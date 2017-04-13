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Желудков: «Не понимаю Луческу и не жду ничего хорошего от „Зенита“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Дзюба Артём
Сегодня, 10:26 | Источник: Sport-weekend.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает, что петербургская команда в этом сезоне уже не сможет побороться за чемпионство в Премьер-Лиге:

«Не жду больше ничего хорошего от „Зенита“. В команде идет то ли спад у тренера, то ли разброд в коллективе - не берусь судить об этом, не владея информацией „из раздевалки“. Это вызрело даже не вчера. „Спартак“ - чемпион, у „Зенита“ - второе или третье место. Будем бодаться с ЦСКА за Лигу чемпионов - играть в основном этапе или начинать следующий розыгрыш с отбора.

Мне сложно с ходу сказать, почему точно не играет Олег Шатов, почему остальные игроки, так ярко проявившие себя осенью, выглядят бледными тенями себя самих образца конца прошлого года. Не понимаю я Луческу.

Дзюба? Не могу понять, как спартаковец стал капитаном „Зенита“? В кои-то веки я дожил до такой небывальщины. Пусть честно скажет: он хоть что-нибудь об истории „Зенита“ прочитал, когда переходил в питерский клуб? Или только расчеты в проекте платежной ведомости по своему новому контракту изучал? Нонсенс, дурдом... Даже не хочу комментировать».

Напомним, в последнем туре чемпионата «Зенит» не смог обыграть «Анжи», отпустив от себя московский «Спартак» еще дальше.

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