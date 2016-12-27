Глушаков: «В „Спартаке“ уже выучили итальянский мат»

27 декабря 2016, 20:12

Капитан «Спартака» в программе «100 % футбола» рассказал, как главный тренер команды строит общение с игроками.

«Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками. Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него глаза горят, эмоции его переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать.

Когда он ругается, мы слова некоторые понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают в Россию, то наши слова знают, так и мы здесь».