Вальверде не исключает, что может возглавить клуб Премьер-Лиги

Наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде отреагировал на слухи о том, что по окончании сезона он может сменить Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала»:

«У меня уже есть опыт работы за рубежом (тренировал греческий „Олимпиакос“), и для меня это был полезный опыт - я многому научился. Это было невероятно.

Не знаю, как все сложится в будущем, но я не ставлю себе цель перейти на работу в какое-то определенное место.

Посмотрим, окажусь ли я в Премьер-Лиге сейчас, позже или никогда. Будет видно».

Напомним, что руководство «Барселоны» также рассматривает Вальверде в качестве преемника Луиса Энрике.