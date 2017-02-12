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Рамос: «Получаю удовольствие от каждой игры, будто она первая или последняя»

12 февраля 2017, 08:11

Защитник «Реала» Серхио Рамос провел 500-й матч за мадридский клуб. Этой игрой стала встреча с «Осасуной» (3:1) в чемпионате Испании.

«Время летит, и я получаю удовольствие от каждой игры, будто она первая или последняя. Я хочу продолжать играть еще много лет. Моя мечта сбылась. Спасибо всем».

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Obdulio Varela
Obdulio Varela
13 февраля 2017 в 04:12
Отлично, когда в кайф играется
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
12 февраля 2017 в 11:59
По любому мужчина Рамос,хочешь не хочешь всё равно уважаю этого командующего.
Он в античные времена командовал бы огромными армиями не хуже Македонского.
Он станет лучшим тренером мира тоже.
Erik15
Erik15
12 февраля 2017 в 10:31
    Zidane.5
    Zidane.5
    12 февраля 2017 в 08:57
    У Рамоса впереди еще огромное количество игр за Реал! Капитан!
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    12 февраля 2017 в 08:41
    А наши как будто тачку с углём таскают
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