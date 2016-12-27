Глушаков: «В „Спартаке“ уже выучили итальянский мат»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в программе «100 % футбола» рассказал, как главный тренер команды Массимо Каррера строит общение с игроками.
«Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками. Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него глаза горят, эмоции его переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать.
Когда он ругается, мы слова некоторые понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают в Россию, то наши слова знают, так и мы здесь».
Не надо злить Карреру, а то еще пустит на спаггетти или мафии итальянской сдаст :)))
- Ах, стронцо?!
- и тогда она сбросила с себя последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. В общем, все умерли.