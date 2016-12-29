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Аллегри хотел бы стать преемником Венгера в «Арсенале»

29 декабря 2016, 08:34

По информации британской прессы, наставник «Ювентуса» Массимилано Аллегри хотел бы сменить Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала».

По слухам, итальянец считает, что ему не отдают должного за проделанную работу в «Ювентусе» и готов создать свою династию в лондонском клубе, став преемником Венгера, который, как ожидается, уже летом может покинуть команду после 20 лет работы на тренерском мостике «канониров».

Среди других кандидатов на данную должность называются фамилии рулевого «РБ Лейпциг» Ральфа Хазенхютля, главного тренера «Борнмута» Эдди Хоу, наставника «Атлетико» Диего Симеоне и бывшего нападающего «Арсенала» Денниса Бергкампа.

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Все комментарии
Mr Siberian
Mr Siberian
31 декабря 2016 в 20:23
Скажу только одно, это была бы очень достойная замена, очень.
зигзаг
зигзаг
30 декабря 2016 в 16:39
Вроде как Моура сватали после МЮ.
Die Roten
Die Roten
30 декабря 2016 в 14:45
утка какая то) новый год скоро наверно жареная))
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
30 декабря 2016 в 04:18
Арсен еще нужен Арсеналу!
112910415
112910415
29 декабря 2016 в 18:07
не дождётесь!
Vizor
Vizor ответ mphuZ (раскрыть)
29 декабря 2016 в 18:06
Ну с Юве даже физрук титул возьмёт, так что судить сложно. Мне не нравился Аллегри ни в Милане, ни в Юве не нравится
robik
robik
29 декабря 2016 в 17:39
Ну, что Массими, выучи для начала 5 языков (как мусью Венгер), потом получили степень бакалавра по экономике (как мусью Венгер), потом приходи сдавать экзамен... :)
win01
win01
29 декабря 2016 в 17:08
Арсену Венгеру, нужно сменить клуб. Засиделся он в Арсенале
mphuZ
mphuZ
29 декабря 2016 в 15:55
А этот Аллегри сейчас физрук или как ?
Kumertau
Kumertau
29 декабря 2016 в 15:52
рановато Арсена отправляют на пенсию, он еще не все сделал, что наметил. Вообще этим слухам лет десять уже, так называемые приемники (а сколько их было за это время?!) давно уже не блещут, а Арсен стабилен год за годом
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
29 декабря 2016 в 15:39
Арсена теперь уже никто не выгонит из Арсенала
Baisangur95reg
Baisangur95reg
29 декабря 2016 в 15:34
А теперь на секунду ,давайте представим что мы больше не увидим этот длинный пуховик на бровке во время матча Арсенала,Ужас.......
miggel
miggel
29 декабря 2016 в 14:39
Как-то ходили слухи, что Луис Энрике может заменить Арсена...
maksat karimov
maksat karimov
29 декабря 2016 в 14:26
Рано или поздно Венгер уйдет . Вопрос времени, а кто вместо него будет. это уже совсем другая история. Будем посмотреть.
ritar
ritar
29 декабря 2016 в 14:17
Бергкамп не летает на самолетах. Не годится.
ZaZizu
ZaZizu ответ Шмавон (раскрыть)
29 декабря 2016 в 14:15
а кого Анри сейчас тренирует? может Лейпциг или хотя бы Осасуну какую-нибудь? сидит, пи**ит на скае, с чего вы решили, что он вообще тренер?
    Harel
    Harel
    29 декабря 2016 в 13:37
    На мой скромный взгляд стоит попробовать вариант с Хоу или Бергкампом, физрука же держать подальше от Лондона и АПЛ в целом
    Ozilus
    Ozilus ответ Призрак Убитого Енота (раскрыть)
    29 декабря 2016 в 13:17
    ну конте тоже из чемпа одной команды и из той же команды что аллегри, это ему не мешает на болту вертеть чемп физкультуры
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    29 декабря 2016 в 13:04
    Очень хотел бы, что Аллегри задержался у руля Ювентуса! Достойный тренер!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    29 декабря 2016 в 12:29
    Ничего себе какие планы у Массимилиано! Хочет сместить почти вечного Арсена Венгера с поста наставника Арсенала? Это будет, прямо скажем, не просто) В принципе он вполне может пойти по стопам Конте и возглавить клуб АПЛ.
    The Frei
    The Frei
    29 декабря 2016 в 11:57, ред.
    А кто не хочет? 20 лет получать 5 млн евро в год( Примерно, не гуглил ).
    Becka89
    Becka89
    29 декабря 2016 в 11:52
    1) Симеоне
    2) Тухел
    4ever Ars
    4ever Ars
    29 декабря 2016 в 11:46
    В любом случае, им всем еще придется подождать))))
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ drug01 (раскрыть)
    29 декабря 2016 в 11:42
    3 место? )))
    А так конечно Арсенал у меня связан с Арсеном прочно...странно будет увидеть клуб без него.
    Шмавон
    Шмавон
    29 декабря 2016 в 11:39
    Бергкампа и Анри это будущие нашего клуба нужно их подтягивать чтобы они встали у руля команды.
    VadCaz
    VadCaz
    29 декабря 2016 в 10:30
    Дениса взять помощником и года 2-3 приближать. А потом лет на 20!!! Интеллект футбольный по крайней мере у Бергкампа был высочайший
    Призрак Убитого Енота
    Призрак Убитого Енота
    29 декабря 2016 в 10:15
    Упаси нас Кроенке. Все нижеперечисленные варианты лучше на голову. Тем более, что трудно сказать про реальный уровень тренера из чемпионата одной команды.
    drug01
    drug01
    29 декабря 2016 в 09:54
    Арсена рано списывать-он должен еще что то достичь!!!!
    yudin_duda
    yudin_duda
    29 декабря 2016 в 09:30
    Не получится у него в орсеноле, потому что он не умеет создавать свое, может только продолжит то, что было у предыдущего тренера и немного улучшить, имхо
      SHEARER
      SHEARER
      29 декабря 2016 в 09:24
      Неожиданное заявления.
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