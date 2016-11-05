Каррера: «Наши ребята прибавляют с каждым днем»

05 ноября 2016, 18:21
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России против «Томи» (1:0):

«Было нелегко играть при минус четырнадцати градусах на замерзшем поле. Почти весь матч, за исключением последних пяти минут, мы демонстрировали достойный футбол, создавали голевые моменты. А в концовке нам немного повезло.

Поединки с такими соперниками, как „Томь“, всегда сложные. Рад, что наши ребята прибавляют с каждым днем. Доволен тем, что после встречи с ЦСКА футболисты не потеряли мотивацию, не расслабились. Поздравляю их с победой».

Ранее Каррера похвалил своих подопечных за хорошую игру.

CTAPbIU
CTAPbIU ответ Далеко Смотрящий (комментарий удален) (раскрыть)
07 ноября 2016 в 12:14
Думаю сказать ему уже нечего!
Alex Drugoi
06 ноября 2016 в 13:10
Упэрэд спартак ,Тирасполь строго за мясо . Удачи Каррере , игра радует!!!!!!!!!!!!
Крейсер
05 ноября 2016 в 22:39
Хорошая работа, Массимо.
Все это видят.
RomM84
RomM84 ответ Сула (комментарий удален) (раскрыть)
05 ноября 2016 в 20:57
Честно? так хоть пусть автобус ставят или тоталфутбол показывают лишь бы не кабинетные!!!
Сергей Саныч
05 ноября 2016 в 20:54
RomM84
RomM84 ответ Сула (комментарий удален) (раскрыть)
05 ноября 2016 в 20:54
ну хороший не хороший, а вот то что рациональный это да молодцы!!!
RomM84 ответ Vladimir808 (раскрыть)
05 ноября 2016 в 20:53
Точно!!! и Амкар))) засилье кабинетных уже задолбало(((
Vladimir808 ответ RomM84 (раскрыть)
05 ноября 2016 в 20:37
И Терек и Амкар порадуют!))))
RomM84 ответ Vladimir808 (раскрыть)
05 ноября 2016 в 20:35
+100500!! Я это уже полгода говорю)) Вот и локо порадовал))) а если завтра еще и терек порадует то вообще красота!!!
05 ноября 2016 в 20:33
Массимо, даже на Соккере это все заметили!)
Спасибо за интересный футбол!!! С сильными Спартаком( Локо, Краснодаром и т.д.) наш чемпионат становится интереснее!! Удачи Спартаку!
05 ноября 2016 в 20:23
Радуют хрюны! отбросили стенания про "спартаковский дух" и игра появилась, и пропускать перестали, может даже и поборются за титул, удачи Спартак!
05 ноября 2016 в 20:00
Очень важных 3 очка, итальянских:=)
05 ноября 2016 в 19:22
Оно и видно! Ладно, Спартак традиционно начинает буксовать только во второй половине сезона. Еще не пришло время для спада)
РАнЕНЫЙ ПРоФЕССОр ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 ноября 2016 в 19:20
как там вибратор ваш? к 2083му успеют достроить?
05 ноября 2016 в 19:04, ред.
Хорошая кухня,каллорийное меню,минимум движений на поле - по-любому прибавят....кг по 8....
По весне обегемотит команду.....
05 ноября 2016 в 19:01
Игра при минус 14-это антифутбол! Спасибо команде за игру и мужество!
05 ноября 2016 в 18:49
Всех с победой,Фернандо с первым голом.все парни молодцы,Темыч красава,Массимус БРАВО
05 ноября 2016 в 18:35
Спасибо тренеру и игрокам! Ребров на высоте!
05 ноября 2016 в 18:28
О, новая ветка про победу Спартака. С нетерпением ждем комментариев завистников из сами знаете каких клубов.)
05 ноября 2016 в 18:25
Молодец тренер,молодцы вся команда,главное это побеждать,что сегодня,что в следующих турах!
05 ноября 2016 в 18:24
Настрой был боевым.
Если посмотреть на статистику и ТТД игроков, то сложится ощущение, что матч проходил не при -14 градусах, а в теплую погоду на нормальном газоне.

Заслуженная победа Спартака!
