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Сын Клюйверта: «Мечтаю играть в „Барселоне“, но мой кумир — Роналду»

23 марта 2017, 13:35

Полузащитник «Аякса» Джастин Клюйверт, недавно забивший первый профессиональный гол в карьере, рассказал о своих планах на будущее:

«Я равняюсь на Криштиану Роналду. Не только из-за его футбольных умений, но также и из-за того, как он ведет себя в жизни, как он питается, как упорно тренируется. Для меня он является образцом для подражания.

Но клуб моей мечты — „Барселона“. Лет через 7 я бы хотел играть за „Барселону“. Однако до этого я бы также хотел поиграть в Англии. Мне очень нравится Премьер-Лига, я бы хотел поиграть в ней».

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Все комментарии
skiros
skiros ответ Создатель кошмаров (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта 2017 в 09:02
Я не к тому же вёл. Суть не в том как он сейчас играет. Приносит или нет пользу команде. Но тот человек кем он сейчас является в основном его личная заслуга. И отрицать его профессионализм по меньшей мере глупо. Это молодой Клюйверт и имел ввиду.
95-shishani-95
95-shishani-95
23 марта 2017 в 23:16
Во-первых, брать себе в кумира кого-то -это ОЧЕНЬ НИЗКО!
Во вторых, после таких слов, вряд ли ты туда попадешь! По крайней мере, пока там есть Меська
Шишанутый
Шишанутый
23 марта 2017 в 20:55
Пацан шарит. Молодец. Правильного кумира выбрал.
neomessi
neomessi
23 марта 2017 в 20:06
Тьфу тебе на язык, хочет он быть как Роналду вне поля......
ЮЗИК
ЮЗИК
23 марта 2017 в 19:28
Уже бы определился
juchok
juchok
23 марта 2017 в 19:12
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    23 марта 2017 в 19:09
    После этого ты не сын КлЮйверта, а сын КлАйверта. Отомстил как мог.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    23 марта 2017 в 19:07
      Иван Мирный
      Иван Мирный
      23 марта 2017 в 17:53
      Ну ляпнул, так ляпнул. Такой Рональдо им не нужен. Даже через семь лет.) А вот второй Месси, всегда пожалуйста.
      Zidane.5
      Zidane.5
      23 марта 2017 в 17:49
      Нужно ровнятся на лучших, Клюйверт младший умный паренек.
      вхсо 111
      вхсо 111 ответ Санчо Панса (раскрыть)
      23 марта 2017 в 17:32
      Равняется то он верно, а Барса так, папа с детства втирает наверное!))
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      23 марта 2017 в 17:23
      Это несовместимые вещи! Нет, так не пойдет. Либо одно, либо другое) Впрочем, это его жизнь и ему выбирать кем быть и куда идти!
      fan_Sycheva
      fan_Sycheva
      23 марта 2017 в 17:20
        Rattlehead
        Rattlehead
        23 марта 2017 в 16:05
        В любой новости, так или иначе связанной с португальцем, главным пунктом обсуждения является его ориентация. Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит.
        Apsny
        Apsny
        23 марта 2017 в 15:23
        Ребенок еще, там хочу, это люблю, туда не против.
        skiros
        skiros ответ iron_m (раскрыть)
        23 марта 2017 в 15:04
          сокол64
          сокол64
          23 марта 2017 в 14:36
          И играть за сборную Германию до кучи))
          bl1ndsh0t
          bl1ndsh0t
          23 марта 2017 в 14:29
            Madridist-m
            Madridist-m
            23 марта 2017 в 14:25
            Барсаглоры тебя не примут, уже все.
            iron_m
            iron_m
            23 марта 2017 в 14:22
            Не нужен ты в Барселоне с такими кумирами.
            Этим ты показываешь что футбол для тебя не на первом месте, а главное пиар.
            Chichulin Alexey
            Chichulin Alexey
            23 марта 2017 в 14:06, ред.
              f00tballer87
              f00tballer87
              23 марта 2017 в 14:00, ред.
                Остапчук 67
                Остапчук 67
                23 марта 2017 в 13:54
                Опасное сочетание для успешного будущего.
                RUSTY8
                RUSTY8
                23 марта 2017 в 13:50
                какой раналду...от батьки ремня захотелось))
                амурец
                амурец
                23 марта 2017 в 13:45
                ну может ему нравится Барселона, и он понимает, что когда он придет в Барсу гнома там не будет и играть будет намного комфортнее
                ДАША Д
                ДАША Д
                23 марта 2017 в 13:38
                Пока неизвестно как дальше пойдут дела, поэтому соблюдает нейтралитет.
                Гость
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