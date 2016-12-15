Рондон – 2-й игрок в истории АПЛ, забивший три мяча головой в одном матче

Бывший нападающий «Зенита», ныне являющийся игроком «Вест Бромвича», Саломон Рондон стал вторым футболистом за всю историю АПЛ, кому удавалось оформить хет-трик головой.
Голы были забиты в ворота «Суонси Сити» в матче 16-го тура английской Премьер-Лиги (3:1). Примечательно, что все три гола Рондона были забиты за 13 минут.
Рондон повторил достижение Данкана Фергюсона, который, будучи игроком «Эвертона», забил три мяча головой в ворота «Болтона» в 1997 году.
Рондон именно из Зенита перешёл в АПЛ, а не Рубина.
Кого засушил Зенит !? Посмотри статистику Рондона в Зените.
Ты прежде чем околесицу городить , хотя бы факты изучай.
Настольжи,блин
Так что ув. Соккер - хотя бы вы не печатайте по конъюнктуре((