Каррера: «Наши ребята прибавляют с каждым днем»

1478359283

05 ноября 2016, 18:21

Наставник «Спартака» прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России против «Томи» (1:0):

«Было нелегко играть при минус четырнадцати градусах на замерзшем поле. Почти весь матч, за исключением последних пяти минут, мы демонстрировали достойный футбол, создавали голевые моменты. А в концовке нам немного повезло.

Поединки с такими соперниками, как „Томь“, всегда сложные. Рад, что наши ребята прибавляют с каждым днем. Доволен тем, что после встречи с ЦСКА футболисты не потеряли мотивацию, не расслабились. Поздравляю их с победой».

Ранее Каррера похвалил своих подопечных за хорошую игру.