Сборная Бразилии одолела национальную команду Перу

Пропустил на 2-й – забил на 94-й. «Зенит» выдал спектакль в игре с «Челси» «Зенит» дал бой «Челси» и вырвал ничью на 94-й минуте. «Соккер.ру» — о ходе

«Фиорентина» выгоняет Кокорина. Зимой бывшего футболиста попытаются вернуть в РПЛ Кампания в поддержку уже началась.

Антисборная 17-го тура. Игроки сборной России из «Зенита», одинокий Гисдоль и ослабший Хвича И об удаленных не забываем.