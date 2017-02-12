Рамос: «Получаю удовольствие от каждой игры, будто она первая или последняя»

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12 февраля 2017, 08:11

Защитник «Реала» провел 500-й матч за мадридский клуб. Этой игрой стала встреча с «Осасуной» (3:1) в чемпионате Испании.

«Время летит, и я получаю удовольствие от каждой игры, будто она первая или последняя. Я хочу продолжать играть еще много лет. Моя мечта сбылась. Спасибо всем».