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Хохлов: «При строгой игре в обороне и хорошей реализации у ЦСКА есть шанс не проиграть „Монако“»

02 ноября 2016, 22:30
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший хавбек ЦСКА Дмитрий Хохлов считает, что ЦСКА может рассчитывать на положительный результат в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако»:

«Кризис у ЦСКА наступил, потому что не хватает ряда игроков. Но команда по-прежнему сыгранна, и за счет правильной тактики можно добиться приемлемого результата. Более конкретного рецепта у меня нет, но точно могу сказать, что если выходить на игру без веры в победу, то шансов нет. Благодаря строгой игре в обороне и хорошей реализации моментов есть шанс не проиграть „Монако“. 

Кто лучше – Траоре или Страндберг? Тренеру виднее. Это для нас логика проста: Траоре не забивает — значит плохой. А Страндберг вышел со „Спартаком“ и отличился, потому теперь он хороший. Но мы же не знаем, как эти игроки выглядят на тренировках».

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Все комментарии
112910415
112910415
03 ноября 2016 в 11:13
да, при хорошей игре можно не проиграть
но в ассортименте только плохая игра...
порт
порт
03 ноября 2016 в 08:41
Не сбылось.
denmig
denmig
03 ноября 2016 в 06:21
Все-таки весело читать комментарии до игры, когда уже утром видишь счет! Есть шанс, ничья и все такое позитивное! А счет то на табло!- 3:0!!!
Kirkar0009
Kirkar0009
03 ноября 2016 в 00:05
ЦСКА мощную игру показывает!!!!!!! Чемпион России...
CSKA2012
CSKA2012
03 ноября 2016 в 00:02
позор , слуцкий на выход уже пора!!!
Ольга13
Ольга13
02 ноября 2016 в 23:39
Мда... Разгром таки и есть разгром... (((
Мстят монаки за свой молодняк! )))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
02 ноября 2016 в 22:53
я думаю ц с к а выграет
Чист
Чист
02 ноября 2016 в 22:42, ред.
если как обычно будут играть постоянно оглядываясь на свои ворота - точно проиграют - надо играть на выгрыш
Гость
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