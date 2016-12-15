Рондон – 2-й игрок в истории АПЛ, забивший три мяча головой в одном матче

15 декабря 2016, 05:34

Бывший нападающий «Зенита», ныне являющийся игроком «Вест Бромвича», стал вторым футболистом за всю историю АПЛ, кому удавалось оформить хет-трик головой.

Голы были забиты в ворота «Суонси Сити» в матче 16-го тура английской Премьер-Лиги (3:1). Примечательно, что все три гола Рондона были забиты за 13 минут.

Рондон повторил достижение Данкана Фергюсона, который, будучи игроком «Эвертона», забил три мяча головой в ворота «Болтона» в 1997 году.