий мяч, чтобы через себя откинуть его назад.
NISMO 161 RND
NISMO 161 RND
18 октября 2016 в 13:44
Еще в прошлом сезоне было сказано, Ростов будут топить! А то ишь ты вылез!
Москва и Питер это наше ВСЁ
747-Псков
747-Псков ответ mamba9090909 (раскрыть)
18 октября 2016 в 13:20
То есть по мячу как многие утверждают он бил..а по человеку ну ни как не мог..так? весело.. даже спорить не буду....все и так понятно..тем более в 8-16 все прекрасно разобрали...и примеры привели...турок Чакыр удалил Нани в аналогичной ситуации в ЛЧ... и комиссия УЕФА признала что он прав..дальше это все нытьё..кривлялся не кривлялся..это все догадки...нарушение было? было...шел опасно прямой ногой..это очевидно..красная карточка однозначная...
mamba9090909
mamba9090909 ответ 747-Псков (раскрыть)
18 октября 2016 в 13:14
)))Чтобы нанести удар, нужно сгруппировать мышцы, "сжать пружину", в данном случае ноги. А для этого, как минимум, надо согнуть ногу в колене или отвести её в сторону, а потом резко выбросить в место нанесения удара. В данном случае был лишь толчок. Точка на локте, от удара по которой немеет рука, находится на локтевом суставе, с обеих его сторон. Узлы нервных окончаний. От удара, даже лёгкого, эффект удара электротока. Но я не разу не видел, чтобы от этого кто-то катался по земле.))
747-Псков
747-Псков ответ mamba9090909 (раскрыть)
18 октября 2016 в 12:54
Я вас уверяю..по локтю можно попасть так..что не будет ни малейшего повреждения..ни крови ни синяка...но больно будет очень сильно...попасть просто нужно уметь..и да..стоя на одной ноге можно леггко вмазать так...что кости затрещат.. и это я нге беру специально подготовленных людей..каратистов и т.д...простой человек сможет это сделать!!
mamba9090909
mamba9090909 ответ 747-Псков (раскрыть)
18 октября 2016 в 10:51, ред.
Прослужив некоторое время в одной конторе, "подсобником", я испытал и болевой шок, и ранения (пулевые, ножевые, осколочные), и хорошо знаю, что если бы был удар ШИПАМИ в локоть, с болевым шоком, то кожа на локте, вместе с мясом, была бы содрана до кости. Ты, видимо из тех, любителей бисера,которые от прикосновения пальцем падают в обморок от "болевого шока". Я хорошо знаю и настоящие футбольные травмы, и те, которые изображают, для достижения желаемого решения судьи. Я не огораживаю Кудряшова, он играл опасно. И наказание он заслужил. ФОРМАЛЬНО судья прав. Но УДАРА, о котором тут все говорят, не было. Да и невозможно, из такого положения, танцуя на одной ноге, другая высоко поднята и ВЫТЯНУТА, нанести УДАР.
neonov
neonov
18 октября 2016 в 10:01
Не может того быть)
saimon88
saimon88 ответ Наим Саидов 1 (раскрыть)
18 октября 2016 в 08:59
Не далёкий ты человек. Романцев вопще в открытую тролит Карреру и засаживает его ( у него Алень идеал.) А Карпин питерсому каналу угождает и прогибаеться.
Макентош О
Макентош О
18 октября 2016 в 08:58
Ну как же судье ФИФА от России должен быть идеален в глазах руководства.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября 2016 в 08:42
Слухи.
Безбородов получиТ.
Мне вот непонятно, почему получиТ, а не получиЛ. Разве оценка выставляется не сразу после матча? Видимо, нужно было выслушать мнение спартаковских ИКСпертов...
mad_enis
mad_enis
18 октября 2016 в 08:40
Спирин выпил йаду.
Казанский
Казанский
18 октября 2016 в 08:28
изначально арбитраж должен был оценивать Алексей Спирин, однако он отравился, и перед матчем его заменил Сергей Анохин.
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Интриги похлеще чем при дворе Николая Второго)))
Казанский
Казанский ответ saha100 (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября 2016 в 08:25
Почему ненавидишь?))
КЭТиК
КЭТиК
18 октября 2016 в 07:36
Ну вот и развязка, а то все кричали, что судил необъективно, аж на пятерку!
nahan
nahan
18 октября 2016 в 06:34
И кубок ему еще дайте, чтобы шампанское глотал...
Дедуктор
Дедуктор
18 октября 2016 в 05:07
Если бы Зобнин не подпрыгнул, мог Федя и в челюсть ногой въехать.
Нету культуры игровой у Кудряшова, да и - просто культуры.
Чаудда
Чаудда
18 октября 2016 в 03:29
По настоятельной просьбе амонниньика Мкрытча (или самолично) проставил..
никита001
никита001 ответ 747-Псков (раскрыть)
18 октября 2016 в 01:42
К слову, пересмотрел эпизод с Кудряшовым - что-то не видно, чтобы Федя вообще ногой к мячу тянулся. Конечно, он видел Зобнина.
В десяти играх ростовчане получили СЕМЬ (!) красных карточек. Это тоже определенный показатель. Хорошо, что Гацкан ничего не сказал, а вот Калач высказался. Конечно, он - сама техника и виртуозность, он вообще не грубый игрок.
никита001
никита001
18 октября 2016 в 01:37
Спирин отравился. Надеемся, не насмерть. Здоровья ему!!!
Наим Саидов 1
Наим Саидов 1
18 октября 2016 в 01:31
Даже Романцев и Карпин , которые болеют за Спартак и то сказали , что удаления не было и достаточно было показать жёлтую. Вот это достойно уважения. Вот это люди , благодаря которым многие любили Спартак всем сердцем. Их Спартак был более профессионален . Браво .
Томик
Томик ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября 2016 в 00:32
Вы тут хоть обделайтетсь, но во втором матче должны Спартаку два пенальти, назначенные ни за что и индульгенцию на прыжки в ноги на весь матч).
морозз
морозз
18 октября 2016 в 00:22
Вот и ответ на слёзы коней с бомжами...
RomM84
RomM84
18 октября 2016 в 00:11
А сколько нулей у оценки " отлично"?
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Блоссия (раскрыть)
17 октября 2016 в 23:39
Ну да грубо,очень грубо.Просто я говорил о другом.
slavutig70
slavutig70
17 октября 2016 в 23:18
Ну а почему он должен получить низкую оценку,то что удалил костолома,так прав на все сто Кудрешёв играл прямой ногой в корпус ,,,спокойно мог оставить парня инвалидом,и по всем правилам это красная
747-Псков
747-Псков ответ mamba9090909 (раскрыть)
17 октября 2016 в 22:57
если человек не знает понятия болевой шок..то этот человек никогда не играл в футбол..зато этот человек сходу определяет что Рома симулировал...ведь его слегка коснулись.. и это тоже человек определяет молниеносно..да вы батенька не иначе как индивидум с гениальным складом ума!! И еще одно ...я сам играл в футбол..И НИКОГДА не поверю что Кудряшов находясь в пол оборота НЕ ВИДЕЛ что Зобнин его опережает..и тем более НЕ ПОВЕРЮ..что он не имел возможности убрать ногу...тот кто это скажет НАГЛО ВРЁТ!! Ну и конечно эксперты сайта соккер ру..намного умнее турка Чакыра удалившего Нани..в аналогичной ситуации в матче ЛЧ Реал-МЮ....хотя перед кем я бисер мечу...до свидания!!! И да два гола из вне игры в прошлогоднем матче тебе в помощ..о них поплачь!!!
Гость
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