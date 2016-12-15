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Рондон – 2-й игрок в истории АПЛ, забивший три мяча головой в одном матче

15 декабря 2016, 05:34
Вест БромвичЛоготип футбольный клуб Вест Бромвич3 : 1Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси СитиМатч завершен

Бывший нападающий «Зенита», ныне являющийся игроком «Вест Бромвича», Саломон Рондон стал вторым футболистом за всю историю АПЛ, кому удавалось оформить хет-трик головой.

Голы были забиты в ворота «Суонси Сити» в матче 16-го тура английской Премьер-Лиги (3:1). Примечательно, что все три гола Рондона были забиты за 13 минут.

Рондон повторил достижение Данкана Фергюсона, который, будучи игроком «Эвертона», забил три мяча головой в ворота «Болтона» в 1997 году.

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Все комментарии
ksaaa84
ksaaa84 ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
15 декабря 2016 в 19:20
не смеши пж....все эти голы которые ты перечисляешь были с подачи Халка...как Халк свалил..Дзюбище потерялся....его не видно на поле...иногда как полено туда сюда ходит...а Рондон доказывает ша в Англии, что он может играть как с Халками так и без Халков.....Рондон красава! Дзюбище - нет слов...сорри
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ лолос (раскрыть)
15 декабря 2016 в 16:14
А причем тут Кержаков? Разве он играл на месте Рондона? Он так то вообще в аренде был в Швейцарии!
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ SpM_ (раскрыть)
15 декабря 2016 в 16:13
А причем тут Халк? Халк хоть и был не плохим распасовщиком, но не его это забота. сейчас таким игроком по идее должен был быть Жулиано и тот же Шатов. Дзюба наконечник, был таким в Спартаке, был таким в Ростове, сейчас так же в этой роли в Зените!
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud
15 декабря 2016 в 16:09
Вы хотя бы статистику посмотрите. Саломон впервые за 8 матчей отличился. Латинос не плохой игрок, но до того же Халка ему далеко. Да и продали его не плохо, так что кто плачет по нему советую его купить в свою команду раз вы так его восхваляете!
Санчо Панса
Санчо Панса
15 декабря 2016 в 14:17
Очень рад за венесуэльца! Саломон полностью обжился в АПЛ и нынче он основная ударная сила дроздов) Молодчик!
Ironyfan
Ironyfan ответ castromen (раскрыть)
15 декабря 2016 в 13:15
Что ты несёшь !?!?
Рондон именно из Зенита перешёл в АПЛ, а не Рубина.
Кого засушил Зенит !? Посмотри статистику Рондона в Зените.
Ты прежде чем околесицу городить , хотя бы факты изучай.
SpM_
SpM_ ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
15 декабря 2016 в 12:35
Не спешите сравнивать, посмотрим без Халка чего стоит Дзюба
SpM_
SpM_ ответ Сула (комментарий удален) (раскрыть)
15 декабря 2016 в 12:33
Так это не только в Зените деградируют, а в России
Jekos
Jekos
15 декабря 2016 в 10:08
все голы неплохи,но 3 шикарный вообще
Jurij_Mar
Jurij_Mar ответ лолос (раскрыть)
15 декабря 2016 в 10:08
Если бы не деньги газпрома.......
Jurij_Mar
Jurij_Mar
15 декабря 2016 в 10:07
Рондонище!!
Настольжи,блин
starche
starche
15 декабря 2016 в 09:47
Молодец!
неброско
неброско
15 декабря 2016 в 09:43
вот что Зенит животворящий делает
denmig
denmig
15 декабря 2016 в 09:29
а зениту такие игроки зачем? ему бразильцы нужнее!
memphis
memphis
15 декабря 2016 в 09:14
головомяч!
castromen
castromen
15 декабря 2016 в 08:41
Рондон засверкал в Рубине КББ. Но потом, в своей манере, мешок питерский засушил всех российских любителей футбола, и исчез наш Хосе Соломон в просторах айкумены и радует других.
RUSTY8
RUSTY8
15 декабря 2016 в 08:33
Рондон раскрылся и заиграл при КББ. Он больше бывший игрок Рубина, нежели зинита.
Так что ув. Соккер - хотя бы вы не печатайте по конъюнктуре((
лолос
лолос
15 декабря 2016 в 06:24
Если б не лимит, до сих пор мог радовать питерских болельщиков, но теперь им остается только смотреть на мертвых воробьев вокруг поля, после ударов КержаковДа.
Maikl322
Maikl322
15 декабря 2016 в 06:23
Просто КРАСАВЧИК!!!
ksaaa84
ksaaa84
15 декабря 2016 в 06:00
зенит хлопает ушами, чтобы не слышать этого, потому что жалеет, что продал такого неплохого напа, заменив его супермеговыдающимся "звездой" по имени Зюба
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
15 декабря 2016 в 05:54
И этот человек "проиграл" конкуренцию Дзюбе)))) Ах-ха-ха, вот наш лимит что творит!))
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