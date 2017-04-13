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Бенталеб: «Хочу встретиться с „Манчестер Юнайтед“ в полуфинале ЛЕ»

Матч: АяксАякс-:-Шальке-04Шальке-04
Начало матча: Сегодня, 22:05
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Бенталеб Набиль
Сегодня, 11:42 | Источник: UEFA.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб рассказал о том, что в первом матче четвертьфинала Лиги Европы с «Аяксом» команду устроит и ничья:

«Мы знаем, что в „Аяксе“ собраны молодые, талантливые и техничные ребята, так что легко не будет. Для выхода в полуфинал надо будет показать свой лучший футбол. Прежде всего, нужен положительный результат в Амстердаме, хотя бы ничья. Конечно, будем играть на победу, но если не получится, то хорошо бы не проиграть. Ну а решающий поединок состоится на нашем поле. Честно говоря, хотел сыграть с „Манчестер Юнайтед“. Надеюсь, встретимся в полуфинале».

Одноклубник Бенталеба Бенедикт Хеведес считает, что помочь команде сможет ставка на контратаки.

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