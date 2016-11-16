Сборная Бразилии одолела национальную команду Перу

В поединке отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Перу.
Лима, стадион «Насьональ»
Перу – Бразилия – 0:2 (0:0)
Голы: Жезус 58, Аугусто 79.
Перу: Гальесе, Рамос, Йотун, Корсо (Адвинкула 78), Родригес, Акино, Лойола, Куэва, Каррильо (Руидиас 62), Герреро, Поло (Санчес 75).
Главный тренер: Рикардо Гарека.
Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Ф. Луис, Алвес, Миранда, Аугусто, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо (Коста 86), Неймар, Жезус (Виллиан 82).
Главный тренер: Тите.
Предупреждения: Аугусто 3, Лойола 17, Куэва 46.
Судья: Уилмар Ролдан Перес.