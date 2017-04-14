Мхитарян – лучший игрок матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»

Станислав Горин ​Европейские подвиги первого центуриона Роналду первым в истории футбола добрался до отметки в сто голов в европейских кубках. Огорчал только «фермеров»? Проверяем на «Соккер.ру». Комментариев: 17

Вадим Багров Кто ваш любимый вратарь? «Соккер.ру» после десяти сэйвов Нойера, сохранивших для «Баварии» шансы на полуфинал ЛЧ, предлагает поговорить о сильнейших и ваших любимых вратарях. Комментариев: 47