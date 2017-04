Погба: «Я люблю танцевать, но на поле всегда нацелен на победу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на слова Рио Фердинанда, который критиковал футболиста за то, что в период неудачных выступлений команды Погба заботят только танцы в раздевалке:

«Все, что происходит на футбольном поле, происходит там. Все, что игры не касается, остается за пределами поля. Я люблю жизнь и люблю танцевать. Но это не мешает мне оставаться сосредоточенным во время матчей.

В Америке баскетболисты слушают музыку. Как по мне, люди просто наслаждаются жизнью. Когда я на поле, я серьезен, сфокусирован и нацелен на победу. Времена меняются. Раньше так не делали, теперь делают. Я пообщался с Фердинандом и понял, что он имел в виду. Просто меняются поколения, и в этом нет ничего страшного».

Pogba & Lingard working on their new celebration! 🔥 pic.twitter.com/xhwEbEEMsH

— The F2 (@TheF2) 7 февраля 2017 г.