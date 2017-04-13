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Вальверде не исключает, что может возглавить клуб Премьер-Лиги

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Атлетик Б, Арсенал, Вальверде Эрнесто
Вчера, 21:26 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде отреагировал на слухи о том, что по окончании сезона он может сменить Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала»: 

«У меня уже есть опыт работы за рубежом (тренировал греческий „Олимпиакос“), и для меня это был полезный опыт - я многому научился. Это было невероятно.

Не знаю, как все сложится в будущем, но я не ставлю себе цель перейти на работу в какое-то определенное место.

Посмотрим, окажусь ли я в Премьер-Лиге сейчас, позже или никогда. Будет видно».

Напомним, что руководство «Барселоны» также рассматривает Вальверде в качестве преемника Луиса Энрике.

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