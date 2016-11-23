Болельщики киевского «Динамо» получили ножевые ранения в Неаполе

23 ноября 2016, 19:01

Два болельщика киевского «Динамо» получили ножевые ранения в преддверии гостевого поединка с «Наполи».

Первый инцидент произошёл на одной из центральных улиц Неаполя, где 50-летний фанат прогуливался с клубным шарфом на шее. Его окружила группа молодых людей. В результате конфликта турист получил раны на левой ноге. Мужчину доставили в медицинское учреждение. Его состояние не вызывало опасений, и он вскоре был выписан.

Через некоторое время ещё один поклонник «Динамо» был ранен в том же районе. Его окружили, а затем ударили ножом. Рана оказалась несерьезной.

Напомним, что недавно вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко заверил, что в матче с «Наполи» команда будет играть только на победу.