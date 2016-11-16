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Сборная Бразилии одолела национальную команду Перу

16 ноября 2016, 08:43
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу0 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

В поединке отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Перу.

Лима, стадион «Насьональ»

Перу – Бразилия – 0:2 (0:0)
Голы: Жезус 58, Аугусто 79.

Перу: Гальесе, Рамос, Йотун, Корсо (Адвинкула 78), Родригес, Акино, Лойола, Куэва, Каррильо (Руидиас 62), Герреро, Поло (Санчес 75).
Главный тренер: Рикардо Гарека.

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Ф. Луис, Алвес, Миранда, Аугусто, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо (Коста 86), Неймар, Жезус (Виллиан 82).
Главный тренер: Тите.

Предупреждения: Аугусто 3, Лойола 17, Куэва 46.

Судья: Уилмар Ролдан Перес.

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Источник: soccer.ru
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sihafazatron
sihafazatron
16 ноября 2016 в 12:33
красавчик жезус,снова забивает!) скоро в апл будет забивать)
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
16 ноября 2016 в 12:26
жаль Барса Жезуса не купила.....очень сильный форвард....
Vane4ek
Vane4ek ответ вхсо 111 (раскрыть)
16 ноября 2016 в 10:42
Уругвай всего на 4 пункта отстает!))
вхсо 111
вхсо 111 ответ Vane4ek (раскрыть)
16 ноября 2016 в 10:31
Так не кому, отдавать!)
gwmoroz
gwmoroz
16 ноября 2016 в 10:06
а бразильцы то набрали ход, а ещё пару лет назад, казалось, что у них глубокий спад
Vane4ek
Vane4ek
16 ноября 2016 в 09:49
Первое место в отборе вряд ли отдадут!) Молодцы!)
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