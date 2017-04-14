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Мхитарян – лучший игрок матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»

Матч: АндерлехтАндерлехт1 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: игроки, Мхитарян Генрих
Сегодня, 01:55 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».

Армянский хавбек открыл счёт на 36-й минуте встречи. Матч завершился ничейным резульатом - 1:1.

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