Отбор ЧМ-2018. Европа

Испания разгромила Македонию

13 ноября 2016, 00:44
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания4 : 0Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Испании с разгромный счётом переиграла национальную команду Македонии.

Гранада, стадион «Нуэво Лос Карменес»

Испания – Македония – 4:0 (1:0)
Голы: Велкоски 34 (автогол), Витоло 63, Монреаль 84, Адурис 85.

Испания: де Хеа, Монреаль, Бартра, Начо, Карвахаль, Силва, Бускетс, Алькантара, Витоло (Кальехон 87), Коке (Иско 72), Мората (Адурис 60).
Главный тренер: Хулен Лопетеги.

Македония: Алексовски, Мойсов, Ристовски, Ристевски, Алиоски, Спировски (Жута 60), Хасани (Джорджев 87), Велкоски, Бардхи, Пандев, Несторовски (Ибраими 82).
Главный тренер: Игор Ангеловский.

Предупреждения: Алиоски 90+2.

Судья: Роберт Шоргенхофер (Австрия).

Напомним, что в минувшем матче сборная Испания добыла выездную победу над командой Албании со счётом 2:0.

MixaBMK
MixaBMK ответ Vector-B B (комментарий удален) (раскрыть)
14 ноября 2016 в 16:26
всё относительно!
MixaBMK
MixaBMK
14 ноября 2016 в 16:26
Adelante, La Furia Roja!
Die Roten
Die Roten
14 ноября 2016 в 12:54
с победой
капустко
капустко
13 ноября 2016 в 17:20
Адурис молодчик ! Забивает так, что многие позавидовали ему.
Фанат футбола .
Фанат футбола .
13 ноября 2016 в 14:51
матч смотрел. игра в одни ворота.
Евгений Колгушкин
Евгений Колгушкин
13 ноября 2016 в 14:34
Самое главное, что игра изменилась! На ЧМ-2014, ЧЕ-2016 ходили пешком по полю, сейчас почти как прежде пресинг, скорость! Сейчас сыграются Италию в домашке прокатят, отомстя и на Мира будут в пятерке фаворитов!
EAGinLE
EAGinLE
13 ноября 2016 в 13:52
С победой .
TihonAlt
TihonAlt
13 ноября 2016 в 11:09
Увидим испанцев в России.
Apsny
Apsny
13 ноября 2016 в 10:20
Неувядающий Адурис в свои 35 колотит и колотит.
вхсо 111
вхсо 111
13 ноября 2016 в 09:51
Ожидаемо на классе, с победой! Жаль только рекорд СССР побиили!)
нечитайло
нечитайло
13 ноября 2016 в 09:41
Можно и больше было забить
ermak6848
ermak6848
13 ноября 2016 в 09:11
Молодцы!!!
alboro
alboro
13 ноября 2016 в 08:45
классика
Майкл59ru
Майкл59ru
13 ноября 2016 в 08:39
Ну тут трудно было ждать другого результата. Испанцев с победой!
Caniggia
Caniggia
13 ноября 2016 в 08:11
Конечно, раскатали без шансов. Хотя Испании повезло в начале. Македония два раза должна была забивать при 0-0, а потом этот нелепый автогол. Так что не так всё гладко и прошло.
амурец
амурец
13 ноября 2016 в 07:41
вообщем то всё по плану
КЭТиК
КЭТиК
13 ноября 2016 в 07:28
Повезло в концовке и с автоголом.
denmig
denmig
13 ноября 2016 в 07:23
Разгромили- это 5-0 и больше! А это так, забили трешку и один в конце! Испания - слабаки!
Валерий Николаевич
Валерий Николаевич
13 ноября 2016 в 07:15
Ура,Испания!
Санчо Панса
Санчо Панса
13 ноября 2016 в 06:54
Ничего неожиданного! Примерно настолько нынешняя Испания и сильнее скромной Македонии. Красную Фурию с заслуженной и уверенной победой)
Venezuela
Venezuela
13 ноября 2016 в 02:03
Арица с голом!
95-shishani-95
95-shishani-95
13 ноября 2016 в 01:07
Отлично играет Испания! С победой!
Юра Сидоров
Юра Сидоров
13 ноября 2016 в 01:07
Что и стоило доказать! очередные 3 очка в копилке
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
13 ноября 2016 в 01:01
Раскатали Македонию.
