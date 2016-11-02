Хохлов: «При строгой игре в обороне и хорошей реализации у ЦСКА есть шанс не проиграть „Монако“»

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02 ноября 2016, 22:30

Бывший хавбек ЦСКА считает, что ЦСКА может рассчитывать на положительный результат в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако»:

«Кризис у ЦСКА наступил, потому что не хватает ряда игроков. Но команда по-прежнему сыгранна, и за счет правильной тактики можно добиться приемлемого результата. Более конкретного рецепта у меня нет, но точно могу сказать, что если выходить на игру без веры в победу, то шансов нет. Благодаря строгой игре в обороне и хорошей реализации моментов есть шанс не проиграть „Монако“.

Кто лучше – Траоре или Страндберг? Тренеру виднее. Это для нас логика проста: Траоре не забивает — значит плохой. А Страндберг вышел со „Спартаком“ и отличился, потому теперь он хороший. Но мы же не знаем, как эти игроки выглядят на тренировках».