Испания разгромила Македонию

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Испании с разгромный счётом переиграла национальную команду Македонии.
Гранада, стадион «Нуэво Лос Карменес»
Испания – Македония – 4:0 (1:0)
Голы: Велкоски 34 (автогол), Витоло 63, Монреаль 84, Адурис 85.
Испания: де Хеа, Монреаль, Бартра, Начо, Карвахаль, Силва, Бускетс, Алькантара, Витоло (Кальехон 87), Коке (Иско 72), Мората (Адурис 60).
Главный тренер: Хулен Лопетеги.
Македония: Алексовски, Мойсов, Ристовски, Ристевски, Алиоски, Спировски (Жута 60), Хасани (Джорджев 87), Велкоски, Бардхи, Пандев, Несторовски (Ибраими 82).
Главный тренер: Игор Ангеловский.
Предупреждения: Алиоски 90+2.
Судья: Роберт Шоргенхофер (Австрия).
Напомним, что в минувшем матче сборная Испания добыла выездную победу над командой Албании со счётом 2:0.