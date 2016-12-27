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Глушаков: «В „Спартаке“ уже выучили итальянский мат»

27 декабря 2016, 20:12

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в программе «100 % футбола» рассказал, как главный тренер команды Массимо Каррера строит общение с игроками.

«Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками. Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него глаза горят, эмоции его переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать.

Когда он ругается, мы слова некоторые понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают в Россию, то наши слова знают, так и мы здесь».

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Все комментарии
самуил кац
самуил кац ответ VV V (комментарий удален) (раскрыть)
28 декабря 2016 в 07:50
Узнаю тосканский диалект !
самуил кац
самуил кац ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
28 декабря 2016 в 07:47
А кому Вы это говорите ? Здесь 99% пользователей благополучно от армии откосили и вспоминать им нечего.
самуил кац
самуил кац
28 декабря 2016 в 07:44
Судя по глушаковскому лицу - мат( интернациональный), это единственное, что он может понять .
Санчо Панса
Санчо Панса
28 декабря 2016 в 07:11
Ух, ты! Ну ничего себе) Теперь Денис может высказать все то, что думает насчет Карреры и его тренировочной методики!
алдан2014
алдан2014 ответ Кирилл Лука (раскрыть)
28 декабря 2016 в 03:20
Скорее всего он как приманка ,для сбития цен на других кандидатов.Если чел не хочет играть..То зачем его брать.В Спартаке эм был хорош.Но каков он щас?Ведь и тогда его с радстью боссы продали(успешно причём)
алдан2014
алдан2014
28 декабря 2016 в 03:09
Ну ,итальянский мат это самое главное,куда же без него..Опять же судье можно что нибудь эдакое загнуть,и поржать.Не все же полиглоты.Я рад,что у команды такое настроение
Верг
Верг
28 декабря 2016 в 01:32
читаешь глушакова и понимашь что дауны в футболе еще не перевелись
    Вася Пупкин 1
    Вася Пупкин 1
    28 декабря 2016 в 00:59
    в этом весь Спартак, только на матах и понимают указки тренера!
      hardpony
      hardpony
      28 декабря 2016 в 00:54
      обмен опытом. теперь можно в италию ехать играть
      BP
      BP
      28 декабря 2016 в 00:13
      мама мия:)
      starche
      starche
      27 декабря 2016 в 23:10
      Это в духе мясных.
      sir-5
      sir-5 ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
      27 декабря 2016 в 22:39
      Половина и вспомнить не сможет,а только облегчённо выдохнуть :"Уф-ф,откосил!"
      Кирилл Лука
      Кирилл Лука
      27 декабря 2016 в 22:19
      как думаете возможно возвращение людоеда?
      zen it
      zen it
      27 декабря 2016 в 21:52
      Дерёвня)))
      bamana
      bamana
      27 декабря 2016 в 21:43
      ..и это все ваше достижение в этом чемпе..на другое вы не способны!
      mat73
      mat73
      27 декабря 2016 в 21:16
      А как будет например, если послать на три буквы, итальянские?)))
      НЕ президент рфс
      НЕ президент рфс
      27 декабря 2016 в 21:04
      А дон Федуно за мат не штрафует?
      makkie
      makkie
      27 декабря 2016 в 20:58
      Дэн, давайте весной без таких провалов как в Самаре!
      Не надо злить Карреру, а то еще пустит на спаггетти или мафии итальянской сдаст :)))
      vyishenka
      vyishenka
      27 декабря 2016 в 20:56
      С вами без мата просто нельзя. Интеллигентность Эмери и тактичность Якина результатов не принесли. Хоть Карпина многие и критикуют (мягко говоря), но во втором тайме команда почти всегда сильно прибавляла после навешанных люлей в перерыве.
      Ростсельмаш-Фанат
      Ростсельмаш-Фанат
      27 декабря 2016 в 20:56, ред.
      Да скорее это вы Карреру научите русскому мату ))))) Вспомните Комбарова с его "Грацио..." после одной из игр)))
      НЕ президент рфс
      НЕ президент рфс
      27 декабря 2016 в 20:56
      Мама мия сеньёре командо кретино баста баста хам дураля.
        Старый Пью
        Старый Пью
        27 декабря 2016 в 20:52
        - Стронцо!
        - Ах, стронцо?!
        - и тогда она сбросила с себя последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. В общем, все умерли.
        Dominators
        Dominators
        27 декабря 2016 в 20:51
        Лучше бы чему хорошему научились.А то двух слов связать не можете.
        proezd2
        proezd2
        27 декабря 2016 в 20:29
        Отлично!
        Адвокат 76
        Адвокат 76
        27 декабря 2016 в 20:26
        Ну наш мат против итальянского и рядом не поставишь, у них слова более мягко звучат по сравнению с нашими. Пускай русский язык учит, работает в России значит и разговаривать должен уметь по русски.
        ЦСКА Самый титулованный
        ЦСКА Самый титулованный
        27 декабря 2016 в 20:22
        А какой услышим мат в конце сезона от болельщиков, когда спартак опять останется без чемпионства.
        112910415
        112910415
        27 декабря 2016 в 20:20
        не забывайте также финты, упражнения, тактические хитрости...
        ЦСКА Самый титулованный
        ЦСКА Самый титулованный
        27 декабря 2016 в 20:14
        Выучили после АЕКа?
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