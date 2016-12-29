Аллегри хотел бы стать преемником Венгера в «Арсенале»

29 декабря 2016, 08:34

По информации британской прессы, наставник «Ювентуса» хотел бы сменить на посту главного тренера «Арсенала».

По слухам, итальянец считает, что ему не отдают должного за проделанную работу в «Ювентусе» и готов создать свою династию в лондонском клубе, став преемником Венгера, который, как ожидается, уже летом может покинуть команду после 20 лет работы на тренерском мостике «канониров».

Среди других кандидатов на данную должность называются фамилии рулевого «РБ Лейпциг» Ральфа Хазенхютля, главного тренера «Борнмута» Эдди Хоу, наставника «Атлетико» Диего Симеоне и бывшего нападающего «Арсенала» Денниса Бергкампа.