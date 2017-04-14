Мхитарян – лучший игрок матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 01:55 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».
Армянский хавбек открыл счёт на 36-й минуте встречи. Матч завершился ничейным резульатом - 1:1.
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