Сын Клюйверта: «Мечтаю играть в „Барселоне“, но мой кумир — Роналду»

1490265301

23 марта 2017, 13:35

Полузащитник «Аякса» , недавно забивший первый профессиональный гол в карьере, рассказал о своих планах на будущее:

«Я равняюсь на Криштиану Роналду. Не только из-за его футбольных умений, но также и из-за того, как он ведет себя в жизни, как он питается, как упорно тренируется. Для меня он является образцом для подражания.

Но клуб моей мечты — „Барселона“. Лет через 7 я бы хотел играть за „Барселону“. Однако до этого я бы также хотел поиграть в Англии. Мне очень нравится Премьер-Лига, я бы хотел поиграть в ней».