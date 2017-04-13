«Ростов» погасит долги перед футболистами в апреле
Вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов на пресс-конференции рассказал о том, что задолженности «Ростова» перед футболистами за февраль будут погашены в апреле:
«Осенью 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел проверку „Ростова“, такой финансовый „фейр-плей“: есть заключение, оценили работу по оздоровлению финансов положительно, никаких штрафных санкций клуб не получил и получил в полном объеме премиальные за Лигу чемпионов. Сформированы определенные принципы по выплате зарплаты: техническому персоналу зарплата осуществляется точно в сроки каждый месяц, никакой задолженности нет, а в последнюю очередь заработную плату получает руководство клуба. На сегодняшний день зарплата основному составу футболистов и тренерскому штабу выплачена за январь месяц, а в апреле мы начнем выплату за февраль».
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"Клуб работает стабильно, финансы оздоровлены, и мы очень рассчитываем, что эта работа привлечет спонсоров. Мы находимся в переговорах с рядом компаний. Если будет серьезный покупатель, правительство Ростовской области готово за чисто символическую сумму продать свои акции, гарантируя сохранение помощи и поддержки футбольному клубу в будущем. Мы понимаем, что клуб с долгами и "кредиторкой" не был никому интересен, поэтому надеемся, что это (погашение задолженностей) может сыграть решающую роль", - цитирует Гуськова ...