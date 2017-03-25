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Чачич: «Результат скромный, но сборная Украины – непростой соперник»

25 марта 2017, 02:13
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич прокомментировал победу над Украиной (1:0) в квалификации ЧМ-2018:

«Мы делали своё дело, необходимо было создавать давление, с чем мы хорошо справились. Даже до гола у нас были моменты, и это свидетельство того, что нам удалось создать давление на соперника. Да, результат скромный, но сборная Украины — непростой соперник, которого мы уважаем.

Также мы помним, что до Украины у нас ещё три победы в отборе, и сейчас уже на полпути к чемпионату мира. Но очень важно дальше продолжать этот путь успешно и не сбиться с него. Я бы не сказал, что этот поединок что-то решает. После нас ждёт ещё ряд матчей, где мы можем встретиться с самыми разными трудностями».

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Selim Yavuz
Selim Yavuz
25 марта 2017 в 03:32
Сборная Украины хорошо отыграла
Гость
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