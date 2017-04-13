Рейтинг@Mail.ru

«Ростов» погасит долги перед футболистами в апреле

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига Крыма 2016/2017, Финансы, Ростов
Сегодня, 11:54 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов на пресс-конференции рассказал о том, что задолженности «Ростова» перед футболистами за февраль будут погашены в апреле:

«Осенью 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел проверку „Ростова“, такой финансовый „фейр-плей“: есть заключение, оценили работу по оздоровлению финансов положительно, никаких штрафных санкций клуб не получил и получил в полном объеме премиальные за Лигу чемпионов. Сформированы определенные принципы по выплате зарплаты: техническому персоналу зарплата осуществляется точно в сроки каждый месяц, никакой задолженности нет, а в последнюю очередь заработную плату получает руководство клуба. На сегодняшний день зарплата основному составу футболистов и тренерскому штабу выплачена за январь месяц, а в апреле мы начнем выплату за февраль».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:37
, чтобы видеть комментарии
  1
gl
Сегодня 13:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:14
ответ пользователю Трезвый повар (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:58
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:57
Показать
Немного троллинга
  -1
Сегодня 12:53, редактировал Сегодня 12:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:50
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:46
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:14
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 12:04
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:00
, чтобы видеть комментарии
  9
Сегодня 11:55
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:59 Строители «Ростов-Арены» объявили забастовку. Ситуацию скоро нормализуют 34
Вчера
17:22 «Динамо» почти погасило кредиторскую задолженность, бюджет клуба могут сократить 31
08 апреля 2017
10:50 ФИФА потратит на ЧМ-2018 почти $2 млрд 28
10:11 Затраты РФС на судейство в 2016 году составили более 222 млн рублей 50
07 апреля 2017
17:20 «Аэрофлот» продлил сотрудничество с МЮ 21
04 апреля 2017
18:26 Слухи Долги «Кубани» превышают 278 млн рублей 20
17:31 ФИФА требует у России $120 млн за возможность трансляции матчей ЧМ-2018 135
29 марта 2017
15:33 Завтра «Реал» объявит о подписании контракта с новым спонсором 20
14 марта 2017
20:41 Расходы на подготовку к чемпионату мира-2018 могут увеличить почти на 5 млрд рублей 88
09 марта 2017
19:13 Чеферин: «В европейских чемпионатах надо внедрять финансовый fair play» 5
все материалы по этой теме
Турниры