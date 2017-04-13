Желудков: «Не понимаю Луческу и не жду ничего хорошего от „Зенита“»
Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает, что петербургская команда в этом сезоне уже не сможет побороться за чемпионство в Премьер-Лиге:
«Не жду больше ничего хорошего от „Зенита“. В команде идет то ли спад у тренера, то ли разброд в коллективе - не берусь судить об этом, не владея информацией „из раздевалки“. Это вызрело даже не вчера. „Спартак“ - чемпион, у „Зенита“ - второе или третье место. Будем бодаться с ЦСКА за Лигу чемпионов - играть в основном этапе или начинать следующий розыгрыш с отбора.
Мне сложно с ходу сказать, почему точно не играет Олег Шатов, почему остальные игроки, так ярко проявившие себя осенью, выглядят бледными тенями себя самих образца конца прошлого года. Не понимаю я Луческу.
Дзюба? Не могу понять, как спартаковец стал капитаном „Зенита“? В кои-то веки я дожил до такой небывальщины. Пусть честно скажет: он хоть что-нибудь об истории „Зенита“ прочитал, когда переходил в питерский клуб? Или только расчеты в проекте платежной ведомости по своему новому контракту изучал? Нонсенс, дурдом... Даже не хочу комментировать».
Напомним, в последнем туре чемпионата «Зенит» не смог обыграть «Анжи», отпустив от себя московский «Спартак» еще дальше.
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Прав Ветеран - Дзюба вряд ли читал скрижали Зенита
кокорин знает своё дело! сначала анжи потом динамо! теперь взялся за зенит
Спартак - зенит 2-1 и +11.
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Спартак - Зенит 0:3
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"Признать решение мирового судьи законным, а жалобу Кокорина отклонить", - огласил решение судья Алексей Криворучко.
Представитель Кокорина просил о смягчении наказания в связи с тем, что его подзащитный выехал на встречную полосу на участке дороги, где не было разметки.
"Как только разметка на дороге появилась, Кокорин вернулся в свою полосу", - отметил юрист.
Единственный озвучивший всё по делу относительно Дзюбы.
Остальные питерские только смущённо улыбаются,считая,что приходом и капитанством Дзюбы хоть чуть-чуть насолили спартаковцам. Насолили себе.
В начале я не особо верил,помнишь?
Ещё раз поздравляю.