Сын Клюйверта: «Мечтаю играть в „Барселоне“, но мой кумир — Роналду»

Полузащитник «Аякса» Джастин Клюйверт, недавно забивший первый профессиональный гол в карьере, рассказал о своих планах на будущее:
«Я равняюсь на Криштиану Роналду. Не только из-за его футбольных умений, но также и из-за того, как он ведет себя в жизни, как он питается, как упорно тренируется. Для меня он является образцом для подражания.
Но клуб моей мечты — „Барселона“. Лет через 7 я бы хотел играть за „Барселону“. Однако до этого я бы также хотел поиграть в Англии. Мне очень нравится Премьер-Лига, я бы хотел поиграть в ней».
Во вторых, после таких слов, вряд ли ты туда попадешь! По крайней мере, пока там есть Меська
Во вторых, после таких слов, вряд ли ты туда попадешь! По крайней мере, пока там есть Меська
И самое интересное, я больше чем уверен. Перейди сейчас Роналду в Барсу, вы(глоры конечно) сразу его примете. И будете говорить какой он замечательный игрок.
И самое интересное, я больше чем уверен. Перейди сейчас Роналду в Барсу, вы(глоры конечно) сразу его примете. И будете говорить какой он замечательный игрок.
Этим ты показываешь что футбол для тебя не на первом месте, а главное пиар.
Этим ты показываешь что футбол для тебя не на первом месте, а главное пиар.
Парень либо слишком молод, либо слишком глуп.
Парень либо слишком молод, либо слишком глуп.
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Ничего удивительного. В Голландии самые большие общественные лгбт-сообщества.
Кумиры у молодежи соответствующие.
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Ничего удивительного. В Голландии самые большие общественные лгбт-сообщества.
Кумиры у молодежи соответствующие.